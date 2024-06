Hoa hậu xấu nhất showbiz lột xác ngoạn mục: Body siêu nóng bỏng ở tuổi 30, sống sang chảnh khó tin

Năm 2017, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vấp phải tranh cãi lớn nhất trong lịch sử khi để Lôi Trang Nhi đội vương miện danh giá. Khán giả không đánh giá cao ngoại hình của Lôi Trang Nhi. Sau ngày đăng quang, hình ảnh Trang Nhi với vùng răng hô bị mang ra so sánh với cầu thủ bóng đá Ronaldinho hay nhân vật Gà Tây xấu xí trong phim Thực Thần của "vua hài" Châu Tinh Trì. Cô còn bị cư dân mạng nhận xét là "hoa hậu xấu nhất" trong lịch sử hơn 30 năm của Hoa hậu Hong Kong.

Lôi Trang Nhi đăng quang trong làn sóng phản đối của khán giả Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2017

Ngoại hình của cô bị so sánh với nhân vật Gà Tây xấu xí trong phim Thực Thần của "vua hài" Châu Tinh Trì (trái) hay cầu thủ bóng đá Ronaldinho

Không chỉ vậy, Lôi Trang Nhi còn vướng nghi vấn dựa vào thế lực của người cha giàu có để mua danh hiệu. Được biết cha của Lôi Trang Nhi là 1 trong 10 nhà thiết kế kiến trúc hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc). Xét cả quá trình dự thi, Lôi Trang Nhi không xuất sắc bằng Á hậu 1 Hà Y Đình và Á hậu 2 Hoàng Vỹ Kỳ. Do đó, khán giả rất bất mãn khi chứng kiến Lôi Trang Nhi giành danh hiệu hoa hậu. Do vướng tranh cãi về nhan sắc, Lôi Trang Nhi bị TVB "xếp xó" hậu đăng quang. Trải qua 1 năm không có việc làm ở Hong Kong (Trung Quốc) và bị miệt thị ngoại hình dữ dội, Lôi Trang Nhi bỏ về Canada. Điều này đồng nghĩa với việc cô từ bỏ ngôi vị và từ chối ký hợp đồng với TVB. "Coi như tôi và TVB không có duyên phận", cựu hoa hậu nói.

Lôi Trang Nhi gặp nhiều khó khăn trong công việc vì bị chê bai nhan sắc. Sau 1 năm thất nghiệp và không được TVB trọng dụng, cô bỏ về Canada

Bẵng đi 7 năm, Lôi Trang Nhi giờ đã lột xác hoàn toàn. Nhìn hình ảnh của cô hiện tại không ai dám tin đây từng là hoa hậu bị chê kém sắc nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc) năm nào. Lôi Trang Nhi hiện trở thành người đẹp quyến rũ, sở hữu thân hình nóng bỏng và cuốn hút khó tin. Trên trang cá nhân, Trang Nhi cho biết cô nỗ lực rất nhiều để thay đổi diện mạo. Cựu hoa hậu chia sẻ cô không phẫu thuật thẩm mỹ, mà chỉ rèn luyện bản thân và hoàn thiện hơn về thần thái, phong cách thời trang. Trang HK01 thậm chí nhận xét với ngoại hình hiện tại, Lôi Trang Nhi xứng đáng được xem là Hoa hậu gợi cảm nhất xứ Hương Cảng.

"Tôi không có cách nào đẹp hoàn hảo để làm hài lòng mọi người. Với tôi, đẹp có nhiều chuẩn, đâu phải trông mềm yếu, mỏng manh mới là đẹp. Phụ nữ hiện đại phải có vẻ đẹp của sự tự tin, duyên dáng và thông minh", Lôi Trang Nhi nêu lên quan điểm cô về tiêu chuẩn cái đẹp.

Lôi Trang Nhi lột xác ngoại hình ngoạn mục. Cô trở nên gợi cảm, nóng bỏng hơn ở tuổi 30

Dù đã thay đổi định kiến của khán giả quê nhà về mình, Lôi Trang Nhi vẫn không trở lại showbiz Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu lại sự nghiệp nghệ thuật. Thay vào đó, cô sang Hollywood đóng phim, làm người mẫu quảng cáo. Lôi Trang Nhi từng đóng vai phụ trong Three Pines hay The Recruit của Netflix. Năm 2022, cô từng đại diện Hong Kong (Trung Quốc) tham gia cuộc thi Miss Face of Humanity và giành vị trí thứ 4.

Theo trang HK01, Lôi Trang Nhi đã sinh con đầu lòng vào năm 2020. Cô cũng mua 1 trang trại rộng lớn ở vùng ngoại ô Canada để xây dựng tổ ấm với bạn trai. Nửa kia của Lôi Trang Nhi tên Matthew, là ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội và mang trong mình dòng máu lai Bồ Đào Nha - Italy.

Lôi Trang Nhi có cuộc sống hạnh phúc, giàu có bên bạn trai Matthew. Cô mua hẳn 1 trang trại rộng lớn để xây dựng tổ ấm gia đình ở Canada

