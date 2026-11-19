Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục gây chú ý khi được một đơn vị công bố là nghệ sĩ thuộc hệ thống quản lý và đại diện độc quyền.

Mới đây, thông tin Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 khiến dư luận xôn xao. Trong thông báo chính thức, Ban Tổ chức cho biết người đẹp từng bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu trong thời hạn 6 tháng sau lần vi phạm đầu tiên. Tuy nhiên, Nguyễn Quỳnh Anh vẫn tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng khi chưa có sự thông báo và thống nhất trước với Công ty Cổ phần Giải trí Five6.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cho biết Nguyễn Quỳnh Anh từng thông báo về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, cô vẫn nhận lời tham dự sự kiện khi chưa có sự thống nhất với Five6. Đơn vị này cũng ghi nhận việc người đẹp xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác với thông tin ký hợp đồng độc quyền nhưng chưa thông qua Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam và Five6.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị tước vương miện sau 1,5 tháng đăng quang

Đến ngày 18/11, một công ty bất ngờ phát đi thông báo chính thức về việc đồng hành và đại diện độc quyền cho siêu mẫu Nguyễn Quỳnh Anh. Theo văn bản, công ty mới sẽ là đơn vị tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến hình ảnh, truyền thông, hợp tác thương mại của người đẹp trong phạm vi được ủy quyền.

Đáng chú ý, đơn vị cũng làm rõ sự xuất hiện của Nguyễn Quỳnh Anh tại sự kiện diễn ra ngày 17/11. Theo đơn vị này, người đẹp tham dự chương trình với tư cách nghệ sĩ thuộc hệ thống Talent do công ty quản lý. Công ty cho biết đã có quá trình hợp tác và triển khai công tác quản lý với Quỳnh Anh từ trước, quyết định đồng hành lần này dựa trên năng lực chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động và định hướng phát triển dài hạn của hai bên.

Liên quan đến những ồn ào trước đó, đơn vị quản lý khẳng định không cổ xúy hay xem nhẹ những hành vi chưa phù hợp, đồng thời tôn trọng các ý kiến trái chiều từ công chúng. Đơn vị này cho rằng mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với phát ngôn và hành động của mình, đồng thời cần được đánh giá trên cả quá trình hoạt động lẫn những nỗ lực thay đổi.

Công ty quản lý mới của Quỳnh Anh cho hay: "Chúng tôi nhìn nhận mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với phát ngôn và hành động của mình, và cần được đánh giá trên cả quá trình hoạt động lẫn những nỗ lực thay đổi. Qua quá trình làm việc, chúng tôi ghi nhận năng lực, kinh nghiệm và tiềm năng của Quỳnh Anh trong lĩnh vực thời trang cũng như các hoạt động hướng đến cộng đồng".

Nguyễn Quỳnh Anh đã gia nhập công ty giải trí mới, sự kiện cô tham dự ngày 17/11 có liên quan đến công ty mới

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị tước vương miện

Ồn ào liên quan đến nhóm chat được cho là có nội dung bàn luận về Á hậu Hồng Đăng và Hoa hậu Kỳ Duyên từng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Theo những hình ảnh lan truyền, tài khoản mạng xã hội được cho là của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong nhóm chat có những lời bình phẩm, nhận xét không hay về người khác.

Tại buổi gặp gỡ truyền thông của Top 5 Miss Universe Vietnam diễn ra ngày 15/10, Nguyễn Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Hồng Đăng. Tuy nhiên, thái độ có phần gượng gạo và khoảng cách nhất định của Hồng Đăng trong cuộc gặp cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên chưa có động thái công khai liên quan đến sự việc.

Sau ồn ào, Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục gây chú ý khi không xuất hiện trong danh sách thí sinh tham dự Miss Universe 2026. Trang chủ cuộc thi công bố danh sách 126 người đẹp tham gia bình chọn để có cơ hội vào Top 30 đêm chung kết. Đáng chú ý, danh sách này không có đại diện đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào và Singapore.

Nguyễn Quỳnh Anh không có mặt trong danh sách thí sinh thi Miss Universe Vietnam

Tối 18/11, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức phát đi thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh, quyết định có hiệu lực ngay trong ngày. Theo giải thích từ đơn vị tổ chức, người đẹp từng bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu trong thời hạn 6 tháng sau lần vi phạm đầu tiên. Tuy nhiên, cô tiếp tục tham dự một sự kiện khi chưa có sự thống nhất với Công ty Five6.

Ban Tổ chức cũng đề cập đến những bất đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng quản lý, tình trạng sức khỏe tâm lý mà Nguyễn Quỳnh Anh thông báo trước đó và việc cô xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác. Phía Miss Universe Vietnam cho rằng những vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cam kết và trách nhiệm của người đẹp đối với danh hiệu. Như vậy, chỉ sau khoảng 1,5 tháng đăng quang, Nguyễn Quỳnh Anh đã chính thức bị thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026. Vụ việc hiện vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Hiện, Nguyễn Quỳnh Anh đã tháo bỏ danh hiệu Miss Universe Vietnam trên trang cá nhân và chưa có chia sẻ thêm

Ảnh: FBNV