Hoa hậu Ngô Phương Lan có dòng dõi danh thần, cuộc sống kín tiếng ở tuổi U40

Gia thế danh giá và nền tảng giáo dục chuẩn mực

Ngô Phương Lan sinh năm 1987, là Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Cô tham gia cuộc thi hoa hậu với tâm thế trải nghiệm và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giành ngôi vị cao nhất. Thời điểm đó, nàng hậu được khán giả ngưỡng mộ không chỉ bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông mà còn vì học vấn và xuất thân "khủng".

Nàng hậu tự thấy mình như "bà chủ tiệm vàng".

Mới đây, Ngô Phương Lan gây chú ý với lời chia sẻ dí dỏm về vai trò "chủ tiệm vàng" trước thềm năm mới: "Trong vai trò mới là chủ tiệm vàng, xin chúc cả nhà năm mới thật nhiều vàng bạc nhé". Thực tế, đây là cách nói ví von đầy hài hước của nàng Hậu tri thức để gửi lời chúc sung túc đến người hâm mộ. Đằng sau hình ảnh rạng rỡ đó là một hành trình dài cô rời xa ánh hào quang showbiz để vun đắp cho sự nghiệp giáo dục và gia đình.

Điều đó cũng cho thấy một khía cạnh khác của Ngô Phương Lan: Gần gũi và đầy khiếu hài hước, khác xa với hình ảnh có phần nghiêm nghị mà công chúng thường hình dung về một hoa hậu tri thức kín tiếng. Sau khi đăng quang, nàng Hậu có nhiều năm "vắng bóng" để tập trung cho sự nghiệp giáo dục và gia đình.

Ngô Phương Lan sinh trưởng trong một gia đình ngoại giao kỳ cựu. Bố cô là nhà ngoại giao Ngô Quang Xuân, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ và Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và mẹ cô là bà Lê Thị Hòa cũng làm trong ngành ngoại giao. Đáng chú ý, nàng Hậu còn là hậu duệ của danh thần nhà Lê Trung Hưng - Ngô Trí Hòa, người từng giữ chức Thượng thư bộ Hộ kiêm Tế tửu Quốc tử giám.

Từ bé, người đẹp đã được tiếp xúc với các chính khách và người nổi tiếng. Ngô Phương Lan được Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập tốt ở trường tiểu học New York. Cô tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Genève (Thuỵ Sĩ) với luận văn xuất sắc về văn hóa, lịch sử. Dù tiếp xúc với nhiều nền văn hóa phương Tây, cô vẫn giữ được phong thái tinh tế và chuẩn mực của người con gái Hà Nội gốc.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Ngô Phương Lan ít hoạt động showbiz, là một trong những người đẹp kín tiếng nhất giới Hoa hậu. (Ảnh: NSCC).

Dù có xuất phát điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống của Ngô Phương Lan không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Cuối năm vừa qua, cô đã có những dòng tự sự đầy chân thật về những nốt trầm trong cuộc sống riêng: "Năm cũ sắp kết thúc nên dành chút thời gian suy ngẫm. Nhìn chung là một năm đầy thử thách và mất mát cho nhiều người trong đó có gia đình mình".

Hoa hậu Ngô Phương Lan. (Ảnh: FBNV).

Nàng hậu không né tránh thực tế về sự mất mát, nhưng cô nhìn nhận nó bằng một thái độ bình thản: "Việc chúng ta vẫn đứng vững và mỉm cười cho thấy sức mạnh và sự kiên cường không chịu khuất phục. Hãy trân trọng những bài học và kỷ niệm trong năm qua, và chuẩn bị cho một khởi đầu mới rực rỡ!"

Lời chia sẻ này nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả, bởi nó cho thấy đằng sau ánh hào quang của một hoa hậu hay danh xưng "con nhà gia thế", Ngô Phương Lan cũng là một người phụ nữ phải đối mặt với những thăng trầm đời thường và chọn cách mạnh mẽ vượt qua bằng sự kiên cường của bản thân.

Hôn nhân bình yên

Nếu như gia thế là điều đáng tự hào thì cuộc hôn nhân với ông xã người Anh - Loz Whitaker lại là điều khiến cô luôn cảm thấy bình yên. Mối nhân duyên này không đến từ những buổi tiệc xa hoa hay sự săn đón của đại gia, mà lại bắt nguồn từ một chương trình truyền hình và sự "mát tay" của người chị đồng nghiệp - MC Diễm Quỳnh.

Chồng Ngô Phương Lan tên thật là Loz Whitaker. Anh từng tốt nghiệp Warwick và có một thời gian dài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Ngô Phương Lan từng chia sẻ rằng chính MC Diễm Quỳnh là "bà mối" đã bắc nhịp cầu cho mối quan hệ này. Thời điểm đó, Diễm Quỳnh mời Phương Lan tham gia chương trình Tôi tài năng với tư cách người dẫn chương trình hoặc khách mời, trong khi Loz Whitaker bấy giờ đang làm việc tại Hội đồng Anh, lại tham gia với vai trò giám khảo.

Ngô Phương Lan và chồng Tây trên truyền hình.

Sự tương đồng về phông văn hóa và niềm đam mê giáo dục đã gắn kết hai người. Sau đám cưới ấm cúng năm 2013, Ngô Phương Lan gần như rút lui khỏi giới giải trí. Cô thừa nhận bản thân sợ sự "nổi tiếng hời hợt" và muốn tập trung tạo ra các giá trị thực thông qua đào tạo kỹ năng và các dự án thiện nguyện chuyên sâu.

Nàng hậu từng tâm sự rằng cô không muốn bản thân chỉ là một gương mặt xuất hiện để "trang trí" cho các sự kiện hay chỉ biết mỉm cười trước ống kính mà không tạo ra giá trị thực sự. "Tôi sợ mình bị cuốn vào những hào quang ngắn hạn mà quên mất mục tiêu dài hạn của mình là gì", cô chia sẻ. Chính vì vậy, cô chọn con đường trở thành một chuyên gia giáo dục, một người mẹ, người vợ bình thường thay vì là một "ngôi sao" của showbiz.

Thời gian gần đây, nàng hậu trở lại sóng truyền hình. Cách đây không lâu, cô hóm hỉnh khi nhận ra sự trùng hợp: "Hôm nay lên trường quay mới nhận ra một điều: Các chương trình mình dẫn toàn có phông nền màu tối và huyền bí. Không biết là phông chọn người hay người chọn phông".

Ngô Phương Lan chia sẻ những khoảnh khắc của chồng con.

Ở tuổi 39, Ngô Phương Lan đang hài lòng với cuộc sống bình yên tại Hà Nội. Thi thoảng, cô chia sẻ những khoảnh khắc an yên bên chồng con, dù là đi đạp vịt với con gái hay chứng kiến chồng vui đùa cùng ái nữ trong khu vườn mộng mơ ở nước ngoài. Phương Lan tâm sự rằng, bạn bè thân thiết đều biết cô thích cuộc sống đơn giản.