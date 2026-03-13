Hoả lực từ ba nhóm tàu sân bay Mỹ rất khủng khiếp khi đối đầu Iran

Căn cứ không quân nổi khổng lồ

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Mỹ có thể triển khai cùng lúc ba nhóm tác chiến tàu sân bay hoạt động quanh Iran, tạo ra một trong những lực lượng hải quân - không quân tập trung lớn nhất trong khu vực nhiều năm qua.

Hiện tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang hoạt động tại Biển Đỏ sau khi vượt kênh đào Suez. Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng đang tham gia các hoạt động liên quan đến căng thẳng với Iran. Một tàu sân bay thứ ba, USS George H.W. Bush, đã hoàn tất huấn luyện ngoài khơi bờ Đông Mỹ và có thể sớm được điều động tới khu vực.

Nếu cả ba nhóm tàu cùng hiện diện trong tầm hoạt động quanh Iran, Hải quân Mỹ sẽ sở hữu một lực lượng không quân trên biển cực kỳ lớn. Mỗi tàu sân bay thường mang theo khoảng 65-75 máy bay các loại, đồng nghĩa ba nhóm tác chiến có thể huy động hơn 200 máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ.

Các tàu sân bay lớp Nimitz và Ford được thiết kế như những căn cứ không quân di động khổng lồ có khả năng duy trì cường độ tác chiến cao trong thời gian dài. Trong điều kiện cao điểm, một tàu sân bay có thể thực hiện hơn 100 phi vụ chiến đấu mỗi ngày. Nếu ba tàu hoạt động đồng thời ở các hướng khác nhau quanh Trung Đông, Mỹ có thể duy trì các đợt không kích liên tục trên diện rộng.

Không kích, tác chiến điện tử và tên lửa tầm xa

Lực lượng không quân trên tàu sân bay đóng vai trò trung tâm trong sức mạnh tấn công của các nhóm tác chiến. Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet đảm nhiệm các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chống hạm và yểm trợ trên không bằng vũ khí dẫn đường chính xác.

Bên cạnh đó, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các chiến dịch trấn áp phòng không. Loại máy bay này có thể gây nhiễu radar, làm rối loạn hệ thống phòng không và mở đường cho các đợt không kích sâu hơn.

Máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye đảm nhiệm nhiệm vụ chỉ huy và kiểm soát trên không, cung cấp khả năng giám sát radar tầm xa và phối hợp hoạt động của toàn bộ lực lượng.

Ngoài sức mạnh từ máy bay trên tàu sân bay, các tàu hộ tống trong nhóm tác chiến cũng mang hỏa lực đáng kể. Những tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tàu tuần dương lớp Ticonderoga được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có thể bắn tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk.

Với tầm bắn hơn 1.500 km, Tomahawk cho phép lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương ngay từ giai đoạn đầu của một chiến dịch. Trong một chiến dịch quy mô lớn với ba nhóm tác chiến tàu sân bay, hàng trăm tên lửa hành trình có thể được phóng trong những giờ đầu nhằm phá hủy radar, hệ thống phòng không, căn cứ quân sự và trung tâm chỉ huy.

Lá chắn phòng thủ trước kho vũ khí Iran

Bên cạnh sức mạnh tấn công, các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ còn sở hữu hệ thống phòng thủ nhiều lớp mạnh mẽ. Các tàu khu trục và tuần dương hộ tống được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và thậm chí một số loại tên lửa đạn đạo.

Các tiêm kích trên tàu sân bay cũng thực hiện tuần tra không chiến liên tục để đánh chặn máy bay hoặc máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận đội hình tàu.

Khả năng phòng thủ này đặc biệt quan trọng trong trường hợp đối đầu với Iran - quốc gia sở hữu kho vũ khí lớn gồm tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và tàu tấn công tốc độ cao. Học thuyết hải quân Iran cũng nhấn mạnh chiến thuật bất đối xứng như tấn công theo bầy đàn bằng tàu cao tốc, rải thủy lôi và sử dụng tên lửa bờ biển để đe dọa các lực lượng hải quân hoạt động gần Vịnh Ba Tư.

Việc bố trí nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay trên khắp khu vực từ Địa Trung Hải, Biển Đỏ đến Biển Ả Rập cho phép Mỹ tạo ra thế tấn công đa hướng. Máy bay từ các tàu ở Địa Trung Hải có thể đánh vào các mục tiêu ở Syria hoặc miền tây Iran, trong khi lực lượng tại Biển Đỏ hoặc Biển Ả Rập có thể tấn công các mục tiêu tại Yemen hoặc miền nam Iran.

Ngoài nhiệm vụ quân sự, sự hiện diện của nhiều tàu sân bay còn nhằm bảo vệ các tuyến vận tải hàng hải chiến lược. Đặc biệt quan trọng là eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu mỗi năm.

Iran nhiều lần cảnh báo có thể làm gián đoạn giao thông qua eo biển này trong trường hợp xung đột leo thang. Với sự hiện diện của ba nhóm tác chiến tàu sân bay, Mỹ có thể duy trì giám sát liên tục trên không, bảo vệ tàu thương mại và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông ngày càng phức tạp, việc Mỹ tập trung nhiều tàu sân bay quanh Iran không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là thông điệp chiến lược rõ ràng: Washington vẫn có khả năng triển khai sức mạnh hải quân áp đảo ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, đồng thời duy trì vai trò trung tâm của tàu sân bay trong chiến lược răn đe toàn cầu.