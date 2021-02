Hoa khôi ĐH Ngoại thương "gieo thương nhớ" với ảnh kỷ yếu xinh đẹp xuất thần

Hoa khôi ĐH Ngoại thương "gây bão" với ảnh kỷ yếu xinh đẹp xuất thần.

Nguyễn Hà My sinh viên năm cuối lớp Anh 2 - khoa Thương mại Quốc tế K56 của ĐH Ngoại thương đồng thời là Hoa khôi Ngoại thương và cũng từng góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tham gia cuộc thi sắc đẹp dù không đạt được ngôi vị cao nhất nhưng suốt cuộc thi, Hà My vẫn gây được ấn tượng tốt và trở thành một trong những thí sinh được khán giả yêu mến nhất.

Mới đây, nữ sinh đã chia sẻ loạt hình ảnh kỷ yếu của mình trên trang cá nhân. Hà My gây ấn tượng với ngoại hình trong veo.

Hà My gây ấn tượng với ngoại hình trong veo.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, Hoa khôi ĐH Ngoại thương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học, điểm xét tuyển đại học là 29 điểm, điểm GPA lên đến 3,2, thuộc loại khá giỏi trong lớp.

Hà My từng là Phó ban Thời trang tại CLB MC và Thời Trang ĐH Ngoại thương, đồng thời là Hoa khôi cấp trường.

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà My lọt vào top 35 chung cuộc. Trong thời gian tham gia thi đấu, cô nàng cũng có điểm tổng kết cực cao cho các môn như Toán cao cấp 9,7 điểm hay Xác suất Thống kê với 9,6 điểm.

Vào năm thứ 4, Hà My đi thực tập tại 1 công ty và công việc này giúp cho 10X có thêm kinh nghiệm thực tế trước khi bước ra cổng trường đại học. Hiện tại, cô bạn đang tập trung toàn lực để sao cho tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với số điểm cao nhất.

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Hà My còn sở hữu thành tích học tập thuộc dạng "khủng".

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đời sinh viên, Hà My cho biết đó chính là thời gian tham gia thi và đạt được danh hiệu Hoa khôi của trường ĐH Ngoại thương.

Hà My cho rằng hình tượng người phụ nữ hiện đại trước hết vẫn luôn có nét dịu dàng, tỉ mỉ của người con gái truyền thống, bên cạnh đó cũng cần có sự độc lập, dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi ước mơ và làm điều mình mong muốn.

Nữ sinh cho biết đang tập trung toàn lực cho việc học tập kì cuối ở ĐH Ngoại thương.

"Với tình hình dịch bệnh hiện nay đúng là rất khó khăn cho sinh viên mới ra trường, nhưng mình cũng đã có lên nhiều dự định riêng cho bản thân để không bỏ phí bất kì thời gian nào.

"Everything in life is a trade- off", mình rất thích câu nói này, mọi sự lựa chọn trong cuộc sống đều có chi phí cơ hội, và quan trọng là mình trả giá được bao nhiêu.

Câu nói này đã trở thành động lực để mỗi khi mình gặp khó khăn, mình sẽ luôn cố gắng tiếp tục vì mình tin rằng mọi nỗ lực đều sẽ xứng đáng với thành quả đạt được", Hoa khôi Ngoại thương cho biết.