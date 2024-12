Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tích cực hoạt động xã hội tại quê nhà Bến Tre

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến về lại quê hương Bến Tre để tiếp tục đồng hành cùng chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Đây là hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh phối hợp Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức, bao gồm các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh Trường THCS An Hiệp, người dân khu vực bãi rác xã An Hiệp (Ba Tri) và Cồn An Hiệp.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tham gia chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Trong chuyến công tác này, Nguyễn Thanh Hà lựa chọn màu áo xanh của Đoàn Thanh Niên, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Có thể thấy, dù phải di chuyển một quãng đường khá xa cũng như tất bật với nhiều vai trò khác nhau song Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 luôn xuất hiện tràn đầy năng lượng. Chia sẻ về bí quyết, Nguyễn Thanh Hà thẳng thẳn cho biết, khi được làm việc bản thân yêu thích thì mọi mệt mỏi, khó khăn trong cô đều tan biến.

Đối với người đẹp 20 tuổi, việc được chung tay trong các dự án cộng đồng không chỉ vừa là định hướng của bản thân. Đó là chưa kể đến việc được góp sức cho quê hương nên Nguyễn Thanh Hà hào hứng đồng hành khi nhận được lời mời.

Trong chương trình, Nguyễn Thanh Hà cùng các Đoàn Viên phổ biến Ngày hội rửa tay, hướng dẫn các bạn học sinh giữ vệ sinh đúng cách, đảm bảo sức khỏe, đồng thời trao tặng 200 chai nước rửa tay cho các nhỏ. Về phần mình, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 còn trao tặng 2.000 quyển tập với hy vọng tiếp thêm nguồn động lực để phấn đấu, trở thành người có ích cho xã hội cũng như chung tay xây dựng quê hương.

Cô bày tỏ: "Đối với Hà, các bạn học sinh chính là mầm non tương lai của đất nước. Để có được tinh thần học tập tốt thì trước hết cần có một sức khỏe tốt. Vậy nên khi nhận được lời mời đồng hành, Hà "gật đầu" ngay vì mong muốn các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích, tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Hà hy vọng rằng những bạn nhỏ của hôm nay sẽ là những nhân tố chung tay xây dựng quê nhà Bến Tre trong tương lai. Mong rằng các em sẽ học tốt hơn nữa trong mùa xuân mới để xứng đáng với sự vất vả của gia đình".

Thanh Hà trao tặng 2.000 quyển tập.

Nguyễn Thanh Hà chia sẻ thêm rằng, cô cảm thấy vinh dụ khi làm được việc có ích cho người dân Bến Tre ở những nơi còn khó khăn, giúp mọi người cùng có mùa xuân đầy đủ và ý nghĩa hơn.

"Là một người con của quê hương Bến Tre, Hà luôn trăn trở về cuộc sống người dân khi còn nhiều khó khăn vất vả. Có lẽ vì thế mà mỗi khi có dịp đồng hành cùng các chương trình cộng đồng tại quê hương, Hà luôn nỗ lực sắp xếp thời gian để tham gia. Hơn hết, trong hành trình đương nhiệm, Hà luôn cố gắng để quảng bá hình ảnh người con gái Bến Tre đến với mọi người xung quanh", cô bộc bạch.

Ở tuổi 20, Nguyễn Thanh Hà không chỉ được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, thành tích cao ở cuộc thi nhan sắc mà còn bởi những đóng góp cho cộng đồng. Với người đẹp 10X, vương miện là cột mốc đáng nhớ trong chặng hành trình song cô không chọn ngủ quên trong chiến thắng. Bởi với Nguyễn Thanh Hà, có được danh hiệu đã khó, song để tỏa sáng hơn là một chặng đường dài. "Và tôi vẫn đang miệt mài với chặng đường đó", cô tâm sự.