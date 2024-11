Hoa hậu Vbiz mất điện thoại ngay trước ngày thi Bán kết ở quốc tế?

2 người đẹp đại diện Việt Nam là Thanh Thuỷ và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang tham gia 2 cuộc thi nhan sắc Quốc tế là Miss International và Miss Universe. Người hâm mộ theo dõi nhất cử nhất động và đặt nhiều niềm tin, sự kỳ vọng vào các người đẹp này.

Mới đây, nàng hậu sinh năm 2002 đã gặp một sự cố khi tham gia cuộc thi Miss International 2024. Theo đó, Thanh Thuỷ đã để quên điện thoại tại địa điểm Kanagawa. Trên story của các đại diện nước bạn đã chia sẻ thông tin về người đẹp gen Z: "Thanh Thuỷ my girl forgot her phone in Tokyo, but we’re on an overnight trip in Niigata. So if any of her fans see this, please know that she is okay" (Tạm dịch: Thanh Thủy đã quên máy điện thoại ở Tokyo, nhưng chúng tôi đang có chuyến đi tới Niigata. Do đó nếu người hâm mộ của cô ấy thấy bài đăng thì biết là cô ấy đang ổn).

Trong bức hình, Thanh Thuỷ còn tranh thủ tấu hài bằng hình ảnh gương mặt mếu máo khóc lóc. Sự cố này gây ảnh hưởng khá nhiều tới người đẹp sinh năm 2002 ngay trước thềm Bán kết. Hiện tại cô không thể cập nhật diễn biến, tiến trình tại cuộc thi và tương tác với khán giả trên mạng xã hội.

"Cô ấy để lại điện thoại ở Kanagawa", dòng caption khiến fan sắc đẹp tưởng Thanh Thủy mất điện thoại, tuy nhiên cô chỉ bỏ quên ở khách sạn mà thôi

Các người đẹp khác liên tục cập nhật tình hình hiện tại của đại diện Việt Nam trên mạng xã hội

Dù gặp sự cố nhưng Hoa hậu Thanh Thủy vẫn giữ tinh thần tích cực, còn tấu hề trên story của các đại diện nước bạn

Cuộc thi năm nay quy tụ 73 thí sinh. Ở những chặng cuối, đại diện Việt Nam càng chứng tỏ được bản lĩnh và sức hút của mình. Theo lịch trình dự kiến, bán kết Miss International 2024 sẽ diễn ra vào ngày 10/11 và chung kết vào ngày 12/11 tại Nhật Bản.

Kể từ khi nhập cuộc, những khoảnh khắc của đại diện Việt Nam luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả trong và ngoài nước. Trong các hoạt động bên lề khác của cuộc thi, Hoa hậu Thanh Thủy đã thể hiện khả năng giao tiếp lưu loát, tự tin cùng sự thân thiện.

Cô cũng ghi điểm với khán giả nhờ diện mạo xinh đẹp, ứng xử rất thân thiện, hòa nhã và phong cách ăn mặc biến hóa đa dạng. Trước đó ở phần thi tài năng và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam cũng tạo được nhiều ấn tượng tốt.

Thanh Thuỷ từng được Missosology dự đoán sẽ đăng quang

Ở những chặng cuối, đại diện Việt Nam càng chứng tỏ được bản lĩnh và sức hút của mình

Theo lịch trình dự kiến, bán kết Miss International 2024 sẽ diễn ra vào ngày 10/11 và chung kết vào ngày 12/11 tại Nhật Bản

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m76. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy từng giành giải Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng năm 2021), Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Đà Nẵng năm 2021, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan.