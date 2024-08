Hoa hậu Kỳ Duyên đáp trả tin tình cảm với Thiên Ân

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân bất ngờ trở thành hai cái tên được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Nguyên do vì hai nàng hậu vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt trên tình bạn. Cư dân mạng lan truyền chóng mặt hình ảnh được cho là Thiên Ân và Kỳ Duyên nắm tay tình cảm bước đi chơi cùng với nhau.

Cho đến tối 20/8, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lên tiếng về bức hình với người đẹp Thiên Ân. Cô chia sẻ: "Đừng cắt hình của 3 chúng tui nữa mà. Đáng yêu như thế. Bức ảnh 3 người gây xôn xao cộng đồng mạng bữa giờ nè. Mà để đen trắng đẹp hơn ấy".

Theo đó, trong bức hình gốc có sự xuất hiện của Hoa hậu Thiên Ân, Kỳ Duyên và Diệp Lâm Anh. Người đẹp sinh năm 1996 ở vị trí giữa và có hành động nắm tay vui đùa với cả hai. Ngoài ra, Kỳ Duyên còn đăng tải hình ảnh tình cảm thân thiết bên Diệp Lâm Anh.

Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng cho biết bức hình với Thiên Ân lan truyền trên MXH đã bị cắt ghép gây hiểu lầm

Cô còn thoải mái khoe hình ảnh vui vẻ bên người bạn thân thiết Diệp Lâm Anh

Năm 2014, Kỳ Duyên đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị cao quý nhất. Tới nay, Kỳ Duyên vẫn là cái tên giữ được sức nóng tên tuổi trong showbiz Việt. Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...

Hoa hậu Kỳ Duyên từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Trong bất cứ mối quan hệ nào, tôi cũng luôn muốn mình có sự tự chủ về kinh tế, không bị phụ thuộc vào người yêu. Đương nhiên, nếu yêu người tài giỏi, có điều kiện thì cũng tốt, nhưng khi họ không có những thứ cao sang, cũng chẳng hề gì.

Tôi chỉ cần sự chân thành thôi. Quan trọng hơn cả là họ phải có chí cầu tiến trong công việc. Những phẩm chất gì tôi cần ở 1 người yêu, tôi đều nói cả rồi, yêu thì cứ yêu theo cảm xúc thôi. Tiền của họ thì vẫn là tiền của họ, quan trọng là mình sống thế nào thôi".

Tháng 10/2022, Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ba ngày sau, cô lên đường sang Indonesia tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 và dừng chân ở top 20. Thời gian qua, Đoàn Thiên Ân và diễn viên Phát La vướng tin đồn tình cảm vì thường xuyên xuất hiện bên nhau với thái độ vô cùng thân thiết, tình tứ. Trước thông tin cho rằng cả hai đang hẹn hò, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã đích thân lên tiếng.

Trao đổi với chúng tôi về nghi vấn tình cảm với Phát La, Thiên Ân chia sẻ vào năm 2023: "Chúng tôi chơi thân với nhau, cùng hội với nhiều anh chị khác như chị Nhã Phương, anh Trường Giang. Mọi người đặt nghi vấn về chuyện tình cảm của tôi nhưng ở thời điểm hiện tại tôi mong muốn mọi người quan tâm đến những hoạt động nghệ thuật, những dự án ý nghĩa trong nhiệm kỳ của mình".