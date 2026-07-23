Hoa hậu Phan Kim Oanh: "Tôi chưa bao giờ muốn một cuộc thi nổi tiếng bằng những ồn ào"

"Điều tôi theo đuổi là một cuộc thi có giá trị văn hóa, có sự tử tế, tính nhân văn và được cộng đồng quốc tế tôn trọng", hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.

Phan Kim Oanh sinh năm 1988 tại Hải Phòng, cô từng là diễn viên quen thuộc trên sóng VTV khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Về nhà đi con, Những cô gái trong thành phố...

Năm 2022, Phan Kim Oanh đăng quang Mrs Grand International (Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế) tại Myanmar. Và là hoa hậu đầu tiên trong lịch sử cuộc thi này được ban tổ chức gia hạn nhiệm kỳ và giữ vương miện liên tiếp trong hai nhiệm kỳ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp chuyển hướng sang lĩnh vực tổ chức các sân chơi nhan sắc và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Hiện cô là Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Miss Multicultural World (Hoa hậu Văn hóa Thế giới), đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Hoa hậu Văn hóa Việt Nam (Miss Multicultural Vietnam), Mrs Earth Vietnam và Mrs Grand Vietnam.

Dưới sự điều hành của Phan Kim Oanh, các cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn hướng đến việc lan tỏa các giá trị văn hóa, trách nhiệm xã hội và tăng cường kết nối quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Dấu ấn nổi bật nhất của Phan Kim Oanh trong vai trò tổ chức chính là cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) diễn ra tại tại Nhà hát Hồ Gươm hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Hoa hậu Phan Kim Oanh bên top 5 Miss Multicultural World.

Theo người đẹp, ba năm xây dựng Miss Multicultural World không đơn thuần là tổ chức một cuộc thi sắc đẹp mà là quá trình kiến tạo một thương hiệu quốc tế từ con số không.

Đó là hành trình tìm kiếm đối tác toàn cầu, kết nối các Giám đốc Quốc gia, hoàn thiện hệ thống quy chế, xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, làm việc với các cơ quan quản lý, chuẩn bị tài chính, truyền thông, hậu cần, visa, khách sạn, sân khấu, đồng thời chăm lo cho hàng chục thí sinh và khách mời quốc tế đến từ nhiều quốc gia.

Chia sẻ sau mùa đầu tổ chức khá gây tiếng vang, hoa hậu Phan Kim Oanh xúc động cho biết có những giọt nước mắt không xuất phát từ sự yếu đuối mà bởi cô hiểu mình đã vượt qua một hành trình đầy gian khó.

Với Phan Kim Oanh, điều khiến cô tự hào nhất không phải là quy mô của cuộc thi hay những chiếc vương miện mà là việc mỗi thí sinh quốc tế khi rời Việt Nam đều mang theo những ký ức đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Phan Kim Oanh bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ muốn xây dựng Miss Multicultural World trở thành một cuộc thi nổi tiếng bằng những ồn ào hay tranh cãi. Điều tôi theo đuổi là một cuộc thi có giá trị văn hóa, có sự tử tế, tính nhân văn và được cộng đồng quốc tế tôn trọng".