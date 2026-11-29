Nhân dịp Lễ Tạ ơn, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ loạt hình ảnh trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị bàn tiệc cầu kỳ, gây chú ý bởi không gian ngập hoa tươi cùng những món ăn hấp dẫn.

Hoa hậu Phạm Hương vừa thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đón Lễ Tạ ơn trên trang cá nhân. Không chọn cách trang trí quá cầu kỳ với những gam màu rực rỡ, nàng hậu mang đến không khí mùa lễ hội ấm áp bằng sắc cam, vàng đặc trưng của mùa thu, kết hợp cùng hoa tươi, trái cây và những món ăn được bày biện đẹp mắt.

Nguồn: Hoa hậu Phạm Hương

Kèm theo loạt ảnh, cô viết: "Một bàn tiệc Lễ Tạ ơn tràn ngập sự ấm áp, những đóa hoa xinh đẹp và tất cả những chi tiết nhỏ làm nên nét đặc biệt của mùa lễ hội. Biết ơn vẻ đẹp của những khoảnh khắc sum họp và sẻ chia bên nhau. Chúc mừng Lễ Tạ ơn!".

Nguồn: Hoa hậu Phạm Hương

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Phạm Hương xuất hiện trong chiếc váy trắng dáng dài thanh lịch, tạo dáng bên bàn đảo bếp được trang trí thành khu vực tiệc chính. Điểm nhấn là những bình hoa lớn với sắc cam, đỏ nổi bật, kết hợp cùng các loại quả mùa thu, bí ngô và những giỏ hoa cúc vạn thọ đặt dưới chân bàn. Không gian bếp vốn có tông trắng chủ đạo càng trở nên nổi bật nhờ cách phối màu ấm áp, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi.

Bàn tiệc được chuẩn bị khá thịnh soạn với gà tây nướng, các loại trái cây tươi như cam, nho, dưa hấu, táo, bên cạnh nhiều món tráng miệng, bánh ngọt và đồ uống. Đáng chú ý, từng món ăn đều được sắp xếp thành từng khu vực riêng, kết hợp với hoa và trái cây trang trí, tạo nên tổng thể bắt mắt chẳng khác nào một bữa tiệc được chuẩn bị tại nhà hàng.

Nguồn: Hoa hậu Phạm Hương

Không chỉ chăm chút phần đồ ăn, Phạm Hương còn dành sự quan tâm cho những chi tiết trang trí nhỏ. Những quả bí ngô với nhiều kích cỡ, giỏ hoa màu cam và các bình hoa được bố trí hài hòa khiến căn bếp mang đậm không khí Lễ Tạ ơn. Cách trang trí này cũng phù hợp với tinh thần của dịp lễ, khi gia đình và bạn bè cùng quây quần, thưởng thức bữa ăn và chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Nguồn: Hoa hậu Phạm Hương

Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) là một trong những ngày lễ quan trọng tại Mỹ, thường được tổ chức vào thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11. Đây là dịp các gia đình sum họp, cùng chuẩn bị những bữa ăn truyền thống và bày tỏ lòng biết ơn đối với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Gà tây nướng, bánh bí ngô, khoai tây và các món ăn mùa thu thường xuất hiện trên bàn tiệc của nhiều gia đình Mỹ.

Từ khi sang Mỹ sinh sống, Phạm Hương thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, không gian sống và các dịp đặc biệt bên gia đình với người hâm mộ. Những hình ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy sự chỉn chu, khéo léo của nàng hậu trong việc chăm chút tổ ấm và tạo nên những dịp sum vầy đáng nhớ.