Hoà Minzy bỗng tính chuyện lấy chồng, còn nhắc thẳng tên Văn Toàn

Sáng 28/10, nữ ca sĩ Hoà Minzy gây xôn xao cõi mạng với bài đăng về chuyện lấy chồng. Cô nàng cho biết với danh sách bạn bè thân gồm ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, anh em quay phim, người mẫu, hoa á hậu, cầu thủ, vận động viên, team make up làm tóc, stylist, bạn bè người thân... Hoà Minzy chưa biết tổ chức cưới ở đâu cho đủ chỗ. Giọng ca Bắc Bling còn tính đến chuyện làm đám cưới trên sân vận động cho rộng rãi và còn có thể mời thêm người hâm mộ chung vui.

Status lập tức thu hút sự quan tâm của netizen, nhiều người tò mò về danh tính chú rể của Hoà Minzy. Đáng chú ý, một người bình luận ẩn ý: "Nói đến sân vận động là nghĩ ra chú rể rồi". Hoà Minzy liền đáp thẳng: "Chắc chắn không phải Văn Toàn nha chị. Nói thế cho nó nhanh".

Cách đáp thẳng thắn của Hoà Minzy đã vạch rõ ranh giới với người bạn thân Văn Toàn. Bởi thời gian qua, Văn Toàn và Hoà Minzy liên tục được netizen "đẩy thuyền" mong họ sẽ thành một đôi. Tuy nhiên, chính chủ đã nhiều lần lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là bạn thân chí cốt, trân trọng tình bạn với đối phương và không có ý định tiến xa hơn.

Tình bạn 10 năm của Hòa Minzy - Văn Toàn

Trải qua hơn 10 năm quen biết, Hòa Minzy và Văn Toàn vẫn giữ được một tình bạn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Một ca sĩ năng lượng, một cầu thủ điềm đạm - hai thế giới tưởng chừng khác biệt nhưng lại gắn bó với nhau bằng sự chân thành, tin tưởng và… rất nhiều khoảnh khắc "tấu hài" khiến dân mạng cười xỉu!

Khoảng hơn 10 năm trước, khi Hòa Minzy vừa chập chững bước chân vào làng nhạc còn Văn Toàn mới chỉ là cầu thủ trẻ ở HAGL, cả hai đã quen biết và nhanh chóng trở thành bạn thân.

Hòa Minzy từng kể: "Toàn là người đầu tiên trong số các cầu thủ mà tôi quen. Chúng tôi đã là bạn của nhau suốt 10 năm rồi". Từ đó đến nay, dù mỗi người theo đuổi một con đường riêng, họ vẫn luôn giữ liên lạc và ủng hộ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Vì quá thân nhau nên cặp đôi này nhiều lần bị netizen "đẩy thuyền" không ngừng. Từ những lần livestream cười nói thân mật, xuất hiện cùng nhau ở sự kiện, đến những màn tương tác siêu dễ thương trên mạng xã hội - tất cả đều khiến dân tình không khỏi "ship mạnh tay".

Thế nhưng, cả hai luôn khẳng định rõ ràng: "Chúng tôi chỉ là bạn thân, tri kỷ thôi". Hòa Minzy từng nói: "Chúng tôi vô tư và hồn nhiên lắm, không bao giờ đánh mất tình bạn này vì bất kỳ lý do gì". Văn Toàn thì thẳng thắn: "Mình hiểu Hòa và Hòa cũng hiểu mình. Thế là đủ rồi".