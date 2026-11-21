Sáng 21/11, Hoa hậu Quốc tế Người Việt 2016 Thái Nhiên Phương thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa "Dấu Sắc Việt 2026" ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Với chủ đề "Giữ Nếp", Lễ hội Văn hóa "Dấu Sắc Việt 2026" là không gian tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc dân tộc. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng nhan sắc trong nước và quốc tế như Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, hoa hậu Thái Nhiên Phượng, hoa hậu Ngọc Châu, hoa hậu Xuân Hạnh, hoa hậu Phương Linh...

Hoa hậu Thái Nhiên Phương.

Hoa hậu Thái Nhiên Phương đọ sắc cùng hoa hậu Ngọc Châu.

Trong dàn khách mời, hoa hậu Thái Nhiên Phương tạo dấu ấn riêng bằng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, thanh lịch. Nàng hậu thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vai trò người mẫu trong thiết kế áo dài lụa vẽ tay.

Thiết kế của nghệ nhân Trung Đinh khai thác vẻ đẹp mềm mại của lụa, kết hợp những họa tiết được thể hiện bằng kỹ thuật vẽ thủ công. Phom áo dài truyền thống tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo nên nét thướt tha trong từng chuyển động của người mặc.

Nàng hậu và Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist.

Thần thái cuốn hút của Thái Nhiên Phương khi catwalk.

Chia sẻ về việc tham gia lễ hội, người đẹp bày tỏ niềm tự hào khi có cơ hội góp mặt trong chương trình hướng đến việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống. Với cô, áo bà ba và áo dài không đơn thuần là trang phục mà còn gắn với ký ức, nếp sống và bản sắc của người Việt. Đặc biệt, việc được khoác lên mình những thiết kế lụa vẽ tay trong không gian nghệ thuật mang chủ đề "Giữ Nếp" khiến cô thêm trân trọng công sức của những nghệ nhân đang tiếp nối các kỹ thuật thủ công truyền thống.

Không chỉ tham gia trình diễn, Thái Nhiên Phương còn dành thời gian tham quan các không gian triển lãm tranh nghệ thuật "Nếp Nghệ", tìm hiểu những làng nghề thủ công truyền thống như mộc Hố Nai, sơn mài và giao lưu với các bạn trẻ yêu văn hóa. Những hoạt động này góp phần giúp sự xuất hiện của cô tại lễ hội không chỉ dừng lại ở vai trò khách mời thời trang mà còn gắn với thông điệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Đây là một trong những sự kiện hiếm hoi Thái Nhiên Phương tái xuất sau khi tập trung với vai trò CEO.

Thái Nhiên Phương sinh năm 1992, quê Đắk Lắk. Cô được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế Người Việt năm 2016 tại Mỹ. Sau đăng quang, Thái Nhiên Phương từng thử sức với nhiều vai trò khác nhau bao gồm thiết kế thời trang.

Cô cũng từng góp mặt trong các hoạt động trình diễn áo dài, tham gia Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2019 và đảm nhận vai trò đại sứ Áo dài TP.HCM cùng năm. Đến năm 2024, Thái Nhiên Phương tiếp tục xuất hiện tại Vietnam Beauty Fashion Fest bên cạnh nhiều hoa hậu quốc tế và các gương mặt nổi bật của làng thời trang.

Tuy nhiên, thay vì tập trung hoàn toàn vào hoạt động giải trí, người đẹp lựa chọn phát triển sự nghiệp kinh doanh. Cô cho biết bản thân đang đảm nhận vị trí CEO của một công ty chuyên sản xuất vật liệu trong lĩnh vực xây dựng và nội thất. Theo Thái Nhiên Phương, kinh doanh giúp cô phát triển năng lực cá nhân, tạo công việc ổn định cho người lao động và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng.