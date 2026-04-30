Hoà Minzy lần nữa vướng tranh cãi

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục nóng lên vì tranh cãi xoay quanh lời ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau - do Hoà Minzy và Cẩm Ly thể hiện. Sau khi ra mắt, câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" bị nhiều khán giả nhận xét là khá gượng, thậm chí mâu thuẫn với cách hiểu quen thuộc về thành ngữ "lúa chín cúi đầu". Kéo theo đó, những nghệ sĩ tham gia vào dự án này cũng nhận phải ý kiến trái chiều.

Khi tranh cãi về nội dung bài hát vẫn chưa hạ nhiệt, Hoà Minzy tiếp tục bị réo tên vì loạt phản hồi dưới phần bình luận trên trang cá nhân. Cụ thể, trước những góp ý từ khán giả về chất lượng ca khúc, nữ ca sĩ nhiều lần nhấn mạnh đây không phải sản phẩm chính thức do cô sản xuất, mà là dự án cộng đồng của một đơn vị sản xuất. Nữ ca sĩ cho biết bản thân chỉ tham gia với vai trò khách mời, đồng thời mong khán giả chờ đợi sản phẩm riêng trong thời gian tới.

Chính cách phản hồi này đã tạo nên làn sóng tranh cãi mới. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc liên tục nhấn mạnh vai trò "khách mời" khiến Hoà Minzy bị hiểu là đang né tránh trách nhiệm trước những ý kiến trái chiều. Thậm chí, một số bình luận gay gắt còn mỉa mai cách xử lý tình huống của nữ ca sĩ, cho rằng cô đang "tách mình" khỏi sản phẩm khi gặp phản ứng không tích cực.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bênh vực Hoà Minzy. Nhiều người cho rằng với vai trò nghệ sĩ tham gia dự án, cô không phải là người quyết định toàn bộ nội dung hay thông điệp của ca khúc. Do đó, việc làm rõ vai trò cá nhân là điều dễ hiểu, nhất là trong bối cảnh tranh cãi bị đẩy lên cao. Một số khán giả cũng nhìn nhận đây là dự án mang tính cộng đồng, nên trách nhiệm thuộc về nhiều bên, không thể quy về riêng một cá nhân.

Bên cạnh hai luồng ý kiến trái chiều, một nhóm khán giả trung lập cho rằng vấn đề không nằm hoàn toàn ở nội dung phản hồi, mà ở cách diễn đạt. Theo đó, nếu khéo léo hơn trong việc truyền tải thông tin, Hoà Minzy có thể tránh được việc bị hiểu lầm là đang "đổ lỗi". Nhiều người cũng khuyên nữ ca sĩ nên hạn chế tương tác trực tiếp trong lúc tranh cãi còn căng thẳng để tránh khiến câu chuyện bị kéo dài.

Những ngày qua, ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đang gây tranh luận xoay quanh câu hát: "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán khi nhiều khán giả cho rằng hình ảnh được sử dụng khá gượng, thậm chí mâu thuẫn với cách hiểu quen thuộc về thành ngữ "lúa chín cúi đầu".

Theo quan niệm dân gian, khi lúa vào độ chín, bông thường nặng hạt và trĩu xuống. Từ hình ảnh đó, người Việt mượn để ví von những người càng có tri thức, thành tựu càng sống khiêm nhường, điềm đạm và không phô trương bản thân. Đây là một ẩn dụ phổ biến, gắn với bài học ứng xử và sự khiêm tốn trong văn hóa Á Đông.

Chính vì vậy, câu hát "lúa chín nhưng chẳng hề cúi đầu" khiến không ít người cảm thấy khó lý giải. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách đặt để này dễ tạo ra liên tưởng ngược, vô tình đi chệch khỏi ý nghĩa vốn có của hình ảnh "lúa chín". Thậm chí, có ý kiến nhận định nếu bông lúa đã chín mà vẫn đứng thẳng, điều đó lại gợi đến hình ảnh lép hạt hoặc không đạt chất lượng - hàm ý mang sắc thái không mấy tích cực.

Sáng 28/4, Châu Đăng Khoa - tác giả ca khúc - đăng tải status mới, cho biết sẽ có động thái điều chỉnh phần lời gây tranh cãi. Cuối cùng, đoạn "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" được điều chỉnh thành "dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng" như phiên bản Hoà Minzy và Cẩm Ly biểu diễn.

