Hoà Minzy công khai hình ảnh bé Bo bên cạnh chồng quân nhân, ai nhìn cũng thấy xúc động

Mới đây, Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, chính thức chia sẻ về người đàn ông đang ở bên mình. Theo lời nữ ca sĩ, chồng cô là quân nhân, sinh năm 1995 và ngày sinh chỉ cách cô đúng một ngày.

“Cường sinh ngày 30/5/1995, Hòa sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ có một ngày”, Hòa Minzy viết đầy hài hước. Cô cũng chia sẻ cả hai đều xuất thân từ vùng Kinh Bắc: Gia đình cô ở Bắc Ninh, còn nhà chồng ở Bắc Giang.

Hình ảnh bé Bo bên cạnh ông xã quân nhân của Hoà Minzy

Đi kèm bài đăng là bức ảnh đời thường của người đàn ông này bên bé Bo – con trai riêng của Hòa Minzy. Trong hình, anh nằm sấp trên giường đọc nội dung trên máy tính bảng, trong khi cậu bé nằm đè lên lưng bố, chăm chú nhìn theo màn hình. Không gian căn phòng đơn giản với chiếc giường trải ga hồng, phía sau là bàn trang điểm quen thuộc của nữ ca sĩ.

Chính sự bình dị ấy lại khiến bức ảnh trở nên đặc biệt. Không ít khán giả cho biết họ bất ngờ xúc động khi nhìn thấy khoảnh khắc rất đời thường giữa hai bố con.

Một cư dân mạng bình luận: “Nhìn tấm này tự nhiên thấy muốn khóc vì vui cho chị Hòa”. Người khác viết: “Chỉ là khoảnh khắc đơn giản thôi nhưng thấy rõ sự bình yên của một gia đình”.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô được biết đến sau khi giành quán quân chương trình Star Academy Vietnam năm 2014 và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nổi bật của V-pop với nhiều ca khúc như Không thể cùng nhau suốt kiếp , Bắc Bling...

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đây, Hòa Minzy từng có mối tình nổi tiếng với cầu thủ Nguyễn Công Phượng . Sau đó, cô công khai hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Minh Hải vào năm 2017.

Sau nhiều năm gắn bó, hai người có với nhau một con trai là bé Bo (tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân). Tuy nhiên đến năm 2022, cặp đôi xác nhận đã chia tay sau gần 5 năm bên nhau. Thông tin này từng khiến nhiều người tiếc nuối, bởi trước đó cả hai được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến của showbiz Việt.

Sau khi chia tay, Hòa Minzy trở thành mẹ đơn thân và gần như không chia sẻ gì thêm về đời tư trong suốt thời gian dài. Nữ ca sĩ tập trung cho công việc, đồng thời chăm sóc con trai.

Con trai của Hòa Minzy từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả mạng xã hội. Cậu bé gây ấn tượng bởi sự thông minh, lanh lợi và tình cảm trong những video xuất hiện cùng mẹ.

Sau khi bố mẹ chia tay, Hòa Minzy nhiều lần khẳng định bé Bo vẫn nhận được đầy đủ tình yêu từ cả hai phía gia đình. Vì vậy, khi nhìn thấy cậu bé thoải mái nằm trên lưng người đàn ông trong bức ảnh mới, nhiều khán giả cho rằng Bo đang lớn lên trong môi trường đầy sự yêu thương.

Trong bài viết của mình, Hòa Minzy cho biết cô giữ kín chuyện riêng trong thời gian dài vì muốn tập trung cho công việc và xây dựng cuộc sống ổn định. Nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đến giờ mới chia sẻ thông tin này.

Sau nhiều biến cố tình cảm, hình ảnh Hòa Minzy bình yên bên gia đình nhỏ khiến nhiều khán giả cảm thấy nhẹ nhõm. Với nhiều người, bức ảnh giản dị ấy không chỉ là khoảnh khắc đời thường, mà còn là dấu hiệu cho thấy nữ ca sĩ đã bước sang một chương mới trong cuộc sống.