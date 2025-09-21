Hoa hậu số hưởng nhất showbiz: Được chồng chu cấp 6,8 tỷ đồng mỗi tháng để tiêu xài

Mới đây, truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) đưa tin Lý Gia Hân được nhận 2 triệu đô Hồng Kông (khoảng 6,8 tỷ đồng) để chi tiêu, làm sinh hoạt phí.

Thực tế, khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 2 triệu đô la Hồng Kông này đến từ quỹ tín thác gia đình do cha chồng quá cố của cô, ông trùm Hứa Thế Huân (Hui Sai Fun) thành lập.

Năm 2018, tỷ phú Hứa Thế Huân (Hui Sai Fun) qua đời ở tuổi 97, để lại khối gia sản khổng lồ trị giá 42 tỷ đô Hồng Kông (gần 150.000 tỷ đồng). Để đảm bảo việc thừa kế tài sản lâu dài và ổn định, di chúc của ông đã quy định rõ ràng rằng con cháu của ông không được thừa kế trực tiếp số tiền gốc mà thay vào đó sẽ nhận được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng từ quỹ tín thác.

Do đó Lý Gia Hân cùng ông xã Hứa Tấn Hanh và con trai đều sẽ nhận được khoản thanh toán đều đặn hàng tháng 2 triệu đô Hồng Kông từ quỹ tín thác này.

Thông tin này gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một con số quá lớn, người bình thường không bao giờ có thể mơ tới. Song bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng dù làm dâu gia tộc hào môn, Lý Gia Hân cũng không có quyền tự do chi tiêu hay đụng vào khối tài sản của gia đình chồng.

Lý Gia Hân được khen trẻ trung so với độ tuổi. Ảnh: China, Sohu.

Gần đây, truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) bắt gặp hình ảnh Lý Gia Hân đi mua sắm tại một trung tâm thương mại cùng con trai và bạn bè. Trong ảnh, nữ diễn viên đình đám xách trên tay nhiều chiếc túi thuộc thương hiệu cao cấp Hermès. Cư dân mạng nhận xét con số 2 triệu đô Hồng Kông tuy nhiều, song cũng chỉ đủ để mua 2 chiếc túi cho nàng Hậu.

Những bức ảnh rò rỉ cho thấy Lý Gia Hân mặc đồ giản dị với áo khoác và quần legging đen, đội mũ lưỡi trai trắng. Ở tuổi 55, làn da của nữ diễn viên vẫn mịn màng, chứng tỏ cô rất chú trọng đến việc chăm sóc da. Trong những bức ảnh chụp cùng cư dân mạng, cô luôn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn và được khen trẻ hơn tuổi thật.

Sau khi kết hôn với tỷ phú Hồng Kông Hứa Tuấn Hanh năm 2028, Lý Gia Hân dần rút lui khỏi ngành giải trí. Cô cũng tạm ngưng hoạt động trong showbiz để lui về hậu phương chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng cô xuất hiện trên truyền thông, còn phần lớn thời gian là cùng bạn bè đi uống trà chiều hoặc mua sắm.

Lý Gia Hân cùng chồng và con trai.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang hai dòng dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô gia nhập ngành giải trí từ khi mới 14 tuổi, sau đó nổi tiếng hơn nhờ chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1998. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm". Hoa hậu và chồng công khai tình cảm năm 2006 và kết hôn năm 2011.

Lý Gia Hânđược mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm".

Thời gian sau đó, cô gia nhập TVB và bắt đầu nổi danh với hàng loạt bộ phim: Thiện Nữ U Hồn 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại, Đọa Lạc Thiên Sứ...

Theo Lý Gia Hân, nhiều năm sau khi kết hôn, ông xã vẫn lịch thiệp, ân cần chăm sóc cô, thậm chí giữ thói quen lãng mạn là viết thiệp như thuở mới yêu.

Ở tuổi ngoài 50, Lý Gia Hân người đẹp vẫn giữ được vẻ ngoài duyên dáng, quyến rũ và trẻ trung nhờ chế độ dinh dưỡng tốt, chăm chỉ tập luyện.