Hoa hậu Thái đến Việt Nam liền giật hết hào quang thảm đỏ: Visual như dát 10 tấn vàng, kiếm tiền bằng chứng khoán đại tài

Vừa xuất hiện, mỹ nhân này đã khiến không khí tại sự kiện nổ tung.

Tối 9/10, thảm đỏ buổi premiere phim Án Mạng Xém Hoàn Hảo tại TP.HCM quy tụ dàn sao Việt đình đám như Anh Tú Atus, DJ Mie, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Quang Nanh, Song Luân... Trong đó, cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt nhất là Engfa Waraha - Miss Grand Thái Lan 2022, đồng thời là mỹ nhân sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại xứ chùa vàng. Sự xuất hiện của người đẹp khiến không khí sự kiện thêm náo nhiệt, khi đông đảo người hâm mộ đã có mặt từ sớm để chờ đón thần tượng.

Engfa là tâm điểm truyền thông ngay từ khi xuất hiện (Clip: Team sự kiện)

Diện chiếc đầm đen dáng cúp ngực sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ, người đẹp sinh năm 1995 khoe trọn bờ vai trần nuột nà, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái rạng rỡ, tự tin cuốn hút. Visual của cô được người hâm mộ ví như "dát 10 tấn vàng" vì quá lộng lẫy và tỏa sáng, bất chấp những góc chụp ngẫu nhiên từ camera thường. Trước đám đông vây quanh cùng những tiếng hò reo, nàng hậu liên tục nở nụ cười ngọt ngào, thân thiện tương tác khiến thảm đỏ Án Mạng Xém Hoàn Hảo thực sự bùng nổ.

Tất cả ống kính dồn hết vào cô

Người đẹp lộng lẫy bước lên thảm đỏ

Được biết, lý do cho sự xuất hiện của Engfa Waraha tại Việt Nam lần này là vì trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo, cô đảm nhận một vai cameo, tạo nên màn kết nối thú vị giữa điện ảnh Việt và một trong những gương mặt giải trí được săn đón tại xứ chùa vàng. Bên cạnh đó, dự án còn được Thái Lan mua bản quyền để remake, nên sự xuất hiện của Engfa trong bản phim Việt càng khiến khán giả tò mò về khả năng cô tiếp tục góp mặt trong phiên bản Thái Lan.

Tươi cười rạng rỡ trong tiếng hò reo của người hâm mộ

Engfa Waraha (sinh năm 1995) sở hữu danh hiệu Miss Grand Thailand 2022 và sau đó xuất sắc đạt ngôi vị Á hâu 1 tại Miss Grand International 2022. Không chỉ có thế, cô còn liên tiếp 4 lần lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới nhờ nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. Trước khi bén duyên với các đấu trường nhan sắc, Engfa vốn là một ca sĩ thực lực từng gây chú ý lớn tại cuộc thi The Voice Thailand mùa 7.

Khi chuyển hướng sang đóng phim, cô nhanh chóng chứng minh bản thân không phải là "bình hoa di động". Engfa bắt đầu thử sức với diễn xuất qua series Show Me Love, sau đó tiếp tục góp mặt trong Bangkok Blossom và series hình sự Petrichor. Vai diễn điện ảnh đầu tay của Engfa trong bộ phim Thiên Đường Quả Báo đóng cùng nam thần Jeff Satur đã thắng lớn rực rỡ, phá kỷ lục phòng vé với doanh thu lên đến 150 triệu baht (khoảng hơn 100 tỷ đồng), giúp cô giành luôn giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm tại Thái Lan.

Năm 2025, tên tuổi Engfa tiếp tục được chú ý trên trường quốc tế khi cô được Red Sea Film Foundation vinh danh tại sự kiện Women in Cinema Gala diễn ra bên lề Liên hoan phim Cannes. Đây là chương trình tôn vinh những phụ nữ có đóng góp và dấu ấn trong ngành công nghiệp điện ảnh, với Engfa là một trong bảy gương mặt được lựa chọn năm đó.

Không chỉ thống trị làng giải trí, Engfa Waraha còn nổi tiếng là một "phú bà" đích thực nhờ đầu óc nhạy bén. Tháng 9/2024, Engfa xuất hiện trong danh sách Top 16 người giàu nhất trên sàn chứng khoán của làng giải trí Thái Lan, xếp thứ 16 với giá trị nắm giữ khoảng 31 triệu baht, tương đương gần 23 tỷ đồng theo tỷ giá thời đó. Cô cũng nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu tại công ty Hoa hậu Hòa bình Thế giới (MGI).

Từ sân khấu nhan sắc đến phim ảnh, âm nhạc và các hoạt động thương mại, Engfa cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng thay vì chỉ gắn bó với danh hiệu hoa hậu. Vừa có sắc, có tài, không ngạc nhiên khi cái tên Engfa Waraha luôn duy trì sức hút khủng khiếp mỗi khi xuất hiện dù là ở quê nhà hay khi đặt chân đến Việt Nam.