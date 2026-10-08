Hoa hậu hot nhất Trại Buôn Người là phú bà real: Thủ khoa Đại học tiền kiếm 1 ngày bằng cát-xê 1 phim, sống ở container đẹp như cổ tích

Diễn xuất và tạo hình hài hước của sao nữ này trong Trại Buôn Người khiến khán giả chú ý ngay từ những giây xuất hiện đầu tiên.

Bên cạnh những gương mặt mỹ nhân như Minh Kiên, Khánh My..., Hoàng Kim Ngọc cũng là nữ diễn viên nhận được sự quan tâm đặc biệt trong tác phẩm Trại Buôn Người. Với tạo hình đặc biệt và màn xuất hiện hài xỉu, Hoàng Kim Ngọc nhanh chóng ghi điểm bởi lối diễn hài hước, duyên dáng nhưng cũng có câu chuyện đằng sau không kém phần xúc động.

Trong Trại Buôn Người, Hoàng Kim Ngọc đảm nhận vai Mỹ Ngọc - người phụ nữ xui nhất phim khi vô tình đi nhờ lại trúng chuyến xe "đào lửa" bão táp rồi rơi vào hang ổ buôn người đa quốc gia cùng hội nhân vật chính. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra sợ hãi và hoảng loạn, Mỹ Ngọc lại tỏ ra mưu mẹo, tự bảo vệ mình bằng cách "ôm gốc cây lớn", chấp nhận làm người tình bên cạnh tên quản lý bặm trợn. Thậm chí trong một cảnh, cô còn tiết lộ chuyện nhóm của Ny (Steven Nguyễn) vùng dậy trốn thoát, bị xem là kẻ phản bội.

Bằng diễn xuất tự nhiên cùng biểu cảm đa dạng, Hoàng Kim Ngọc góp phần làm giảm bớt không khí căng thẳng cho Trại Buôn Người. Tuy nhiên, bản thân nhân vật Mỹ Ngọc cũng ẩn chứa câu chuyện đau lòng. Trong lúc rơi vào cảnh sinh tử, cô hé lộ chuyện con trai tên Gấu mắc bệnh ung thư, là động lực để cô đi bôn ba kiếm tiền nơi xa.

Ít ai biết rằng, Hoàng Kim Ngọc thực chất là một cái tên khá có tiếng tăm với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Sinh năm 1990, cô từng xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa đầu ra chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thuở mới ra trường, Hoàng Kim Ngọc từng chật vật kiếm tiền, hóa trang hình nộm chuột Mickey nhảy múa đón khác với thù lao chỉ 300.000 đồng.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Hoàng Kim Ngọc bắt đầu bứt phá khi tham gia một loạt dự án phim truyền hình như Sát Thủ Online, Mưa Bóng Mây... và đặc biệt là vai Uyên trong siêu phẩm Về Nhà Đi Con năm 2019. Mãi đến năm 2025, tên tuổi của mỹ nhân 9x mới bùng nổ trên màn ảnh rộng qua vai cô đồng Liễu trong phim kinh dị trăm tỷ Đèn Âm Hồn. Ở thời điểm này, nữ diễn viên cũng đã vững vàng hơn về kinh tế, mạnh dạn khẳng định cát-xê phim chỉ bằng doanh thu cô kiếm được một ngày thông qua công việc kinh doanh.

Hoàng Kim Ngọc "giữ chuỗi" tham gia các dự án trăm tỷ ăn khách

Một điểm thú vị nữa về Hoàng Kim Ngọc đó là cô từng đăng quang Hoa hậu Doanh nhân người Việt châu Á - Thái Bình Dương năm 2019. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn mạnh dạn kinh doanh salon tóc, trở thành CEO của thương hiệu mỹ phẩm riêng mình. Đồng thời, Hoàng Kim Ngọc còn siêng năng sáng tạo nội dung, sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các trang cá nhân. Ngoài đời, nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã ngoài ngành giải trí. Cặp đôi kết hôn năm 2014 và đã có với nhau 2 người con. Dù bận rộn với nhiều vai trò, cô luôn được ông xã đồng hành, ủng hộ hết mình trong cả công việc lẫn các hoạt động nghệ thuật.

Hoàng Kim Ngọc là "nữ tổng tài" sở hữu nhiều bất động sản

Hiện tại, gia đình của Hoàng Kim Ngọc sở hữu nhiều cơ ngơi khủng tại Hà Nội. Cô còn nổi tiếng là "phú bà nhiều nhà" khi thường xuyên chia sẻ những video tìm hiểu, mua nhà, thậm chí từng "chốt đơn" một căn chỉ sau 30 phút được tư vấn. Gần đây, nữ diễn viên còn "khoe" trải nghiệm tự thiết kế một căn nhà làm từ container 2 tầng độc đáo, có sự góp sức của cả nhà.

Dù sở hữu nhiều bất động sản nhưng gia đình Hoàng Kim Ngọc lại quyết định tự thiết kế ở trong chiếc nhà container đặc biệt với lối kiến trúc đẹp như cổ tích