Hoa hậu “nghèo nhất Việt Nam” cưới Chủ tịch CLB bóng đá, tái xuất Miss World sau sinh con thứ 2, nhan sắc lộng lẫy

Sau thời gian dài hạn chế hoạt động showbiz để chăm sóc gia đình, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi trở lại thảm xanh chung kết Miss World 2026 với diện mạo thanh lịch, đằm thắm và ngày càng sang trọng.

Tối 5/9, thảm xanh chung kết Miss World 2026 tại Nha Trang quy tụ hàng loạt Hoa hậu, Á hậu và những gương mặt nổi bật của làng nhan sắc Việt. Giữa dàn mỹ nhân diện những thiết kế cầu kỳ, Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài nền nã nhưng không kém phần lộng lẫy.

Đây cũng là lần xuất hiện đáng chú ý của Hoa hậu Việt Nam 2016 sau thời gian khá kín tiếng. Đỗ Mỹ Linh hiện đảm nhận vai trò Đại sứ Miss World 2026, kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Cách đây 9 năm, chính cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World tại Trung Quốc, vì vậy lần trở lại này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với nàng hậu.

Diện váy trắng, Đỗ Mỹ Linh khoe vẻ đẹp mặn mà sau khi làm mẹ hai con

Trong những hình ảnh tại sự kiện, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với chiếc váy trắng cúp ngực, phần thân váy được xử lý cầu kỳ với các chi tiết hoa văn nổi bật. Thiết kế ôm vừa phải giúp nàng hậu khoe vóc dáng thanh thoát nhưng vẫn giữ được phong cách kín đáo, thanh lịch vốn là dấu ấn quen thuộc của cô.

Đặc biệt, phần áo choàng trắng có phom rộng được Đỗ Mỹ Linh khoác hờ trên vai tạo hiệu ứng vừa mềm mại vừa sang trọng. Cô lựa chọn kiểu tóc búi gọn, để lộ phần cổ và vai, kết hợp trang sức ngọc trai cùng đôi bông tai cầu kỳ.

Ở một số khoảnh khắc, người đẹp nở nụ cười nhẹ hoặc đưa tay chào khách mời. Thần thái không quá phô trương nhưng vẫn nổi bật giữa không gian thảm xanh khiến nhiều người nhận xét Đỗ Mỹ Linh ngày càng có khí chất của một nàng dâu hào môn.

Ảnh: Đỗ Mỹ Linh

Ảnh: Đỗ Mỹ Linh

Ảnh: Đỗ Mỹ Linh

Từ “Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam” đến nàng dâu hào môn

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi mới 20 tuổi. Trong những năm đầu bước vào showbiz, cô từng được nhà thiết kế Đỗ Long đặt biệt danh “Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam” bởi phong cách sống giản dị, ít phô trương và không chạy theo hàng hiệu dù đã trở thành người nổi tiếng.

Bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đến vào tháng 10/2022, khi cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - thiếu gia thứ hai nhà bầu Hiển. Ông xã của nàng hậu hiện giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội. Sau đám cưới, Đỗ Mỹ Linh dần rút khỏi các hoạt động giải trí và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tháng 7/2023, cô và Đỗ Vinh Quang đón con gái đầu lòng Tuệ An. Tháng 6/2026, nàng hậu đã sinh con thứ hai cho Chủ tịch Hà Nội FC.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Sau sinh, nàng hậu ngày càng đằm thắm

Trước khi xuất hiện tại Miss World, Đỗ Mỹ Linh từng có một số lần hiếm hoi lộ diện sau khi sinh con thứ hai. Hồi tháng 6, cô đăng tải hình ảnh cận mặt với phong cách khá đơn giản. Không cần trang điểm cầu kỳ, người đẹp vẫn gây chú ý bởi làn da mịn, đường nét hài hòa và vẻ ngoài nhẹ nhàng. Đỗ Mỹ Linh sau khi làm mẹ hai con càng nhuận sắc, body đầy đặn và đằm thắm hơn trước. Lần tái xuất này càng khẳng định đẳng cấp nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh, bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội đã nhanh chóng lấy lại phong độ visual sau thời gian sinh nở.

Ảnh: Đỗ Mỹ Linh

Ảnh: Đỗ Mỹ Linh

Tái xuất Miss World sau 9 năm, vẫn giữ sức hút riêng

Sự xuất hiện tại chung kết Miss World 2026 đánh dấu một trong những lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh trở lại một sự kiện sắc đẹp quy mô lớn sau khi kết hôn. Cô không còn xuất hiện với tư cách một thí sinh hay cựu Hoa hậu đơn thuần. Đỗ Mỹ Linh được lựa chọn làm Đại sứ Miss World 2026 tại Việt Nam. Sau gần một thập kỷ kể từ lần chinh chiến Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh nay trở lại với một hình ảnh hoàn toàn khác: một người vợ, mẹ hai con và phu nhân của Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội.

Không còn xuất hiện dày đặc như thời điểm mới đăng quang, mỗi lần Đỗ Mỹ Linh tái xuất hiện tại một sự kiện lại nhận được sự chú ý. Và trên thảm xanh Miss World lần này, vẻ đẹp nhẹ nhàng, sang trọng cùng thần thái mặn mà của nàng hậu tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những Hoa hậu Việt Nam được nhớ đến bởi phong cách kín đáo và ít scandal.