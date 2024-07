Hoa khôi trà My dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang miền Trung dịp 27/7

Từ Hà Nội về đến thành phố Vinh (Nghệ An), đoàn ghé thăm và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào và Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Tọa lạc tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang lớn nhất, tập trung phần mộ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự hi sinh trên chiến trường Lào.



Trong khi đó, Khu du tích Truông Bồn là “Toạ độ lửa” có vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam. Từ năm 1964 đến năm 1968, quân đội Mỹ đã trút xuống nơi đây gần 20.000 quả bom các loại, hàng chục ngàn quả tên lửa. Vì vậy, Truông Bồn còn được ví như “hố bom” của miền Bắc.

Hoa khôi trà My dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang miền Trung

Với tổng diện tích khoảng 217.000m2, khu di tích gồm đài tưởng niệm, nhà truyền thống, tháp chuông, sa bàn điện tử “tọa độ lửa” Truông Bồn Nghệ An… và nổi bật nhất là khu mộ 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.

Trong 2 ngày tiếp theo, đoàn di chuyển đến dâng hương, chăm sóc phần mộ của các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Đây cũng là những địa chỉ đỏ, chôn cất di hài của hàng chục nghìn chiến sĩ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thành viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, phụ trách Nồi cháo yêu thương Thành Vinh chia sẻ: “Hành trình của đoàn thể hiện tấm lòng thành kính đối với thế hệ cha anh đã hi sinh để cống hiến cho hoà bình, độc lập của Tổ quốc. Vào mỗi dịp này, chúng tôi đều đến dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, ghé thăm các trung tâm chăm sóc thương, bệnh binh. Điều đó phần nào thể hiện tấm lòng tri ân, sự yêu thương, thành kính của mỗi thành viên trong đoàn tới các anh hùng, liệt sĩ, những người đóng góp công sức cho hòa bình của đất nước”.

Đoàn của Hoa khôi Trà My còn ghé thăm, trao quà cho các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt

Ngoài đến dâng hương tại các nghĩa trang, đoàn còn ghé thăm, trao quà cho gia đình thương binh Trần Văn Kha, Lê Khắc Lộc, Lê Văn Chất, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lục. Họ đều là những người có công với đất nước, về già thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

Cuối hành trình, đoàn đến trao 67 suất ăn chính và quà tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An và 45 suất quà cho các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, Hoa khôi Trà My đã có bài phát biểu và một món quà tinh thần đặc biệt động viên, tri ân các bác thương bệnh binh nhân dịp 27/7. Đó là đoạn video ghi lại khoảnh khắc người đẹp tới thăm trung tâm hồi cuối năm 2023, nhận được hàng triệu lượt quan tâm, chia sẻ của cộng đồng trên mạng xã hội sau khi đăng tải.

Lần đến thăm này, Hoa khôi Vũ Thu Trà My xúc động chia sẻ: “Lần thứ 2 trở lại đây, con rất vui mừng khi có nhiều bác vẫn nhận ra và chào đón. Lần đầu tiên con tới đây, con nhớ khi ấy, con chỉ là một cô gái đang loay hoay tìm ra con đường và giá trị sống cho bản thân mình. Dù khi ấy, con đã có những thành tựu nhất định trong công việc.

Trà My chia sẻ khi được gặp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cô có thêm động lực, quyết tâm với lòng biết ơn luôn thường trực

Sau dịp được gặp các bác trở về, con đã có những động lực, quyết tâm, lòng biết ơn luôn thường trực và thêm những góc nhìn mới trong cuộc sống của mình. Từ đó, mỗi năm, con lại nỗ lực, cố gắng, để đạt được thêm những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của mình”.

Hoa khôi Trà My cũng không quên gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc, những cán bộ nhân viên không quản ngại ngày đêm chăm sóc cho thương, bệnh binh tại trung tâm.