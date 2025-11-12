Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở thành dâu hào môn giờ ra sao?

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Bạc Liêu. Năm 2012, cô vượt qua nhiều cái tên khác để đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Thời điểm này, Thu Thảo là sinh viên Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ). Sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo hình thể 83-60-90, cô gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao, trở thành hình mẫu “hoa hậu quốc dân” được công chúng yêu mến suốt nhiều năm.

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012.

Cuối năm 2014, người đẹp công khai hẹn hò thiếu gia Nguyễn Trung Tín, con trai cả của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Văn Trung - Dương Thanh Thủy.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Australia, ông xã Đặng Thu Thảo trở về Việt Nam năm 2011, bắt đầu sự nghiệp với vị trí nhân viên tiếp thị tập sự tại công ty gia đình. Tập đoàn của gia đình anh là doanh nghiệp bất động sản lớn tại TP.HCM. Gia đình anh được đánh giá là tầng lớp tinh hoa kín tiếng của giới tài phiệt, sở hữu nhiều dự án nghìn tỷ và từng hợp tác đầu tư với những thương hiệu quốc tế lớn.

Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Đặng Trung Tín. Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở một khách sạn sang trọng tại TP.HCM. Từ đây, Đặng Thu Thảo được xem là "Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở thành dâu hào môn".

Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2012 chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con. Năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng, sau đó lần lượt chào đón con thứ hai vào năm 2020 và con thứ ba năm 2024.

Hiện người đẹp cùng chồng con sống trong căn biệt thự bề thế nằm ở trung tâm TP.HCM.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã Nguyễn Trung Tín.

Suốt 8 năm hôn nhân, Đặng Thu Thảo và Trung Tín vẫn giữ hạnh phúc mặn nồng. Mỗi khi có thời gian, cả gia đình lại giành thời gian du lịch. Vào những dịp đặc biệt, cả hai không quên dành lời yêu thương cho một nửa.

Ngoài chăm lo gia đình, Đặng Thu Thảo hỗ trợ ông xã trong công việc, quảng bá những dự án mới của chồng. Người đẹp từng chia sẻ bức ảnh cùng ông xã và nói vui đây là "sếp và trợ lý".

Đặng Thu Thảo cũng từng công khai gọi chồng là “người đặc biệt nhất của đời em”. Cô còn có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng, được mẹ chồng yêu thương như con ruột.

Nàng hậu có cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con.

Dù làm dâu gia đình hào môn, Đặng Thu Thảo vẫn giữ lối sống giản dị, không phô trương. Người đẹp chọn cuộc sống đời thường đơn giản, không khoe nhà, xe sang hay những đồ hiệu đặt tiền.

Bận rộn nhưng cả cô và chồng luôn ưu tiên việc dành thời gian bên cạnh các con. Hình ảnh của gia đình nhỏ được người đẹp thi thoảng chia sẻ trên trang cá nhân.

Hoa hậu từng cho biết mỗi ngày trôi qua, vợ chồng cô đều cảm thấy may mắn vì có những đứa con đáng yêu bên cạnh. Các con trở thành động lực để Đặng Thu Thảo và ông xã cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

Rời xa showbiz, nhưng Đặng Thu Thảo vẫn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Nhan sắc mặn mà, đằm thắm và toát lên khí chất của người phụ nữ viên mãn và hạnh phúc của nàng hậu luôn thu hút truyền thông và khán giả.

Nhan sắc rạng ngời của Đặng Thu Thảo sau 13 năm đăng quang.

Ở tuổi 34, nàng hậu hài lòng về cuộc sống bình yên, dành thời gian cho những người thân yêu và tập trung cho những mục tiêu của bản thân.

“Điều quan trọng nhất là suốt quá trình ấy, những người tôi yêu thương vẫn luôn ở bên, thương yêu và tôi thấu hiểu họ hơn bao giờ hết” , Đặng Thu Thảo từng thổ lộ.