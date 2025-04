Hoa hậu Kỳ Duyên "phát hoảng" vì bị tấn công dồn dập, có thái độ khác lạ sau vụ đáp trả mất bình tĩnh

Vào ngày 9/4 vừa qua, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được sự chú ý khi xuất hiện tại sân bay để chào đón Victoria Kjær Theilvig - đương kim Miss Universe tới Việt nam. Người đẹp sinh năm 1996 sau đó đã vướng tranh cãi trái chiều vì khoảnh khắc bị cho rằng thái độ chảnh, "ngó lơ" khi một khán giả bày tỏ mong muốn được chụp hình cùng. Sau khi clip này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều sự bàn tán, tranh cãi sôi nổi từ cư dân mạng.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đăng tải đoạn clip xuất hiện tại sự kiện kick-off của Miss Universe Vietnam trên kênh TikTok cá nhân. Tuy nhiên, khá nhiều netizen đã liên tục để lại những bình luận nhắc lại lùm xùm của Kỳ Duyên tại sân bay vừa qua.

Không chỉ vậy, những clip trước của người đẹp sinh năm 1996 cũng bị cư dân mạng liên tục "tấn công", cho rằng cô đã có hành xử chưa hợp lý. Nàng hậu còn để lại bình luận: "Sợ quá các bà ơi, cứu tôi cứu tôi đọc bình luận trầm cảm quá".

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa qua vướng tranh cãi vì khoảnh khắc được cho là "ngó lơ" khán giả

Cư dân mạng đã liên tục nhắc tới vụ việc này và nhận xét về thái độ của người đẹp sinh năm 1996

Nàng hậu còn thừa nhận bản thân trầm cảm khi đọc những bình luận ở kênh TikTok

Phản ứng của người đẹp sinh năm 1996 trong vụ việc ồn ào lần này nhận được không ít đánh giá cao từ cư dân mạng. Hoa hậu Kỳ Duyên chỉ để lại bình luận ngắn gọn cho biết đã đọc hết những quan điểm trái chiều từ phía netizen và không phản hồi qua lại gì thêm. Do đó, cư dân mạng cho rằng người đẹp gốc Nam Định đã có những thay đổi tích cực sau khi nhận lời góp ý mang tính xây dựng từ khán giả.

Trước đó, người đẹp sinh năm 1996 nổi tiếng là người có tính cách thẳng thắn và không ngần ngại phản ứng lại khi bị nhận xét đánh giá trên mạng xã hội. Vào tháng 3/2025, một netizen đã nhận xét về Kỳ Duyên khi cô đăng tải hình ảnh với một diện mạo hoàn toàn mới: "Ê ý là em thấy không đẹp mà cũng không hợp luôn á chị". Người đẹp sinh năm 1996 từng gây xôn xao khi đáp trả 2 chữ: "Kệ em".

Kỳ Duyên được cho là đã có những thay đổi tích cực hơn sau khi liên tiếp đối đáp thẳng thắn với netizen trên mạng xã hội trong thời gian qua

Sau khi bị chỉ trích, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng lên tiếng cho biết thời gian ở sân bay không có nhiều và muốn mang đến cho khách mời Victoria Kjær Theilvig không gian đón tiếp chuyên nghiệp.

Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig đến với TP.HCM, là một đại diện của Việt Nam, Duyên và mọi người của tổ chức Miss Universe Vietnam mong muốn mang đến cho bạn 1 không gian đón tiếp chỉn chu và chuyên nghiệp nhất!

Thời gian ở sân bay Tân Sơn Nhất không có nhiều nữa ạ! Nên mọi người thông cảm nhé. Ngoài ra khi chụp hình xong thì Duyên và Victoria có giỡn cùng bé (rờ má), nếu bạn chủ tus có khúc ấy thì cùng up lên cho mọi người cùng coi nha!".

Hoa hậu Kỳ Duyên đã lên tiếng khi vướng những tranh cãi trái chiều vì khoảnh khắc ở sân bay

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Năm 2024, Kỳ Duyên một lần nữa giành vương miện tại Miss Universe Vietnam, trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong nước. Đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2024, cô lọt vào Top 30 chung cuộc. Thời gian gần đây, Kỳ Duyên gây chú ý khi là diễn viên đóng chính của phim điện ảnh Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.