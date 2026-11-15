Hoa hậu Việt Nam đăng quang năm 17 tuổi, rời showbiz hơn 20 năm giờ ra sao?

Từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 17 và lọt Top 20 Miss World, Mai Phương gây chú ý khi rời showbiz, lựa chọn cuộc sống bình dị bên chồng và hai con.

Năm 2002, Phạm Thị Mai Phương trở thành Hoa hậu Việt Nam khi mới 17 tuổi, lúc đang là học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Vượt qua 23 thí sinh trong đêm chung kết cùng hai vòng thi ứng xử, cô gái thành phố cảng giành chiếc vương miện danh giá.

Hoa hậu Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi, lúc còn là học sinh THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

Thời điểm đăng quang, Mai Phương gây chú ý với chiều cao 1,69m, gương mặt duyên dáng, vẻ đẹp đậm chất Việt. Bên cạnh nhan sắc, cô còn được đánh giá cao bởi thành tích học tập và khả năng giao tiếp, ứng xử.

Từng lọt Top 20 Miss World, bất ngờ rời showbiz

Một năm sau, Mai Phương trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên tham dự Miss World (Hoa hậu Thế giới), tổ chức tại Anh. Tại cuộc thi, cô lọt Top 20 chung cuộc, tạo dấu ấn trong lần đầu Việt Nam góp mặt ở đấu trường nhan sắc này.

Ở tuổi 17, Mai Phương lần đầu xa nhà, mang theo hành trang khá đơn giản để tham gia cuộc thi quốc tế. Nhớ lại trải nghiệm này, cô từng chia sẻ chỉ mang theo hai vali, không có ê-kíp trang điểm hay hỗ trợ riêng như nhiều thí sinh hiện nay. Việc lọt vào nhóm 20 người đẹp nhất thế giới khiến cô bất ngờ và hạnh phúc.

Mai Phương đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2003 tại Anh và lọt Top 20 chung cuộc.

Đang là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhưng Mai Phương lại không lựa chọn bước chân vào showbiz. Thay vào đó, cô ưu tiên việc học và tiếp tục con đường đại học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô sang Anh du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton.

Chia sẻ về quyết định này, người đẹp cho biết thời điểm đăng quang, cô vẫn đang học lớp 11-12 nên dù nhận được nhiều lời mời hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên cô quyết định ưu tiên việc học, hoàn thiện kiến thức và trang bị sự tự tin trước khi thử sức ở những lĩnh vực khác.

Việc học tập ở nước ngoài cũng khiến người đẹp ít có cơ hội duy trì liên lạc với những người trong giới giải trí tại Việt Nam. Mai Phương cho biết cách đây hơn 20 năm, việc liên lạc giữa hai quốc gia chưa thuận tiện như hiện nay. Mỗi lần gọi điện về Việt Nam, cô phải sử dụng điện thoại bàn hoặc điện thoại công cộng, mua xu để gọi. Bản thân cô cũng không có nhiều mối quan hệ trong giới showbiz nên dần xa các hoạt động giải trí.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp, Mai Phương trở về Việt Nam và làm việc trong ngành hải quan tại Hải Phòng. Cô duy trì công việc này suốt nhiều năm, lựa chọn cuộc sống ổn định thay vì tiếp tục theo đuổi hào quang nghệ thuật.

Chính sự kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông khiến Mai Phương được gọi là “Hoa hậu Việt Nam bí ẩn nhất showbiz”. Dù không còn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cô thỉnh thoảng vẫn góp mặt trong một số sự kiện văn hóa tại Hải Phòng, hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Sau khi du học Anh, Mai Phương trở về nước, làm việc trong ngành hải quan và gần như rút khỏi các hoạt động showbiz.

Sống kín tiếng bên chồng và hai con trai

Sau khi trở về nước, Mai Phương kết hôn ở tuổi 23. Năm 2008, cô lập gia đình với người chồng công tác trong ngành công an. Hai người từng là bạn học thời phổ thông, vì vậy có sự thấu hiểu và dễ dàng chia sẻ trong cuộc sống.

Vợ chồng Mai Phương có hai con trai, lần lượt sinh năm 2009 và 2012. Người đẹp khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình hay những câu chuyện riêng tư trên truyền thông.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương có cuộc sống kín tiếng bên chồng và hai con trai tại Hải Phòng.

Trong một lần chia sẻ về hôn nhân, cô cho biết sự thấu hiểu, tin tưởng và trách nhiệm của hai vợ chồng là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc. Bản thân Mai Phương cũng cố gắng hạn chế những giận hờn không cần thiết, tránh tạo áp lực cho người bạn đời.

Ở tuổi 41, cuộc sống thường ngày của Hoa hậu Việt Nam 2002 xoay quanh công việc và gia đình. Cô thường thức dậy sau 5h, chuẩn bị bữa sáng cho chồng con rồi đi làm sau 7h. Khoảng 11h30, người đẹp trở về nhà chuẩn bị bữa trưa cho các con trước khi tiếp tục công việc buổi chiều. Có những ngày, cô vẫn phải làm việc hoặc trực vào thứ bảy.

Ngoài giờ làm, Mai Phương dành thời gian cho những sở thích cá nhân như cắm hoa, nghe nhạc, xem phim và đi chơi cùng chồng, hai con trai. Trong việc nuôi dạy con, cô đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, cho rằng thành tích học tập không thể là lý do để bỏ qua những chuẩn mực trong cách ứng xử.

Không còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Mai Phương vẫn giữ được vẻ trẻ trung, mặn mà sau hơn 20 năm đăng quang.

Gần đây, Mai Phương xuất hiện tại một số hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở Hải Phòng. Diện mạo trẻ trung, gương mặt ngày càng mặn mà của người đẹp sau hơn hai thập kỷ đăng quang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Nói về bí quyết giữ gìn nhan sắc ở tuổi 41, Mai Phương cho biết cô không quá cầu kỳ trong việc chăm sóc da. Khi đi làm hằng ngày, người đẹp thường không trang điểm mà chỉ sử dụng kem chống nắng, hạn chế mỹ phẩm để làn da có thời gian nghỉ ngơi. Cô cũng duy trì thói quen ngủ sớm, không thức sau 23h và dậy sớm.

Dù từng sở hữu danh hiệu sắc đẹp hàng đầu và có cơ hội bước vào showbiz từ rất sớm, Mai Phương cho biết cô hài lòng với lựa chọn của mình. Người đẹp không cảm thấy tiếc nuối vì đã không theo đuổi con đường giải trí, đồng thời trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam - dấu mốc mở ra nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.