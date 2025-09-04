Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2025, Trần Vịnh Thi trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều hình ảnh riêng tư của người đẹp 26 tuổi bị "đào" lại, trong đó gây chú ý nhất là clip ghi lại cảnh cô cùng đàn ông ôm hôn nồng nhiệt dưới hồ bơi.

Đoạn video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Trong khi nhiều người tò mò về danh tính người đàn ông, số khác lại có ý chê bai tân hoa hậu có đời sống tình cảm buông thả, hành xử không đúng mực.

Điều bất ngờ là Trần Vịnh Thi không hề né tránh khi được hỏi về clip trong cuộc phỏng vấn báo chí sau đăng quang. Cô tuyên bố không đặc biệt chú ý đến việc đoạn video bị lộ, cho rằng đó là khía cạnh khác của cô và không coi đó là chuyện tiêu cực.

Khi được hỏi có lo lắng sau này rò rỉ thêm nhiều clip riêng tư hay không, cô đáp: “Nếu mọi người muốn xem nhiều clip hơn, tôi có thể trực tiếp cho các bạn xem, chẳng có gì to tát cả!".

Trần Vịnh Thi tự đăng clip ôm hôn bạn trai trong chuyến du lịch Thái Lan, nhưng hiện đã xóa.

Cô bày tỏ bản thân muốn tập trung vào cuộc thi, trong vài tháng qua vẫn luôn giữ kín chuyện tình cảm, không ngờ bị cư dân mạng đem ra bàn tán.

Cô kể thêm quen bạn trai khi đi du học ở Mỹ, nhưng khi trở về Hong Kong mới chính thức hẹn hò.

Theo NMPlus , Trần Vịnh Thi trước đây từng bị bắt gặp có bạn trai bí ẩn ra sân bay đón. Không lâu sau, nữ nghiên cứu sinh thẳng thắn thừa nhận tình cảm, nhưng lưu ý bạn trai là người ngoài giới, hy vọng có thể giữ mối tình này một cách kín đáo.

Tuy nhiên, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) lại nhanh chóng bóc trần lý lịch của bạn trai tân hoa hậu. Anh tên là Martin, có thành tích học tập khủng không kém gì Trần Vịnh Thi.

Theo nguồn đáng tin cậy, Martin tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ) danh tiếng. Anh cũng có ngoại hình điển trai, được đánh giá là xứng đôi vừa lứa với Trần Vịnh Thi, đúng là cặp đôi “trai tài gái sắc”.

Hai người được cho là quen nhau trong hoạt động giao lưu liên trường khi du học tại Mỹ. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm và gắn bó.

Nguồn tin tiết lộ tình yêu của Trần Vịnh Thi và Martin kéo dài gần hai năm. Trong sinh hoạt hàng ngày, hai người không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào. Martin thường mang đến bất ngờ cho bạn gái vào những dịp quan trọng. Dịp Valentine năm nay, anh tặng bạn gái bó hoa hồng lớn màu hồng.

Trần Vịnh Thi xóa hết ảnh riêng tư với bạn trai để đi thi hoa hậu. Ảnh: HK01.

Cách Trần Vịnh Thi phản ứng trước việc clip hôn bị lộ gây nên làn sóng tranh luận trái chiều trong cộng đồng mạng. Nhiều người khen cô thẳng thắn và tự tin. Họ tỏ ra ngưỡng mộ thái độ không né tránh vấn đề của tân hoa hậu. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng cô không biết tiết chế, nhất là khi đại diện cho nhan sắc một khu vực.

Ngoài clip hôn, Trần Vịnh Thi cũng bị khui nhiều hình ảnh diện trang phục hở hang như bikini tí hon, váy hở lưng khoét sâu hay giả khỏa thân... Tuy nhiên, hầu hết đều bị xóa khi cô bắt đầu cuộc thi sắc đẹp.

Về vấn đề này, Trần Vịnh Thi chia sẻ: "Lúc trước tôi đăng lên quang minh chính đại. Ảnh đồ bơi chẳng có vấn đề gì, thi Hoa hậu Hong Kong cũng có phần thi áo tắm mà. Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Nếu mọi người muốn xem, tôi có thể đăng lại".