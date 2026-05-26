Hoa hậu nổi tiếng Vbiz được đại gia yêu mến dù có con riêng: U50 vẫn đẹp rạng rỡ sau 4 lần sinh nở

Jennifer Phạm từ lâu được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật của làng giải trí Việt. Không chỉ ghi dấu với vẻ đẹp ngọt ngào, cô còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên chồng doanh nhân.

Sinh năm 1985, Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trước đó, cô từng đạt danh hiệu Á hậu Miss Vietnam USA và Miss Vietnamese American Top Model.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật, Jennifer Phạm còn có chuyện tình từng tốn nhiều giấy mực với ca sĩ Quang Dũng. Cặp đôi kết hôn năm 2007 và có chung một con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 2 năm trước khi cả hai quyết định chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Sau đổ vỡ tình cảm, Jennifer Phạm tìm được bến đỗ bình yên bên doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Ông xã của cô xuất thân trong một gia đình tri thức có tiếng, đồng thời sở hữu công việc kinh doanh riêng cùng hệ thống phòng tập thể hình tại Hà Nội.

Dù kết hôn với chồng đại gia và có cuộc sống đủ đầy, Jennifer Phạm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với vai trò MC, người mẫu quảng cáo và luôn gây ấn tượng bởi phong cách sang trọng, chỉn chu. Những bộ váy hàng hiệu cùng phụ kiện đắt giá giúp cô giữ vững hình ảnh quý phái, đẳng cấp sau nhiều năm hoạt động showbiz.

Hiện tại, Jennifer Phạm dùng hai chữ "viên mãn" để nói về cuộc sống của mình. Sau gần một thập kỷ gắn bó với doanh nhân Đức Hải, cô đã sinh thêm 3 người con, gồm 2 gái và 1 trai. Dù bận rộn chăm sóc gia đình đông con, nàng hậu vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 40.

Mới đây, trên trang cá nhân, Jennifer Phạm chia sẻ loạt ảnh chụp cùng ông xã trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Trong ảnh, cả hai diện đồ đôi, thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên nhau.

Kèm theo bài đăng, hoa hậu viết đầy tình cảm: "Lâu lâu phải đăng ảnh với anh bạn cùng phòng để mọi người biết tụi mình vẫn còn chơi với nhau. Ở với nhau đủ lâu mới hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng là những điều quá lớn lao. Đôi khi chỉ là một người luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc đời mình, từ ngày rực rỡ cho tới những ngày chẳng muốn nói gì".

Cô cũng bày tỏ sự biết ơn vì sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn là "người yêu, người bạn và đồng minh" của nhau trong cuộc sống.

Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải hiện đã có gần 10 năm gắn bó. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống thường ngày, cả hai còn luôn hỗ trợ nhau trong công việc. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên có những màn tương tác ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trước đó, nhân dịp sinh nhật chồng vào tháng 8/2025, Jennifer Phạm từng gây chú ý khi đăng tải dòng tâm sự đầy cảm xúc dành cho "anh bạn cùng phòng, cùng bàn ăn, cùng giường". Người đẹp ví cuộc hôn nhân của cả hai như hành trình chèo lái một con thuyền, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

Nàng hậu cũng bày tỏ sự biết ơn vì chồng luôn kiên nhẫn, tinh tế và bao dung để cả hai không chỉ sống cùng nhau mà còn thực sự tận hưởng cuộc sống. Jennifer Phạm mong rằng vợ chồng cô sẽ mãi là những người "đồng chí hướng, đồng tâm, đồng lòng, đồng cam" trên chặng đường phía trước.



