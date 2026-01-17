Hoa hậu Mỹ Linh đảm nhận chức giám đốc quốc gia

Mới chỉ bước sang tuổi 21, Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh được chỉ định làm Giám đốc quốc gia Việt Nam của "Miss Friendship International 2026".

Người đẹp xứ Thanh cho biết trên cương vị Giám đốc Quốc gia Việt Nam, cô sẽ tổ chức cuộc thi nhan sắc "Miss Friendship Vietnam 2026", tìm người đẹp Việt tham dự đấu trường nhan sắc "Miss Friendship International 2026".

Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Trên vai trò Giám đốc Quốc gia, cô sẽ cùng ê-kíp xây dựng lộ trình phát triển bài bản cho các ứng viên, chú trọng không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh, khả năng giao tiếp và tinh thần kết nối những giá trị cốt lõi mà Miss Friendship International luôn theo đuổi.

Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh

"Miss Friendship International" là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín và có lịch sử lâu đời, được tổ chức từ năm 1972.

Trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, cuộc thi trở thành sân chơi văn hóa nhan sắc mang tầm vóc toàn cầu, hướng tới việc thúc đẩy tình hữu nghị, giao lưu văn hóa và sự thấu hiểu giữa các quốc gia.

Đây cũng chính là điểm khác biệt giúp "Miss Friendship International" duy trì vị thế bền vững trong hệ thống các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Đồng hành cùng Nguyễn Thị Mỹ Linh trong hành trình này là CEO Cao Huy. Ông Cao Huy là người luôn ấp ủ khát vọng tạo dựng những sân chơi nhan sắc chỉn chu, nhân văn, qua đó góp phần đưa hình ảnh nhan sắc Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Mỹ Linh và Cao Huy.

Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh sở hữu chiều cao 1m73 với gương xinh đẹp. Người đẹp đang ấp ủ mở trung tâm đào tạo catwalk tại Thanh Hoá.