Hoà Minzy công khai danh tính của bạn trai?

Những ngày vừa qua, khoảnh khắc Hòa Minzy thân thiết bên một người đàn ông giấu mặt mặc quân phục đã gây xôn xao mạng xã hội. Cư dân mạng liền rộ nghi vấn đây chính là bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1995.

Phía dưới phần bình luận, Hòa Minzy có động thái gây chú ý khi một tài khoản bất ngờ nhắc đến cái tên “T.V.C – Đội trưởng C1-D4” và đặt câu hỏi liệu đây có phải là người đàn ông xuất hiện trong clip hay không.

Sau đó, Hòa Minzy đã trực tiếp phản hồi dưới bình luận này. Nữ ca sĩ hài hước hỏi lại: “Em là chiến sĩ của anh hả” kèm nhiều biểu tượng cảm xúc. Netizen liền cho rằng Hòa Minzy đang ngầm xác nhận danh tính của chàng trai xuất hiện cùng cô. Nhiều người cho rằng việc nữ ca sĩ không né tránh mà còn tương tác lại đã khiến cái tên được nhắc tới càng trở thành tâm điểm bàn tán.

Cư dân mạng cũng soi ra bình luận cũ của Erik và Hòa Minzy từ đầu tháng 2/2025. Nam ca sĩ đã ẩn ý cô có tình yêu mới và nhắc tới đặc điểm về người đàn ông này: "Chị cả đã có hạnh phúc mới mặc áo màu xanh rồi". Thời điểm đó, nữ ca sĩ 9x còn gửi lời cảm ơn tới đàn em thân thiết. Nhiều người cho rằng Erik đang ẩn ý về một người đàn ông mặc quân phục màu xanh, trùng khớp với hình ảnh trong clip đang được lan truyền.

Hòa Minzy từng có mối tình nhiều năm với thiếu gia Minh Hải. Tuy nhiên cặp đôi đã đường ai nấy đi vào năm 2022. Sau khi chia tay, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chăm sóc và nuôi nấng con trai chung. Hoà Minzy nhiều lần khẳng định cô và người cũ chia tay trong sự tôn trọng, cùng thống nhất đặt quyền lợi của con trai lên hàng đầu.

Về lý do ly hôn, Hoà Minzy từng nói: "Để đi đến quyết định này là điều không hề dễ dàng với cả hai. Chúng tôi có định hướng cuộc sống khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung và dành cho nhau lối đi riêng. Cả hai tôn trọng nhau nên mong chuyện này kết thúc một cách êm đẹp như cách chúng tôi yêu nhau".

Tham gia chương trình talkshow TalkSoul vào năm 2023, Hòa Minzy từng chia sẻ khi yêu là người rất chân thành nhưng luôn bị đánh giá là người âm mưu, toan tính. Hoà Minzy cho hay: "Em là một người sống rất là hết mình. Cái gì em cũng hết mình hết: cuộc sống, gia đình, tình yêu, tình bạn. Tất cả mọi thứ. Chuyện tình cảm của em từ trước đến giờ, từ khi em bắt đầu làm nghề luôn thì lúc nào cũng rất tiêu cực. Cái gì chân thành nhất, mộc mạc nhất đều bị hiểu lầm thành điều gì đó rất là âm mưu, thủ đoạn. Em rất hay lên giải thích với mọi người, từ A đến Z như thế nào. Thực sự em ám ảnh việc người khác không ghi nhận mình".

Ở thời điểm hiện tại, người đẹp cho biết gia đình là ưu tiên hàng đầu của cô. Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 1995 khẳng định bản thân đã đủ đầy về mọi mặt tuy nhiên, cô vẫn chưa có được hạnh phúc của riêng mình. Đây cũng là điều phụ huynh nữ ca sĩ mong cầu về cô. Giọng ca Bật Tình Yêu Lên cho hay: "Em có đủ mọi thứ, có nhà có xe, tất cả vật chất em đều có đủ. Chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy".