Hoa hậu H'Hen Niê, á hậu Quỳnh Châu cùng NTK Thảo Nguyễn tìm kiếm gương mặt trình diễn

Ngay khi xuất hiện, H'Hen Niê và Quỳnh Châu nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng săn chắc, gợi cảm dù đều đang trong hành trình làm mẹ. Nếu H'Hen Niê gây ấn tượng với hình thể khỏe khoắn, cơ thể săn chắc và thần thái tự tin đặc trưng, thì Quỳnh Châu khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng thon gọn, vẻ ngoài tươi tắn chỉ ít lâu sau sinh con đầu lòng.

H'Hen Niê và Quỳnh Châu thu hút sự chú ý tại sự kiện

Đặc biệt, sự xuất hiện của hai người đẹp nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của nhiều khách mời và dàn model trẻ tại khu vực casting. Trong bối cảnh chuyện giữ dáng sau sinh luôn là mối quan tâm lớn của nhiều phụ nữ, hình ảnh H'Hen Niê và Quỳnh Châu xuất hiện năng lượng, chỉn chu và đầy tự tin cũng truyền thêm cảm hứng về sự cân bằng giữa thiên chức làm mẹ và việc chăm sóc bản thân.

Điều đặc biệt của mùa casting năm nay còn nằm ở chỗ cả ba người phụ nữ đồng hành tuyển chọn đều đang làm mẹ. Quỳnh Châu hiện có em bé 2 tháng tuổi, NTK Thảo Nguyễn vừa sinh con được 6 tháng, trong khi H'Hen Niê đang chăm em bé 8 tháng. Dù bận rộn với cuộc sống mẹ bỉm, cả ba vẫn dành sự tập trung cao độ cho công việc, xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực tại buổi tuyển chọn.

H'Hen Niê, Quỳnh Châu và NTK Thảo Nguyên

Buổi casting thu hút đông đảo người mẫu trẻ với nhiều màu sắc cá tính, từ những gương mặt mới đến các model đã có kinh nghiệm trình diễn. Không khí tuyển chọn diễn ra nghiêm túc nhưng cũng không kém phần cởi mở khi ba nhân vật chính dành nhiều thời gian quan sát kỹ rồi đưa ra các góp ý về cách catwalk, thần thái biểu cảm và khả năng làm chủ sân khấu của từng thí sinh.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, tiêu chí lựa chọn người mẫu của NTK Thảo Nguyễn cùng H'Hen Niê và Quỳnh Châu không dừng ở vóc dáng hay kỹ năng catwalk. Điều họ tìm kiếm là khả năng truyền tải tinh thần của trang phục thông qua thần thái và năng lượng sân khấu.

NTK Thảo Nguyễn cho biết cô đặc biệt chú ý đến thần thái bởi trên sàn diễn, một bộ trang phục đẹp chỉ thực sự có sức sống khi người mặc biết kể câu chuyện bằng ánh mắt, biểu cảm và chuyển động cơ thể. H'Hen Niê và Quỳnh Châu cũng đồng quan điểm khi cho rằng sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và dấu ấn cá nhân mới là yếu tố giúp người mẫu nổi bật giữa hàng chục gương mặt có hình thể đẹp.

Nữ nhà thiết kế đánh giá dàn người mẫu tham gia casting năm nay để lại nhiều bất ngờ tích cực. Theo cô, nhiều bạn trẻ mang đến nguồn năng lượng mới, cá tính rõ nét và có sức hút riêng ngay từ những bước catwalk đầu tiên. "Có nhiều gương mặt rất cuốn hút, chỉ cần xuất hiện đã khiến mình muốn nhìn thêm", NTK Thảo Nguyễn chia sẻ.

Trở lại Aquafina Vietnam International Fashion Week sau một mùa tạm dừng để dành thời gian sinh con và chăm sóc gia đình, NTK Thảo Nguyễn thừa nhận cô mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Với nữ nhà thiết kế, đây không chỉ là sự trở lại của công việc mà còn giống như một cuộc tái ngộ với nguồn cảm hứng sáng tạo vốn luôn thôi thúc cô nhiều năm qua.