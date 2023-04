Hoa hậu Kỳ Duyên tuổi 27: Sự nghiệp ổn định, cùng Minh Triệu đi khắp thế gian

Vượt qua loạt scandal thời trẻ, xây dựng sự nghiệp ngày càng ổn định

Hoa hậu Kỳ Duyên tên đầy đủ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1996 tại Nam Định. Năm 2014, Kỳ Duyên tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất khi vừa tròn 18 tuổi.

Tuy nhiên chiến thắng của Kỳ Duyên gặp phải nhiều tranh cãi từ cư dân mạng, nhiều ý kiến cho rằng á hậu 1 xứng đáng vị trí hoa hậu hơn Kỳ Duyên. Nhan sắc của Kỳ Duyên cũng được dân mạng mổ sẻ, phân tích theo chiều hướng tiêu cực.

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Về phía ban tổ chức, thời điểm đó họ vẫn đánh giá Kỳ Duyên xứng đáng với ngôi vị và nhận xét cô là một thiếu nữ không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn, mạnh mẽ và cầu tiến. Đặc biệt lúc đó, Kỳ Duyên còn là tân sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

"Các chỉ số đó chỉ có ban giám khảo biết rõ, chúng tôi chấm từ gương mặt đến giọng nói. Kỹ năng giao tiếp đối thoại chiếm 40% tổng số điểm và sau đó là các phần thi áo dài, áo tắm - 20%, trang phục dạ hội - 10%, trả lời ứng xử - 10% điểm.

Khán giả chỉ nhận biết được thí sinh qua ánh đèn sân khấu còn ban giám khảo tiếp xúc với thí sinh trong quá trình dài từ sơ khảo đến chung khảo. Chúng tôi xin khẳng định kết quả cuối cùng là hoàn toàn xứng đáng và khách quan", tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc, Trưởng ban giám khảo chia sẻ trên Báo đầu tư giải đáp thắc mắc của những ý kiến về nhan sắc Kỳ Duyên.

Về phía hoa hậu Kỳ Duyên cô cũng tự tin khẳng định mình xứng đáng: "Em nghĩ mình xứng đáng với những gì mà em đã nỗ lực hết mình trong suốt thời gian trước cũng như trong khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014" - nguồn Dân trí.

Thế nhưng có lẽ do còn quá non nớt lại phải đối mặt với nhiều ý kiến tiêu cực khi còn quá trẻ nên Kỳ Duyên liên tục dính phải scandal không phù hợp với hình ảnh một hoa hậu đó là say xỉn, hút thuốc và hút bóng cười.

Scandal này khiến Kỳ Duyên phải gửi thư giải trình, xin lỗi tới Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và xin lỗi người hâm mộ trên Facebook cá nhân. Và hình ảnh của Kỳ Duyên không được sử dụng để tuyên truyền cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016.

Vào năm 2016, Kỳ Duyên bất ngờ Nam tiến và ngày càng nhuận sắc hơn. Việc thay đổi môi trường cũng khiến Kỳ Duyên trưởng thành hơn và dần dần lấy lại được cảm mến từ khán giả.

Người đẹp xây dựng cho mình hình tượng sexy, sang chảnh cùng gu ăn mặc ấn tượng. Nhờ vậy mà cô bắt đầu trở nên đắt show làm người mẫu, giám khảo của các gameshow như The Look Vietnam 2017, Hoa hậu Việt Nam 2018, Siêu mẫu Việt Nam 2018... Kỳ Duyên còn tham gia các các chương trình thực tế đòi hỏi sự vận động nhiều như Cuộc đua kỳ thú, Sao nhập ngũ, Khi đàn ông có bầu... Hiện tại, Kỳ Duyên đã có một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt.

Kỳ Duyên và Minh Triệu.

Cùng Minh Triệu đi khắp thế gian

Năm 2018, thông tin Minh Triệu - Kỳ Duyên có mối quan hệ trên mức tình bạn thu hút sự chú ý của nhiều người. Trên các trang mạng xã hội như Instagram hay Facebook dễ dàng bắt gặp hình ảnh hai người đẹp check in cùng nhau. Thậm chí là mặc đồ đôi và tạo dáng giống nhau.

Trước sự thắc mắc của người ái mộ, cặp đôi thường chỉ trả lời lấp lửng chứ không thừa nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên trong suốt 5 năm qua, mối quan hệ giữa Minh Triệu và Kỳ Duyên dường như ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Cặp đôi thường cùng nhau đi du lịch khắp thế gian từ trong nước ra nước ngoài như: Huế, Thụy Điển, Thái Lan, Singapore... Ở đâu thì Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng cùng nhau check in để lưu lại làm kỷ niệm.

Hình ảnh dính như sam của Kỳ Duyên và Minh Triệu ngày càng trở nên quen thuộc hơn trong mắt công chúng chính vì thế, vài năm trở lại đây, cả hai thường nhận show chung từ làm người mẫu, tham gia gameshow thực tế hay ngồi vị trí giám khảo.

Vào những dịp lễ đặc biệt như Valentine hay sinh nhật đối phương, Kỳ Duyên và Minh Triệu đều dành tặng cho nhau những món quà ý nghĩa và lời nói "ngọt lịm tim".

Đầu năm 2023, Kỳ Duyên gây bất ngờ khi tiết lộ suốt 5 năm qua cô đều ăn Tết ở nhà Minh Triệu và nhận được sự yêu mến của gia đình bạn thân.

Đặc biệt vào cuối tháng 3/2023, Kỳ Duyên khiến cư dân mạng rần rần khi đăng hình ảnh cùng Minh Triệu và dòng status không dấu và được nhiều người dịch và "Tụi mình đang iu".

Dù vẫn chọn phương án "lập lờ" cho mối quan hệ hiện tại nhưng hình ảnh đôi bạn cùng tiến, cùng nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp trong công việc khiến cặp đôi ngày càng có nhiều người hâm mộ hơn.