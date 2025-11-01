Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh khoe vẻ đẹp ngọt ngào, kiêu sa tại sự kiện lớn

Tối 25/10/2025, Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 – Ngô Thị Trâm Anh xuất hiện rạng ngời tại Harper’s Bazaar Star Awards 2025, sự kiện thường niên quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong giới thời trang, nghệ thuật và phong cách sống.

Đêm tôn vinh được tổ chức trang trọng, nơi hội tụ những cá nhân, thương hiệu và nhà sáng tạo đã góp phần định hình vẻ đẹp và cảm hứng thời trang đương đại Việt Nam.

Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh xuất hiện xinh đẹp.

Giữa thảm đỏ rực rỡ của đêm tiệc, Trâm Anh gây ấn tượng mạnh với hình ảnh ngọt ngào, sang trọng nhưng vẫn đầy sức sống – đúng tinh thần của một nàng hậu mang trong mình thông điệp “sắc đẹp vì Trái đất, vì con người”. Khoảnh khắc sải bước trong ánh đèn flash, cô khẳng định phong thái tự tin và vẻ đẹp nội tại, hòa quyện giữa nét quyến rũ Á Đông và sự hiện đại của người phụ nữ Việt thế hệ mới.

Sinh năm 2006, Ngô Thị Trâm Anh hiện là sinh viên năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng 87–64–93 cm, cô từng đăng quang Hoa khôi THPT, Hoa khôi Sinh viên thanh lịch toàn quốc trước khi giành ngôi vị cao quý Miss Earth Vietnam 2025. Dù còn rất trẻ, Trâm Anh đã sớm khẳng định hình ảnh của một nàng hậu trí tuệ, giàu lòng nhân ái và có định hướng rõ ràng.

Nàng hậu sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào.

Đến với Harper’s Bazaar Star Awards 2025, Trâm Anh lựa chọn bộ trang phục được thiết kế riêng bởi NTK Lê Thanh Hòa – người được mệnh danh là “bậc thầy tôn vinh vẻ đẹp Việt”. Bộ đầm dạ hội mang gam màu ánh champagne sang trọng, được cắt may tinh xảo với phom dáng ôm sát phần thân trên, khéo léo tôn lên đường cong mềm mại của nàng hậu. Chi tiết xếp nếp bất đối xứng ở vai tạo nên điểm nhấn thời thượng, vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ.

Từ phần ngực áo được xử lý bằng kỹ thuật dựng form 3D đến những đường cắt cúp mềm mại dọc eo, thiết kế như được “đo ni đóng giày” cho Trâm Anh, giúp cô khoe trọn vẻ đẹp thanh thoát, dáng vóc chuẩn mực và thần thái quý phái. Phần tà váy dài buông rủ tự nhiên, đính kết tinh tế bằng pha lê Swarovski phản chiếu ánh sáng mỗi khi cô di chuyển, khiến từng bước chân trên thảm đỏ như một vũ khúc ánh sáng.

Đi cùng bộ trang phục tinh khôi là layout makeup và tóc được chăm chút kỹ lưỡng, giúp tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của nàng hậu. Tổng thể hình ảnh hoàn thiện bằng cách chọn phụ kiện tối giản, đôi hoa tai đính đá nhỏ và clutch ánh bạc, vừa đủ điểm xuyết mà không làm lu mờ sự thanh thoát của trang phục. Mỗi chi tiết, mỗi đường nét được tính toán hài hòa để tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và thần thái tự tin của người đẹp Trái Đất Việt Nam.

Nàng hậu đọ sắc cùng các người đẹp showbiz.

Bằng phong thái nhẹ nhàng nhưng bản lĩnh của một nàng hậu gene Z thế hệ mới, Trâm Anh truyền tải thông điệp về người phụ nữ hiện đại: biết yêu bản thân, trân trọng thiên nhiên và lan tỏa năng lượng tích cực.

Chia sẻ tại sự kiện, nàng hậu bày tỏ: “Thật vinh dự khi được góp mặt trong một đêm tôn vinh những cá nhân và thương hiệu đã truyền cảm hứng cho cộng đồng. Với tôi, vẻ đẹp không chỉ đến từ thời trang hay ánh hào quang, mà còn từ sự tử tế, sáng tạo và cống hiến mỗi ngày".

Khoảnh khắc Trâm Anh xuất hiện với nụ cười nhẹ và ánh mắt tự tin, như một lời khẳng định cho hành trình mới – hành trình tỏa sáng bằng giá trị và trái tim.