Hoa hậu Việt và chồng Phó giám đốc hơn 8 tuổi chào đón con đầu lòng

Sau 5 tháng tổ chức đám cưới với chồng Phó Giám đốc hơn 8 tuổi, Nông Thúy Hằng thông báo tin vui. Ở tháng cuối của thai kỳ, cô mới công khai chuyện đang mang thai con đầu lòng với công chúng.

Mới đây, Nông Thúy Hằng thông báo đã sinh con bằng bức hình bên nhóc tỳ. Người đẹp sinh năm 1999 tiết lộ trong suốt quá trình mang thai, cả hai bên gia đình đều đồng hành và động viên cô. Nàng hậu chia sẻ: "Trải qua một cuộc sinh nở chưa bao giờ là dễ dàng vì đó là hành trình của cả nỗi đau đớn thể chất, lo lắng tinh thần và những khoảnh khắc chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Nhưng thật may mắn, trong khoảnh khắc yếu lòng nhất ấy, Hằng đã luôn có sự đồng hành của những người thân yêu, từ hai bên gia đình nội ngoại cho đến những người bạn thân thiết. Ngay từ ngày mình chưa nhập viện, bố mẹ nội ngoại, các bác các cậu các mợ và anh chị em đã trực tiếp ở bên động viên từng phút giây, chăm sóc sức khoẻ vật chất và tinh thần cho mình đến tận hôm nay.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng thông báo đã sinh con đầu lòng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Khi ở tháng cuối của thai kỳ, cô mới chia sẻ tin này với công chúng. Ảnh: FBNV

Chồng của Nông Thuý Hằng tên Đình Hiếu, hơn cô 8 tuổi. Anh không hoạt động nghệ thuật, hiện giữ vị trí Phó Giám đốc tại một công ty khoáng sản. Người đẹp 9x từng chia sẻ: "Giữa chúng tôi có nhiều sự đồng điệu. Anh tạo cho tôi cảm giác tin tưởng và an toàn. Tôi vui vì anh ủng hộ mọi thứ trong công việc".

Nông Thúy Hằng cho biết cả hai đã tìm hiểu nhau một thời gian trước khi quyết định công khai mối quan hệ. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Nông Thúy Hằng từng tiết lộ: "Tôi rất thích nói về tình sử nhưng nếu chia sẻ quá nhiều có lẽ sẽ không hay. Còn nếu để chia sẻ thì tôi đã có những mối quan hệ rất trong sáng, dựa trên sự yêu thương quý mến lẫn nhau".

Nông Thúy Hằng công khai có bạn trai từ cuối tháng 2/2025. Cô tổ chức đám cưới vào đầu tháng 7/2025. Ảnh: FBNV

Thời điểm thông báo kết hôn, cô từng chia sẻ: "Hằng đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới trong cuộc đời: Hằng chuẩn bị lập gia đình và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Đây là một quyết định không dễ dàng.

Hằng vẫn luôn trân trọng từng cơ hội được đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc, được truyền cảm hứng bởi những con người tuyệt vời và lan toả giá trị tích cực đến cộng đồng. Hằng càng biết ơn khi hành trình của mình từng được mọi người yêu thương, tin tưởng và dõi theo".