Hoà Minzy được fan tặng "6 cây vàng"

Ngày 2/3, mạng xã hội chia sẻ rần rần đoạn clip Hoà Minzy xuất hiện tại sự kiện, được fan bao vây chúc mừng MV Bắc Bling đạt mốc 300 triệu lượt xem sau 1 năm phát hành. Và để ăn mừng thành tích đặc biệt này, nhiều người hâm mộ đã chuẩn bị những bất ngờ cho nữ ca sĩ, điều khiến dân tình không khỏi tròn mắt chính là món quà được giới thiệu là 6 cây vàng.

Trong đoạn video do fan chia sẻ, máy quay lia cận cảnh Hòa Minzy đang cầm hộp quà màu đen, bên trong là nhẫn, dây chuyền, vòng tay vàng được tạo kiểu tinh xảo, trông vô cùng bắt mắt. Khi nhận món quà, Hoà Minzy cười nghiêng ngả chịu thua trước sự chuânt bị của FC nhà mình. Nữ ca sĩ ngay lập tức đeo lên người từng món đồ, và trùng hợp thay trang phục khi dự sự kiện khi đeo vàng lên lại "over hợp".

Hoà Minzy há hốc trước món quà đặc biệt của fan

Đáng nói, các đoạn clip tặng vàng được nhiều người chú thích tổng giá trị hộp quà lên đến 6 cây. Ngay sau đó, cư dân mạng bắt đầu… làm toán. Nhiều người tính thử nếu là vàng thật và đủ 6 cây thì theo giá thị trường hiện tại, con số có thể vượt mốc hơn 1 tỷ đồng. Bình luận dưới các đoạn clip nhận vàng của Hoà Minzy liền rôm rả khi cho rằng FC của Hoà Minzy quá chịu chi.

Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức xác nhận đây là vàng 24K hay giá trị cụ thể là bao nhiêu. Một số ý kiến cho rằng món quà có thể mang tính tượng trưng, góp vui trong dịp đặc biệt khi MV Bắc Bling của Hòa Minzy cán mốc 300 triệu lượt xem mà thôi.

Nữ ca sĩ liền đeo ngay lên người món vàng mà fan dành tặng

Nhiều netizen tò mò về giá trị thật món quà mà FC Hoà Minzy tặng cho nữ ca sĩ nhân dịp MV Bắc Bling cán mốc 300 triệu views

Bước ra khỏi một cuộc thi ca hát với ngôi vị Quán quân đã mở ra chương mới cho sự nghiệp nghệ thuật của Hòa Minzy. Sở hữu giọng hát cao, nội lực và đầy cảm xúc, nữ ca sĩ sinh năm 1995 được khán giả đón nhận bằng tài năng thật sự. Sau nhiều năm hoạt động, Hòa Minzy đã "bỏ túi" nhiều bản hit như Rời Bỏ, Điều Buồn Nhất Khi Yêu, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu,...

Trong năm 2025, Hoà Minzy ghi dấu ấn bằng một hành trình nghệ thuật được đánh giá là chăm chỉ và thăng hoa. Ca khúc Bắc Bling bất ngờ trở thành bản hit quốc dân, giúp nữ ca sĩ phủ sóng mạnh mẽ và tạo dựng chỗ đứng vững chắc hơn trong lòng khán giả. Thành công của Bắc Bling được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ mà Hoà Minzy đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, nữ ca sĩ tích lũy cho mình khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Không chỉ mua nhà, tậu xe và chăm lo cuộc sống cho con trai, Hòa Minzy còn xây nhà cho bố mẹ ở quê và cô cũng là người hỗ trợ tài chính để nuôi em trai ăn học.