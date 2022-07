Cựu hoa hậu với học lực khủng, thuận lợi vào showbiz nhờ... giọng nói

Kim Sung Ryung sinh năm 1967. Ngay từ thời trẻ, cô đã nổi bật với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to trong, mái tóc xoăn bồng bềnh và đặc biệt là giọng nói rất lạ. Cô sớm ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và chinh phục được mọi khán giả. Sau đó vào năm 1989, cô còn đại diện Hàn Quốc chinh chiến ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả quốc tế.

Sau những cuộc thi sắc đẹp, Kim Sung Ryung thuận lợi bước chân vào showbiz. Nhờ giọng nói lạ, vai trò đầu tiên của cô là phóng viên đưa tin tức về showbiz của đài KBS trong chương trình Entertainment Weekly.

Dần dần, Kim Sung Ryung tao được mối quan hệ với người trong showbiz, nhất là các nhà làm phim. Tới năm 1991, cô có cơ hội đến với diễn xuất, gây ấn tượng ngay ở bộ phim đầu tiên mang tên Who Saw the Dragon's Claws?. Sau này dù chủ yếu chỉ đóng toàn vai phụ nhưng Kim Sung Ryung vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt phim đình đám, đáng nhớ nhất là The Heirs, khi cô vào vai mẹ của Lee Min Ho.

Ngoài nhan sắc và khả năng diễn xuất ấn tượng, Kim Sung Ryung còn được yêu mến bởi thành tích học lực khủng. Cũng nhờ thành tích này mà cô mới thuận lợi trở thành Hoa hậu Hàn Quốc. Được biết Kim Sung Ryung từng tốt nghiệp trường Đại học nữ Ewha chuyên ngành giáo dục.

Sau đó, nàng hậu tiếp tục theo học và xuất sắc giành bằng cử nhân Khoa học máy tính trường Đại học công nghệ Inha, cử nhân ngành kịch và điện ảnh trường Đại học Kyung Hee, Thạc sỹ Marketing trường Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc. Nhìn vào thành tích học tập của Kim Sung Ryung, khán giả thực sự ngỡ ngàng và vô cùng nể phục sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thiện mình của người đẹp.

Hôn nhân viên mãn

Xinh đẹp, tài năng lại có học thức, dễ hiểu khi Kim Sung Ryung được rất nhiều nam nhân để ý. Cô kết hôn với doanh nhân giàu có Lee Ki Soo vào năm 1996 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Kim Sung Ryung không ngần ngại chia sẻ về việc mình lấy chồng tài phiệt cũng chẳng ngại việc mình bị gắn mác chân dài lấy đại gia.

Có điều này có lẽ là bởi Kim Sung Ryung đủ tự tin về chính bản thân mình trong cuộc hôn nhân này. Hiện tại, cô vẫn hạnh phúc bên chồng và có với Lee Ki Soo hai cậu con trai đáng yêu. Nhờ chồng và các con đứng đằng sau hỗ trợ, King Sung Ryung có thể thoải mái làm những điều mình thích, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật ở độ tuổi 55.

Truyền cảm hứng với câu chuyện về cô con gái nuôi người Việt

Ngoài những vai diễn ấn tượng, khán giả Việt còn nhắc về Kim Sung Ryung qua câu chuyện về cô con gái nuôi tên Thơm. Cụ thể, thời điểm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc, người đẹp họ Kim rất chăm chỉ làm thiện nguyện. Trong một chương trình với địa điểm ghé thăm là ở Việt Nam, Kim Sung Ryung đã gặp gỡ và quen biết Thơm, một cô bé khiến nàng hậu nghẹn ngào vì hoàn cảnh sống quá khó khăn.



Kim Sung Ryung từng cho biết Thơm là "cô con gái được sinh ra bằng cả tấm lòng mình", suốt 10 năm sau đó, người đẹp hỗ trợ, giúp đỡ để Thơm có thể đi học, thuận lợi trưởng thành. Với lời hứa 10 năm sau sẽ gặp lại, Kim Sung Ryung đã thực sự trở lại Việt Nam tìm gặp Thơm và nhận thêm 5 đứa trẻ nữa làm con nuôi, hỗ trợ chúng với hi vọng chúng có thể trưởng thành giống như Thơm.

Kim Sung Ryung và người con nuôi tên Thơm

Dành nhiều thời gian trong đời để làm thiện nguyện, hành động của Kim Sung Ryung đã truyền cảm hứng tốt đẹp cho rất nhiều người về lòng nhân ái, sự tử tế trong cuộc đời.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

