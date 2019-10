Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh: Chắc mọi người nghĩ em mặt dày lắm, bị chửi mà vẫn xuất hiện

Với một cô gái, đội vương miện hoa hậu trên đầu đồng nghĩa với việc đổi đời, một bước nhận vinh hoa phú quý nhưng với Lê Âu Ngân Anh dường như là ngược lại.

Từ lúc đội chiếc vương miện ở cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh giống như lỡ chân bước hụt xuống con thuyền một mình lênh đênh giữa đại dương bão nổi.

Để rồi sau những giông tố khủng khiếp tưởng như có thể nhấn chìm bất cứ ai, bất cứ cái gì nó đi qua, Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ quệt nước mắt đứng lên, dặn lòng phải mạnh mẽ bước tiếp để ít nhất cũng không làm gia đình và cha mẹ âu lo vì mình...

Nhìn lại giai đoạn đó, Lê Âu Ngân Anh mỉm cười biết ơn những đắng cay mình đi qua vì nhờ nó, Ngân Anh đã rút ra cho mình nhiều bài học giá trị để trưởng thành hơn, suy nghĩ tích cực hơn.

"Thời gian đó, chắc mọi người nghĩ em mặt dày lắm..."

Tôi nhớ là thời điểm Lê Âu Ngân Anh mới đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, em bị chê về nhan sắc rất nhiều. Chắc có lẽ Ngân Anh cũng không ngờ lúc mình đội vương miện lên đầu cũng là lúc bão giông bủa vây?

Khi tên mình được xướng lên, em vui lắm, lại còn được gặp ba mẹ sau 1 tháng xa nhà nữa. Nhưng em chưa nói chuyện được với ba mẹ thì báo chí đã vây quanh. Câu đầu tiên mà báo chí hỏi em ngay trên sân khấu là những câu rất tiêu cực.

Thật sự, em không nghĩ là mọi người sẽ hỏi mình những câu như thế. Em nghĩ sao nói vậy. Em cứ nghĩ là nói thật thì sẽ chạm đến cảm xúc nhiều hơn, mọi người sẽ hiểu mình hơn nhưng lại bị hiểu lầm là tự kiêu, tự mãn.

Ngay từ đầu vòng sơ khảo, em cũng đã trình bày với BTC về trường hợp chiếc mũi đã tháo sụn nhân tạo để phù hợp với quy chế “Nét đẹp tự nhiên” và được BTC xét duyệt. Nhưng tất nhiên, câu chuyện nào cũng cho mình bài học, nếu là em bây giờ thì em sẽ biết thể hiện quan điểm của mình một cách khéo léo và nhẹ nhàng hơn.

Em còn nhớ, đêm đó về khách sạn, em mở facebook lên, thấy hình mình ngập tràn trên đó với đôi môi sưng vù thì đầu tiên là không nhận ra chính mình, sau đó là bị sốc với những lời lẽ mọi người ví von và bình phẩm về mình. Đêm trước chung kết, em phát hiện môi mình bị dị ứng nhưng không nghĩ là nó “hại” mình đến thế.



Em nghĩ như tâm lý thường tình của con người thôi nên báo chí và cộng đồng mạng đã bị định kiến từ cái nhìn đầu tiên lúc em đăng quang nên thời gian đó dù em có làm gì, cố gắng thế nào thì họ cũng nghĩ đến cái tên Lê Âu Ngân Anh với những khía cạnh tiêu cực.

Trên trang cá nhân của em, ngày nào cũng có hàng ngàn comment, tin nhắn spam chửi bới. Họ nói những câu khiêu khích làm mình tức tới muốn đáp trả, vì theo tâm lý thường tình thì khi ai đó tấn công mình, thêu dệt nên những câu chuyện không đúng về mình thì mình phải có những phản ứng tự vệ. Nhưng em hiểu là mình đang không được ủng hộ nên chỉ biết im lặng.

Trong lúc hụt hẫng và buồn nhất, em cũng tự nhìn lại chính bản thân mình. Em không trách mọi người. Đặt mình là khán giả, là công chúng, thấy một cô hoa hậu với đôi môi sưng vù như thế thì em cũng không thể có cảm tình được.

Thời gian đó, chắc mọi người nghĩ em mặt dày lắm, bị chửi như thế mà vẫn chịu khó xuất hiện ở sự kiện này, sự kiện kia.

Một phần em muốn mọi người gặp trực tiếp em ngoài đời để mọi người thấy em ở ngoài khác với hình ảnh đêm chung kết, phần khác em muốn thể hiện sự thiện chí học hỏi của mình, nhưng thời gian đó em càng cố gắng chứng minh thì em càng bị mọi người ghét.



Ngẫm lại mọi chuyện xảy ra cũng là do bản thân em nhiều hơn, phần vì em non kinh nghiệm trả lời truyền thông, phần vì em chưa có ê-kíp chăm sóc hình ảnh makeup thế nào cho đẹp, quần áo thế nào cho phù hợp, gia đình em không có ai làm nghệ thuật nên cũng không ai tư vấn cho em được.

Suy sụp nhưng chưa bao giờ nghĩ quẩn

Khi con gái bị những người xa lạ bình phẩm, chê bai, thậm chí xúc phạm với những từ ngữ nặng nề thì ba mẹ và gia đình Ngân Anh phản ứng thế nào?

Hồi em 17 tuổi, thầy cô bạn bè đã khuyên em đi thi vì thấy em cũng cao ráo, dễ thương nhưng ba mẹ không muốn. Năm 22 tuổi, em giấu ba mẹ đăng ký thi Hoa hậu Đại dương, tới khi qua được vòng loại, báo chí chụp ảnh đăng lên thì ba mẹ mới biết.

Ba mẹ không đồng ý nhưng cũng không phản đối vì em đã tốt nghiệp rồi, để con có chút trải nghiệm mới cũng không sao.

Ba mẹ em không phải là người thể hiện cảm xúc ra ngoài. Khi em đăng quang, ba mẹ cũng không ngờ là con gái mình bị người ta dùng những lời lẽ thiếu văn minh như thế nhưng ba mẹ không nói gì. Lúc nào ba mẹ cũng kề cận, hầu như không để em ở một mình. Gần thì ba lái xe chở đi. Xa thì mẹ đi cùng.

Hồi đó, có một tờ báo muốn quay phỏng vấn em tại nhà, bình thường chắc chắn ba mẹ sẽ không đồng ý vì ngại nhưng để chiều ý em, để muốn mọi người hiểu rõ hơn về em nên ba mẹ gật đầu. Nhưng rồi cũng không lường trước được phản ứng của cộng đồng mạng.

Thời điểm đó, có khi nào Lê Âu Ngân Anh nghĩ quẩn không?

Em có đuối, có mệt mỏi, có suy sụp, nhất là thời điểm Cục ra công văn đòi tước bỏ vương miện của em. Nhìn vẻ bề ngoài, em khá yếu đuối nhưng em nghĩ mình cũng là một cô gái mạnh mẽ.

Khi ở tận đáy của sự đau khổ rồi thì điều mà em nghĩ tới là phải bò dậy, phải đứng lên, trèo lên chứ không nghĩ quẩn hay tiêu cực. Em nhận ra rằng, khi mình không thay đổi được suy nghĩ của người khác thì cách tốt nhất là mình tự thay đổi chính mình.

Sau 3 tháng cố gắng giải thích, đính chính, chứng minh mà vẫn bị mọi người hiểu sai, thậm chí thêu dệt về mình, em quyết định ít xuất hiện, trau dồi bản thân để chuẩn bị cho những điều mới mẻ tốt đẹp hơn.

Em nhận ra mình còn quá non nớt về tư duy, cách ứng xử cũng như mọi thứ. Có thể so với các hoa hậu khác, 22 tuổi như em lúc đó không quá trẻ nhưng các bạn may mắn có ê-kíp chuyên nghiệp hỗ trợ nên sẽ trưởng thành nhanh hơn em.

Em muốn khẳng định mình ở một cuộc thi khác nên quyết định học về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và may mắn gặp được nhiều anh chị rất tốt trong nghề hỗ trợ.

Trưởng thành sau hào quang và biến cố

Sau đó Lê Âu Ngân Anh đi thi Hoa hậu Liên lục địa, giành ngôi vị Á hậu 4 và lại tiếp tục gây bão mạng. Tôi nhớ là lúc đó, Ngân Anh còn kiện cả Cục nghệ thuật biểu diễn vì chuyện đi thi khi chưa được cấp phép?

Em chỉ có 1 tháng để hoàn tất thủ tục đi thi, tức là thời gian quá gấp rút. Suốt 3 tuần đi thi, ngày nào em cũng chỉ ngủ 2,3 tiếng. Em cũng nghe một số điều mọi người nói về mình nhưng không thể đọc hết được. Khi em về, Cục gặp gỡ nói chuyện với em. Vì họ có thiện chí nên em tôn trọng rút đơn kiện. Tuy nhiên chuyện này đã xong nên em không muốn nhắc lại nữa.

Trước Lê Âu Ngân Anh đã có nhiều người đẹp Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng đều thất bại. Nếu đó là người khác thì chắc chắn ngôi vị Á hậu 4 là 1 thành tích đáng tự hào nhưng vì đó là Ngân Anh - một người vốn đã bị định kiến về nhan sắc nên lại một lần nữa, em gặp sóng gió. Tôi hỏi thật, có khi nào Ngân Anh hối hận vì bước chân vào con đường này?

Em không hối hận. Thời gian đó, em trầy trật thật nhưng nhờ đó em học hỏi được rất nhiều thứ.

Nếu em không vấp phải những chuyện như thế, em sẽ không lớn lên được. Từ nhỏ, em sống trong vòng an toàn của gia đình, thầy cô, bè bạn nên không từng trải. Ở một góc nhìn nào đấy, những va vấp kia giúp em trưởng thành hơn, suy nghĩ tích cực hơn.

Dĩ nhiên, khi mình đăng quang ở một cuộc thi nào đấy, được đón nhận thì đó sẽ là khởi đầu tốt và suôn sẻ cho sau này. Còn em, tuy bị hạn chế cơ hội hơn nhưng bù lại, em nhận được những giá trị khác cho bản thân mình.

Em không rút chân hoàn toàn ra khỏi showbiz. Em luôn đón nhận mọi cơ hội tới với mình nếu thấy phù hợp. Nhưng bên cạnh đó, em chọn đi một con đường khác, học Thạc sĩ từ xa chuyên ngành Sự kiện quốc tế ở Anh quốc và làm tư vấn tài chính cho một công ty liên doanh với nước ngoài về các dự án lớn. Đó là một lĩnh vực mới cho em nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Nếu em cứ đi hoài trên con đường không phù hợp với mình thì sẽ bế tắc lắm. Còn hiện tại, em vẫn có thể dùng hình ảnh, danh hiệu của mình trong showbiz để hỗ trợ các dự án mà mình ấp ủ, đặc biệt là dự án về giáo dục.

Khi đồng nghiệp biết trong công ty có một cô hoa hậu, nhất lại là Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh từng ầm ĩ trên mạng thì mọi người nhìn nhận và cư xử với em như thế nào?

(Cười) Lúc gặp em, ai cũng bảo xinh hơn, dễ thương hơn. Họ thấy được những mặt khác ở em chứ không chỉ những gì đọc trên mặt báo và mạng xã hội. Họ bảo, không nghĩ một cô hoa hậu lại có bằng thạc sĩ. Nói ngưỡng mộ thì không phải vì họ lớn tuổi hơn em nhưng họ đã thay đổi ấn tượng và cách nhìn nhận về em.

Thật sự có gặp và trò chuyện với Lê Âu Ngân Anh mới thấy, em xinh xắn và dễ thương. Với 1 cô gái đẹp thì chuyện có đại gia theo đuổi, hẳn không có gì lạ?

Câu này mọi người cũng hay hỏi em. Em cũng nghe các chị người mẫu, hoa hậu hay kể có đại gia dụ dỗ, gạ gẫm nhưng em thì chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy. Có lẽ là mọi người đọc báo nhiều nên nghĩ nhỏ này xấu quá, không quan tâm.

Sau này đi làm ở công ty, em cũng gặp nhiều người thành đạt, cũng có những người quan tâm tới em nhưng em xác định đó là công việc nên tự động xây rào cho mình và kiểm soát nó sao cho phù hợp nên cũng không gặp chuyện gì không hay.

Cảm ơn Lê Âu Ngân Anh về cuộc trò chuyện. Chúc em luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống!