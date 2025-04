Hoa hậu Ý Nhi chuẩn bị sang Ấn Độ thi Miss World, khoe loạt váy lộng lẫy

Tại sự kiện, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã chia sẻ những thành quả sau quá trình dài chuẩn bị, vạch ra mục tiêu và chiến lược cụ thể, chỉn chu trước khi sang Ấn Độ dự thi Miss World lần thứ 72.

Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện trong trang phục của NTK Thượng Gia Kỳ. Đây cũng chính là thiết kế dành riêng cho phần top model - một trong những phần thi quan trọng tại cuộc thi Miss World.

Trang phục có điểm nhấn là phần corset tạo hình những nếp gấp nghệ thuật độc đáo. Phần chân váy xẻ cao, khoe khéo đôi chân dài thanh thoát.

Trên sân khấu, Ý Nhi tự tin trình diễn những bước catwalk uyển chuyển, cho thấy sự tiến bộ sau thời gian nỗ lực rèn luyện cùng siêu mẫu Minh Tú và Á hậu Tuyết Như.

Hoa hậu Ý Nhi mặc các trang phục được thiết kế riêng cho cô tại Miss World 2025.

Trong khi đó, trang phục dance of the world của Ý Nhi mang tên "Vũ điệu đại ngàn" do hai nhà thiết kế trẻ Quách Tâm Trí và Trần Hoàng Nam thực hiện, lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên hoang dã và huyền bí. Hoàn thiện trong vòng 2 tháng, sử dụng nhiều kỹ thuật đính kết, dựng gọng…

Thiết kế khắc họa hình ảnh người phụ nữ tự do và bản lĩnh, với những mảng thổ cẩm tinh tế gợi nhớ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tổng thể trang phục phá cách, thể hiện tinh thần phóng khoáng, không gò bó, như một lời khẳng định mạnh mẽ về vẻ đẹp độc đáo, dám khác biệt và tự tin thể hiện cá tính riêng.

Trong sự kiện, hoa hậu Ý Nhi cũng lần đầu biểu diễn tiết mục dance of the world do biên đạo Khoa Nguyễn hướng dẫn. Đây là một trong những phần thú vị thuộc khuôn khổ cuộc thi, nơi các thí sinh quảng bá và giới thiệu bản sắc dân tộc độc đáo đến bạn bè quốc tế thông qua trang phục và những điệu nhảy.

Đồng hành cùng hoa hậu Ý Nhi trong hành trình Miss World là NTK Hoàng Tony. Anh tâm huyết chuẩn bị 2 mẫu trang phục dạ hội để người đẹp lựa chọn cho đêm chung kết. Tại sự kiện, Ý Nhi lần lượt trình diễn hai thiết kế để giới thiệu đến truyền thông cũng như khán giả.

Trang phục đầu tiên mang tên "Aurora of the sea", lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang hiếm gặp trên biển - nơi sóng nước giao hòa cùng bầu trời tạo nên những vệt sáng kỳ ảo.

Thiết kế trễ vai vừa gợi cảm vừa sang trọng được đính kết tỉ mỉ, trải dài khắp trang phục. Phần tà váy được NTK Hoàng Tony xử lý xếp tầng mềm mại, gợn sóng uyển chuyển, mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Trang phục dạ hội thứ hai mà NTK Hoàng Tony dành cho hoa hậu Ý Nhi có tên gọi "Garden of Eden" với phom dáng đuôi cá ôm sát tôn vinh đường cong cơ thể một cách mềm mại và tự nhiên.

Sự kết hợp giữa những gam màu pastel tạo nên một thiết kế bay bổng, đầy chất thơ đồng điệu với hình ảnh nữ tính, thanh lịch của Ý Nhi. Điểm nhấn trang phục nằm ở phần ngực và thân trên được đính kết tinh xảo, tạo hiệu ứng sống động.

Trong vai trò Giám đốc Điều hành Miss World Vietnam, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ: " Trong suốt hành trình qua, hoa hậu Ý Nhi không ngừng nỗ lực và được khán giả đón nhận. Tôi hy vọng khán giả tiếp tục đồng hành và ủng hộ Ý Nhi, không chỉ trong vai trò đại diện nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi Miss World".

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2018, hoa hậu Tiểu Vy cũng gửi gắm những lời tốt đẹp đến Ý Nhi. " Tôi hy vọng Ý Nhi dùng sức trẻ chứng minh cho tổ chức Miss World thấy cô nỗ lực hoàn thiện sắc đẹp, tài năng. Mong rằng Ý Nhi thể hiện hết mình tại cuộc thi ", Tiểu Vy nói thêm.

Hoa hậu Ý Nhi sẽ có mặt Telangana, Ấn Độ ngày 7/5 để tranh tài cùng các thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết cuộc thi Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5.