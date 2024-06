Hoa khôi Trà My sẵn sàng lên đường sang Malaysia tham dự International Fashion Runway 2024

International Fashion Runway (Sàn diễn Thời trang Quốc tế) là tuần lễ thời trang uy tín được tổ chức tại Malaysia ngày 30/6. Sự kiện quy tụ các nhà thiết kế đến từ 13 quốc gia với những thương hiệu hàng đầu trên khắp thế giới, nhằm mục đích quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hoa, du lịch quốc tế.

Là một trong những người đẹp Việt Nam tham dự International Fashion Runway Malaysia 2024, Hoa khôi Hà Nội 2022 Vũ Thu Trà My sẽ xuất hiện trong BST Ethereal. Với vóc dáng xinh đẹp cùng thần thái trình diễn đầy tự tin, chuyên nghiệp, Trà My hứa hẹn mang đến màn trình diễn catwalk đầy mãn nhãn trong bộ trang phục độc đáo, ấn tượng của NTK Miel Thanh Nguyễn.

Lần đầu tiên tham gia một sự kiện quốc tế với vai trò người mẫu, Hoa khôi Trà My không giấu nổi niềm vinh dự xen lẫn hồi hộp. Người đẹp chia sẻ: “Mình có cơ duyên hợp tác với nhà NTK Miel Thanh Nguyễn từ BST trước. Mình rất vui khi được NTK nhớ mặt và đích thân mời tham gia trình diễn cho BTS mới”.

Về phần Miel Thanh Nguyễn, NTK cho biết Trà My gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, sự chuyên nghiệp trong tác phong lam việc cùng thần thái, kỹ năng catwalk tốt. Do đó, NTK đã mời cô trình diễn cho BST mới ra mắt Ethereal tại Kuala Lumpua, Malaysia.

Đưa dàn chân dài Việt Nam sang nước ngoài biểu diễn, NTK Miel Thanh Nguyễn chia sẻ: “Hiện nay, các người mẫu Việt Nam đang ngày một chuyên nghiệp và chỉnh chu trong kĩ năng và tác phong làm việc. Điều này được thể hiện ở các sàn diễn trong và ngoài nước.

Họ có cả ngoại hình lẫn khả năng catwalk điêu luyện, biết nâng cao trình độ của bản thân để có thể toả sáng trên những sàn diễn lớn. Nhờ đó, rất nhiều tên tuổi người mẫu Việt đã vươn tầm quốc tế và các thương hiệu lớn của Việt Nam cũng tự hào khi mời người mẫu Việt biểu diễn ở nước ngoài”.

Trà My làm việc với NTK Miel Thanh Nguyễn

Trước khi tham gia sự kiện, Hoa khôi Trà My và ekip đã thực hiện những cảnh quay và chụp hình cho BTS sắp trình diễn. Đồng thời, người đẹp dành thêm nhiều thời gian để tập luyện, trau dồi kỹ năng trình diễn để xuất hiện ấn tượng trước dàn siêu mẫu và bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, Trà My cũng quan tâm tìm hiểu về văn hóa, con người và học thêm một số câu giao tiếp căn bản tiếng Malaysia để tiện làm việc và khám phá đất nước trong thời gian công tác tại đây.

Với Trà My, việc tham gia trình diễn tại International Fashion Runway Malaysia vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Người đẹp hy vọng lần này, khán giả sẽ nhìn thấy một Trà My với phong thái tự tin, chuyên nghiệp, tỏa sáng trên sân khấu. “Bên cạnh đó, My mong sẽ lan toả nhiều hơn nữa những hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế”, Trà My chia sẻ.

Trà My đăng quang Hoa Khôi Hà Nội 2022

Sinh năm 1994 tại Hà Nội, Trà My đăng quang Hoa Khôi Hà Nội 2022. Trước đó, cô từng giành ngôi vị Hoa Khôi Ảnh Hà Nội 2019 và nổi tiếng với những video cover nhạc chất lượng cao từ năm 2014-2016.

Sau khi đăng quang, Trà My đã chọn cách ít xuất hiện trước công chúng để tập trung trau dồi bản thân. Thời gian gần đây, người đẹp nhận được nhiều sự ủng hộ khi tham gia các show diễn thời trang với vai trò người mẫu. Trà My được tin tưởng lựa chọn làm First Face, Vedette cho các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước.