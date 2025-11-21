"Hoa hậu hào môn" hầu tòa vì lộ quan hệ tình ái hiện giờ ra sao?

Han Sung Joo từng được biết đến là người đẹp tài sắc vẹn toàn của showbiz Hàn Quốc vào thập niên 1990. Cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 1994 và bước chân vào ngành giải trí hoạt động với vai trò MC, diễn viên. Đến năm 1999, cuộc đời của Han Sung Joo sang trang mới khi cô kết hôn với Chae Seung Seok, con trai út của chủ tịch Tập đoàn Aekyung. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu hào môn của Han Sung Joo sớm kết thúc khi cô và chồng tài phiệt ly hôn chỉ sau 10 tháng về chung nhà.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Han Sung Joo tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và là MC có tiếng của giới giải trí Hàn Quốc. Những tưởng Han Sung Joo sẽ mãi đứng trên đỉnh hào quang, trở thành biểu tượng sắc đẹp và thành công trong giới Hoa hậu Hàn Quốc, nhưng biến cố nghiêm trọng đã xảy ra, đẩy nữ nghệ sĩ xuống vực thẳm. Cuối năm 2011, Han Sung Joo bị bạn trai cũ Christopher Hsu - doanh nhân Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc) tung clip giường chiếu lên mạng. Không chỉ vậy, Christopher Hsu còn tố cáo nàng hậu "đào mỏ", làm gái mại dâm cao cấp của các đại gia đáng tuổi cha chú. Theo Christopher Hsu, do nắm được bí mật đời tư đen tối của Han Sung Joo, anh đã bị bạn gái cho người hành hung dã man. Do đó, doanh nhân yêu cầu Han Sung Joo bồi thường 500 triệu won (gần 10 tỷ đồng).

Không ai người 1 Hoa hậu, MC tài năng như Han Sung Joo lại có đời tư bê bối, trụy lạc đến vậy

"Cô ta lợi dụng tôi quá nhiều. Cô ta dùng tiền của tôi để mua sắm, mua trang sức và sắm hàng hiệu. Chúng tôi gắn bó với nhau 6 tháng rồi gia đình cô ta tỏ ý không đồng ý. Sau đó còn hành hung tôi tại nhà riêng. Cô ta đã lên giường với không dưới 20 người. Trong số đó có những đại gia hơn 60 tuổi. Cô ta chấp nhận điều đó để được thăng tiến", Christopher Hsu phơi bày đời sống trụy lạc của Hoa hậu Hàn Quốc 1994.

Han Sung Joo bị bạn trai cũ tung clip nhạy cảm cùng lời tố cáo bạo hành, đào mỏ, làm gái mại dâm cao cấp

Những lời tố của người tình cũ đẩy Han Sung Joo vào "hố lửa" chỉ trích, tẩy chay diện rộng của công chúng. Cuối cùng, Han Sung Joo và Christopher Hsu kéo nhau ra tòa kiện tụng. Tuy nhiên, các màn đấu tố của nàng hậu và tình cũ không đi đến đâu, ngược lại còn khiến hình ảnh Han Sung Joo hoen ố nặng nề khi cô lộ thêm nhiều bằng chứng tham gia đường dây bán dâm. Để chấm dứt vụ kiện và chứng minh bản thân vô tội trước cáo buộc hành hung, Han Sung Joo đành phải thừa nhận cô đã ở chung phòng cùng 7 người đàn ông vào đêm bạn trai cũ bị đánh. Lời khai này càng khiến công chúng choáng váng.

Han Sung Joo sau đó được tòa án bác bỏ cáo buộc hành hung bạn trai cũ, nhưng lời thú nhận đã thực hiện giao dịch mại dâm khiến cô mất trắng sự nghiệp trong showbiz. Cô bị đài truyền hình sa thải, khán giả tẩy chay và bị gán mác "Hoa hậu ô uế nhất xứ kim chi". Danh tiếng lụi tàn và phải sống trong sự chỉ trích của công chúng khiến Han Sung Joo tuyệt vọng, thậm chí đã tự tử nhưng may mắn được cứu sống.

Han Sung Joo sụp đổ danh tiếng, hình ảnh sau lời thú nhận gây sốc đã qua đêm với 7 người đàn ông

Về sau, Han Sung Joo đổi tên, chuyển nơi ở và sống mai danh ẩn tích. Mãi đến vài năm gần đây, cô mới xuất hiện trở lại trước công chúng qua việc thi thoảng cập nhật hình ảnh đời thường lên MXH. Được biết trong những năm tháng ở ẩn, Han Sung Joo tiếp tục học lên cao và đã nhận bằng Tiến sĩ về liệu pháp làm vườn tại Khoa Y tế Công cộng, Đại học Dankook năm 2019. Cô được cho là đang tập trung nghiên cứu về liệu pháp làm vườn cho bệnh nhân sa sút trí tuệ. Hiện tại, cuộc sống của Hoa hậu tai tiếng nhất xứ Hàn vô cùng kín đáo, bình dị khi chỉ xoay quanh chú chó cưng, sở thích chơi golf và đạp xe.

Hình ảnh hiếm hoi của Han Sung Joo sau nhiều năm mai danh ẩn tích

Nguồn: Nate, KoreaBoo