Hoa hậu Tô Diệp Hà biến hóa với áo dài, tự hào vì được làm một điều suốt 2 năm liên tiếp

Sáng ngày 3/3, hoa hậu Tô Diệp Hà đã góp mặt trong họp báo công bố Lễ hội Áo Dài TP.HCM 2026, do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM tổ chức. Là sự kiện thường niên, Lễ hội Áo dài luôn thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng và được các nghệ sĩ nhiệt tình ủng hộ.

Chương trình lấy chủ đề "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng" nên Hoa hậu Tô Diệp Hà đã lựa chọn một thiết kế mang tinh thần của lễ hội năm nay. Xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện công bố, người đẹp khoe thần thái rạng rỡ cùng nhan sắc thăng hạng sau một thời gian vắng bóng trên sàn diễn. Thiết kế áo dài cổ yếm cách tân với chất liệu mềm mại, họa tiết hoa sen thêu chỉ vàng nổi bật trên tà áo giúp Tô Diệp Hà trở nên nổi bật, dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng.

Hoa hậu Tô Diệp Hà trong thiết kế áo dài cổ yếm cách tân thêu chỉ vàng

Người đẹp cho biết, cô vinh dự vì được góp mặt trong các sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo Dài 2 năm liên tiếp. Năm ngoái, “nàng thơ” góp mặt với vai trò người mẫu trình diễn cho bộ sưu tập áo dài Sợi Tơ Vàng của nhà thiết kế Đức Vincie trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2025. Năm nay, cô không chỉ là khách mời tham gia sự kiện mà còn được nhà thiết kế Eric Moon tin tưởng để cùng anh tái hiện những ký ức về Sài Gòn.

Trình diễn đầu tiên trong sự kiện họp báo, Tô Diệp Hà khoác lên mình thiết kế truyền thống nhưng cũng đậm chất hiện đại với hình ảnh Chợ Bến Thành - một địa điểm mang tính biểu tượng, gắn liền với ký ức của nhiều người khi đặt chân đến vùng đất hào sảng này. Họa tiết vảy cá xếp dọc theo thân áo dài tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, giúp tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của Hoa hậu Tô Diệp Hà.

Tô Diệp Hà khoác lên mình thiết kế với hình ảnh Chợ Bến Thành

Hoa hậu Tô Diệp Hà chia sẻ: "Tôi rất thích thiết kế này bởi nó mang đến cảm giác về một người phụ nữ hiện đại, thanh lịch và đầy sức sống. Đó cũng là hình ảnh tôi theo đuổi suốt nhiều năm qua". Nhà thiết kế Eric Moon cho biết, anh kết hợp kỹ thuật đính kết cườm thủ công, pha lê và đá cao cấp đồng thời ứng dụng đắp nổi 3D tinh xảo.

"Tôi muốn tạo hiệu ứng chiều sâu và ánh sáng, giúp từng chi tiết kiến trúc trở nên sống động như một tác phẩm nghệ thuật. Trên nền áo dài truyền thống, hình ảnh Chợ Bến Thành được thể hiện như một lát cắt văn hóa, nơi giao thoa giữa lịch sử – nhịp sống – và tinh thần Việt", anh nói.

Hoa hậu Tô Diệp Hà và nhà thiết kế EricMoon

Đã khá lâu không sải bước trên sàn catwalk vì bận nhiều dự án riêng nhưng với kinh nghiệm trên sàn diễn và tình yêu dành cho áo dài Việt Nam, Hoa hậu Tô Diệp Hà đã có một màn trình diễn đầy ấn tượng. Từng bước chân uyển chuyển, "nàng thơ áo dài" đã góp phần "thổi hồn" cho thiết kế từ Eric Moon, để hình ảnh và câu chuyện của chiếc áo dài này trở nên sống động.

Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 cận kề, Hoa hậu Tô Diệp Hà cũng gửi lời chúc đến các chị em phụ nữ, hi vọng mọi người sẽ luôn là đóa hoa xinh đẹp và độc nhất, biết yêu thương bản thân mình.

Chia sẻ về các dự định trong tương lai, Tô Diệp Hà cho biết cô đang ấp ủ rất nhiều dự định cho bản thân. Trước đây, người đẹp di chuyển liên tục giữa Hà Nội và TP.HCM để đáp ứng công việc, nhưng thời gian tới sẽ Nam tiến để có nhiều thời gian dành cho công việc hơn.