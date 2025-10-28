Hoa hậu Việt có tài sản nghìn tỷ: 2 lần đò, là mẹ 4 con, U50 vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi

Hà Kiều Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) khi vừa tròn 16 tuổi. Lúc bấy giờ, Hà Kiều Anh là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM.

Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân Huỳnh Trung Nam, người đẹp 7x từng trải qua một cuộc hôn nhân với một đại gia giàu.

Khi nhắc tới Hà Kiều Anh, mọi người thường nghĩ ngay tới danh xưng “hoa hậu giàu nhất Việt Nam” bởi khối tài sản kếch sù mà hiện tại vợ chồng cô đang sở hữu.

Trong chương trình “Nhà có khách”, hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết, cô kiếm được nhiều tiền nhờ bất động sản. Tài sản của vợ chồng cô lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh ở tuổi U50.

Nhan sắc trẻ trung, gương mặt hack tuổi.

Là mẹ 4 con.

Hiện tại, gia đình người đẹp sinh năm 1976 đang sống trong 1 căn "siêu biệt thự" nhà vườn rộng 450 m2, tọa lạc ở khu biệt thự quận 2, bên sông Sài Gòn, TP.HCM. Theo giới chuyên gia ước tính, nếu tính cả giá đất, chi phí xây dựng và nội thất thì giá căn biệt thự này có thể lên tới 400 tỷ đồng.

Vợ chồng Hà Kiều Anh đã mất tới 3 năm để xây dựng căn biệt thự này, từ năm 2004 đến 2007 mới đưa vào sử dụng. “Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, một phòng khách thông với phòng ăn, một phòng kính bên ngoài để cả nhà ngồi đọc sách, trò chuyện khi rảnh rỗi. Phần lớn diện tích đất được tôi dành để làm vườn cây và hồ cá bao quanh nhà”, Hà Kiều Anh nói trên báo Ngôi sao.

Ngoài cơ ngơi này, gia đình Hà Kiều Anh còn sở hữu nhiều bất động sản khác, trong đó có nhà tại Mỹ và một căn penthouse nằm trên tầng 20 của tòa tháp King's Tower, rộng 500m², sở hữu tầm nhìn 360 độ ôm trọn cả biển và núi – như một "lâu đài trên mây" giữa lòng thành phố.

Báo Vietnamnet viết, nàng hậu sinh năm 1976 còn sở hữu một trung tâm thẩm mỹ tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 1, TP.HCM, đồng thời làm chủ một khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu.

Ngoài khách sạn 5 sao này, Hà Kiều Anh còn sở hữu một căn penthouse triệu đô tại thành phố biển. Hà Kiều Anh từng nhiều lần mời bạn bè thân quen trong showbiz tới nghỉ ngơi thư giãn diễn viên Diễm My, Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Hồng Nhung.

Hà Kiều Anh thường tổ chức tiệc tại không gian đẳng cấp và mời bạn bè thân thiết đến dự. Căn penthouse xa hoa tại Vũng Tàu này chỉ là một phần trong số tài sản của gia đình nàng hậu.

Sở hữu tài sản nghìn tỷ: khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu.

Căn penthouse ở thành phố biển.

siêu xe 20 tỷ để di chuyển.

Hiện đang ở siêu biệt thự 400 tỷ tại TPHCM cùng nhiều bất động sản khác ở nước ngoài.

Cuộc sống giàu sang, viên mãn, hạnh phúc nên Hà Kiều Anh cũng giữ được nhan sắc trẻ trung ở tuổi U50. Ở tuổi trung niên, là mẹ của 4 người con nhưng nàng hậu 7x vẫn sở hữu làn da mịn màng, vóc dáng chuẩn 3 vòng, thần thái tươi trẻ, quyến rũ cùng gu ăn mặc tinh tế, sang trọng.

Trong bộ ảnh mới nhất vừa được nàng hậu đăng tải trên trang cá nhân, Hà Kiều Anh khoe gương mặt hack tuổi, vóc dáng thon gọn, bờ vai gợi cảm như gái đôi mươi. Chia sẻ về bí quyết trẻ đẹp của mình, nàng hậu nói với báo Thanh Niên rằng nhờ tinh thần vui vẻ, suy nghĩ tích cực, lạc quan.

Dù không còn tham gia showbiz nhưng thỉnh thoảng, nàng hậu U50 vẫn được mời tham gia trình diễn tại các show thời trang cũng như làm giám khảo ở một số cuộc thi nhan sắc.