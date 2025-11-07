Hoa hậu Quế Anh chọn thí sinh Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Ngày 6/11, vòng casting khu vực miền Tây của cuộc thi "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025" diễn ra tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Ngay từ sáng, hơn 100 thí sinh đã có mặt để làm thủ tục lấy số báo danh và đo nhân trắc học. Sau đó, các thí sinh lần lượt trải qua phần thi trình diễn sân khấu và phần giới thiệu bản thân. Một số nữ sinh còn thể hiện tài năng như nhảy, múa, ca hát, võ thuật… nhằm chinh phục ban giám khảo.

Thành viên ban giám khảo casting hôm 6/11.

Ban giám khảo vòng sơ khảo gồm: MC – nhà báo Ngô Bá Lục (Trưởng ban), bà Thu Trang (Trưởng ban tổ chức), Hoa hậu Quế Anh, Á vương Vũ Linh, đạo diễn – nhà văn Hải Triều...

Nhà báo Ngô Bá Lục cho biết, điều nổi bật nhất ở các thí sinh khu vực miền Tây là sự chân thành, thật thà, mộc mạc và giản dị. "Điều đặc biệt là các bạn có sự quyết tâm, tấm lòng nhân hậu và nhiều bạn rất tài năng. Đó chính là những yếu tố tạo nên sắc thái rực rỡ của khu vực này", ông nhận định.

Hoa hậu Quế Anh đánh giá các thí sinh rất năng động và đầy nhiệt huyết, mong muốn tham gia sân chơi sắc đẹp để trở nên tự tin hơn, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. "Tôi mong các bạn đừng quá ngại ngùng mà hãy thể hiện hết tài năng để chinh phục ban giám khảo", người đẹp chia sẻ.

Hoa hậu Quế Anh.

Á vương Vũ Linh cho rằng tiêu chí để chọn tân hoa hậu là hội tụ đủ ngoại hình, kỹ năng trình diễn và khả năng ngoại ngữ để lan tỏa thông điệp yêu tổ quốc, yêu hòa bình đến giới trẻ.

Bà Thu Trang – Chủ tịch cuộc thi – bày tỏ mong muốn Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam sẽ là một chương trình giúp các thí sinh xây dựng nhân hiệu đúng nghĩa. "Chúng tôi có tiêu chí tuyển chọn từ đầu vào, quy trình đào tạo và nhiều hoạt động hỗ trợ để các bạn phát triển nhân hiệu đó. Tôi rất yêu hòa bình, nên mong sinh viên Việt Nam sẽ cùng nhau truyền cảm hứng, viết tiếp câu chuyện hòa bình", bà nói.

Bà Thu Trang – Chủ tịch cuộc thi.

Sau vòng sơ khảo khu vực miền Tây, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức casting tại TP.HCM (ngày 13/11), Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài các thí sinh giành được vé vàng bước thẳng vào vòng bán kết, kết quả vòng casting sẽ được công bố trên Fanpage cuộc thi và gửi trực tiếp đến thí sinh.

Mang thông điệp "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình", cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu, dựa trên các tiêu chí sắc đẹp – trí tuệ – bản lĩnh – lòng nhân ái. Ban tổ chức kỳ vọng tìm được những cô gái hội tụ đủ phẩm chất để trở thành đại sứ truyền cảm hứng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Các thí sinh sẽ tham gia 4 tập truyền hình thực tế, lần lượt tìm kiếm các danh hiệu: Đại sứ Sinh viên vì hòa bình, Đại sứ Sinh viên nhân ái, Đại sứ Sinh viên tài năng và Đại sứ Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.

Nhan sắc nổi bật của các nữ sinh đến casting.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu với tổng giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng (gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và quà tặng từ nhà tài trợ), Ban tổ chức còn trao 4 giải Á hậu cùng nhiều giải phụ như Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách…

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức, theo giấy phép số 451/SVHTTDL-QLVH do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cấp ngày 25/7/2025. Dự kiến đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28/12 tại quảng trường Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng).