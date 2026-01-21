Hoà Minzy, BigDaddy nói lời thật lòng về trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc

Sau trận đấu không như kỳ vọng của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc, bầu không khí trên mạng xã hội nhanh chóng phủ đầy cảm xúc tiếc nuối. Bên cạnh người hâm mộ bóng đá, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt lên tiếng, gửi lời động viên, chia sẻ và tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ trẻ sau cú vấp đáng quên.

Trên trang cá nhân, BigDaddy bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn nhưng tích cực. Nam ca sĩ cho rằng thắng thua vốn là chuyện thường tình của bóng đá, quan trọng nhất là tinh thần kế thừa và hi vọng U23 Việt Nam có cả chặng hành trình dài phía trước để toả sáng. Cùng chung tinh thần cổ vũ, Hòa Minzy đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy khích lệ: "Hay lắm rồi các em ơi, một hành trình tuyệt vời. Còn 1 trận cuối nữa, xin hãy khích lệ các cầu thủ".

Trong khi đó, các sao Việt như Lệ Quyên, Quân A.P, Á hậu Phương Anh, Chị Đẹp Tú Vi,... đã gửi lời động viên các cầu thủ sau trận thua đáng tiếc trước U23 Trung Quốc. Ai cũng nhận xét U23 Việt Nam đã có hành trình thi đấu quả cảm và mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá. Đồng thời, không chỉ sao Việt mà người hâm mộ đều hi vọng lứa U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai. Nhiều nghệ sĩ cũng kêu gọi mọi người không nên buông ra những lời khắt khe với các cầu trẻ sau trận đấu quá nhiều áp lực.

BigDaddy viết status cổ vũ tinh thần các cầu thủ và nhấn mạnh thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình, quan trọng là sau hành trình đó các cầu thủ sẽ chinh phục thêm điều gì. Ảnh: FBNV

Hoà Minzy kêu gọi khán giả khích lệ các cầu thủ và ủng hộ trận tranh hạng 3 sắp tới. Ảnh: FBNV

Huỳnh Lập nhấn mạnh hành trình của U23 Việt Nam đã mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ nước nhà. Ảnh: FBNV

Quân A.P động viên các cầu thủ trẻ qua dòng trạng thái ngắn gọn. Ảnh: FBNV

Chị Đẹp Tú Vi lựa chọn cách động viên nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Nữ diễn viên ghi nhận sự cố gắng, tinh thần chiến đấu bền bỉ và mong đội tuyển giữ vững sức khỏe, tinh thần để tiếp tục tiến về phía trước. Ảnh: FBNV

Lệ Quyên bày tỏ sự tiếc nuối nhưng vẫn khẳng định niềm tin vào tương lai của lứa cầu thủ U23, mong họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở những giải đấu sau. Ảnh: FBNV

CEO Phạm Kim Dung nhận xét các cầu thủ đã có trận đấu đầy cố gắng. Ảnh: FBNV

Á hậu Phương Anh luôn dành sự tự hào trước những cống hiến của U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1 ở bán kết U23 châu Á 2026, nỗi buồn không chỉ hiện diện trên sân cỏ mà cả không gian mạng cũng nhuốm màu trầm lắng. Trên trang cá nhân, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã đồng loạt đăng tải những dòng trạng thái xin lỗi người hâm mộ, như một cách đối diện trực tiếp với kết quả không như kỳ vọng và chia sẻ cảm xúc thật của mình sau trận đấu đáng quên.

Những lời xin lỗi được viết ngắn gọn, giản dị nhưng chứa nhiều day dứt. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không biện minh cho thất bại, các cầu thủ trẻ thẳng thắn xin lỗi vì đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Dù kết quả chưa trọn vẹn, những lời động viên của người hâm mộ bóng đá ngay lúc này phần nào cho thấy tinh thần "cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại".