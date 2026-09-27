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Hoa hậu Lê Hoàng Phương thông báo tin buồn

Minh Ngọc
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Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chia buồn, động viên Lê Hoàng Phương.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lê Hoàng Phương khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ tin buồn về sự ra đi của bà ngoại. Trong bài viết, nàng hậu bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc, đồng thời gửi những lời nhắn nhủ đầy xúc động đến người bà mà cô luôn xem là chỗ dựa yêu thương suốt nhiều năm qua.

"Mỗi lần con về quê sẽ không còn mẹ ngoại ngồi đợi chỗ đó cho con nữa rồi", Lê Hoàng Phương viết. Cô nhớ lại những lần về thăm quê, bà ngoại luôn dành dụm từng khoản tiền nhỏ để đưa cháu, thậm chí khi chỉ có 50.000 đồng vẫn nhất định bắt cô cầm theo và dặn: "Cầm vô Sài Gòn mà ăn thêm cái chi con thích".

Theo lời Lê Hoàng Phương, dù đã trưởng thành và có thể tự lo cho cuộc sống của mình, trong mắt bà ngoại cô vẫn mãi là "em bé Phương". Nàng hậu cũng kể về những cuộc gọi với mẹ, khi mẹ thường nhắc rằng bà ngoại luôn xót xa vì thấy cháu gái học hành, làm việc quá vất vả.

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Lê Hoàng Phương thông báo tin buồn bà ngoại qua đời trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

"Con biết ơn Ngoại vì đã thương con theo cách bình dị nhất, cả một đời chỉ biết dành dụm những gì mình có cho con cháu", cô viết. Người đẹp cho biết sẽ tiếp tục sống thật tốt, cố gắng học tập và làm việc như điều bà ngoại luôn mong mỏi.

Cuối bài viết, Hoa hậu Lê Hoàng Phương gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: "Mong ngoại vãng sanh về miền an lành, không còn đau đớn, không còn nhọc nhằn. Vĩnh biệt mẹ ngoại của con. Con thương và con sẽ nhớ mẹ suốt đời". Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chia buồn, động viên Lê Hoàng Phương cùng gia đình vượt qua mất mát này.

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Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chia buồn, động viên tới Lê Hoàng Phương.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, quê Khánh Hòa. Cô tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, từng là một trong những sinh viên có thành tích tốt nghiệp nổi bật của khoa và hiện cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kiến trúc.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Lê Hoàng Phương đã nhiều lần ghi dấu ấn tại các đấu trường nhan sắc với Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng giải Best Catwalk. Sau khi giành vương miện Miss Grand Vietnam 2023, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2023 và đạt danh hiệu Á hậu 4.

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Trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Lê Hoàng Phương đã nhiều lần ghi dấu ấn tại các đấu trường nhan sắc. Ảnh: FBNV

Tags

lê hoàng phương

Hoa hậu hòa bình Việt Nam

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Khánh Hòa

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