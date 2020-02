Hoa lê chục triệu nở trắng vì ế khách, dân buôn như ‘ngồi trên đống lửa” vì lo lỗ vốn

Cũng giống chị Giang, nhiều dân buôn cũng than vãn về số lượng hoa lê được bán ra trong năm nay giảm gần 1 nửa so với năm trước. Anh Hà Đình Trọng, chủ một hàng hoa lê chia sẻ, năm nay do thời tiết mưa nhiều khiến cho chất lượng hoa không được đẹp bằng năm trước nên rất kén khách.