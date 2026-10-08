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Hoa hậu Việt từng suýt bị tước vương miện vì giấu chuyện kết hôn, 2 lần đổ vỡ rồi sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Minh Ngọc
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Cuối tháng 10/2023, người đẹp đã đưa con trai sang Canada định cư.

Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 khi mới 20 tuổi. Sau đó, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010 và Miss Universe 2012, trở thành một trong những người đẹp được chú ý của showbiz Việt thời điểm đó.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn được quan tâm, Diễm Hương bất ngờ vướng vào một trong những ồn ào lớn nhất cuộc đời. Năm 2014, thông tin cô từng đăng ký kết hôn từ năm 2011 được công khai. Điều đáng nói, cuộc hôn nhân này diễn ra trước thời điểm Diễm Hương đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2012.

Sự việc gây tranh cãi vì trong hồ sơ liên quan đến cuộc thi Miss Universe 2012, Diễm Hương đã khai tình trạng hôn nhân không đúng với thực tế. Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau đó ra quyết định tạm dừng cho phép cô tham gia các hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang.

Thời điểm ấy, câu chuyện có tước vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt của Diễm Hương hay không trở thành chủ đề gây chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng cô có thể phải đối diện với việc mất danh hiệu. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét, Diễm Hương không bị tước vương miện. Đơn vị tổ chức cuộc thi quyết định cảnh cáo cô vì hành vi không trung thực trong việc kê khai thông tin.

Diễm Hương trải qua 3 lần kết hôn và cuộc sống mới tại Canada năm 2023 - Ảnh 1.

Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 khi mới 20 tuổi. Ảnh: FBNV

Diễm Hương trải qua 3 lần kết hôn và cuộc sống mới tại Canada năm 2023 - Ảnh 2.

Cô từng vướng ồn ào khi giấu chuyện kết hôn khi tham gia thi Miss Universe. Ảnh: FBNV

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Diễm Hương với doanh nhân cũng nhanh chóng đi đến hồi kết. Cả hai kết hôn năm 2011 và sau đó phát sinh nhiều mâu thuẫn. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Diễm Hương tiếp tục tìm được tình yêu mới.

Năm 2015, cô kết hôn với Quang Huy và có một con trai, tên thân mật là Noah. Những năm sau đó, cuộc sống hôn nhân của người đẹp khá kín tiếng nhưng nhiều lần xuất hiện tin đồn rạn nứt. Đến năm 2020, Diễm Hương từng thừa nhận cuộc hôn nhân thứ hai không hạnh phúc như mong muốn.

Diễm Hương trải qua 3 lần kết hôn và cuộc sống mới tại Canada năm 2023 - Ảnh 3.

Năm 2025, cô kết hôn với chồng thứ 2 và có 1 con trai chung nhưng sau đó cũng đường ai nấy đi. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 10/2023, Diễm Hương đưa con trai sang Canada định cư. Tại đây, cô tập trung phát triển công việc trong lĩnh vực phun xăm, chăm sóc sắc đẹp và bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ vài tháng sau, người đẹp bất ngờ thông báo kết hôn lần thứ ba.

Tháng 1/2024, Diễm Hương chia sẻ hình ảnh mặc váy cưới, trao nhẫn và bước vào lễ đường tại một nhà thờ ở Canada. Khi đó, cô chưa công khai danh tính chú rể và chỉ cho biết bản thân đang cảm thấy bình yên với cuộc sống mới. Đặc biệt, con trai Noah cũng xuất hiện trong hôn lễ và thể hiện tình cảm với người bạn đời của mẹ.

Đến ngày Valentine 2024, Diễm Hương mới chính thức công khai hình ảnh chồng. Anh là Việt kiều Canada, được cô gọi thân mật là "Mập". Điều khiến chuyện tình này gây chú ý chính là việc người đàn ông này từng âm thầm yêu đơn phương Diễm Hương trong khoảng 5 năm. Diễm Hương nhận xét chồng là người hiền lành, khá nhút nhát nhưng yêu thương và quan tâm vợ con. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và các con.

Diễm Hương trải qua 3 lần kết hôn và cuộc sống mới tại Canada năm 2023 - Ảnh 4.

Cuối năm 2023, cô đưa con sang Canada định cư rồi kết hôn lần 3. Ảnh: FBNV

Diễm Hương trải qua 3 lần kết hôn và cuộc sống mới tại Canada năm 2023 - Ảnh 5.
Diễm Hương trải qua 3 lần kết hôn và cuộc sống mới tại Canada năm 2023 - Ảnh 6.

Hoa hậu đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng thứ 3 và các con ở Canada. Ảnh: FBNV

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Tags

Diễm Hương

Hoa hậu Thế giới người Việt

Canada

Miss Universe

Noah

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