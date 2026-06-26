Hoa hậu gợi cảm nhất nhì Việt Nam, 37 tuổi chưa lấy chồng, sống trong giàu có nhung lụa: “Tôi không cho ai vay tiền”

Tuy khẳng định chắc nịch như vậy về vấn đề vay tiền nhưng người đẹp lại đối xử rất hào phóng với mọi người xung quanh.

Tư duy đặc biệt về tiền bạc

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý khi tiết lộ đã mua tặng em gái là Mai Ngọc Phượng cùng hai cháu một căn sky villa (biệt thự trên không) trị giá khoảng 120 tỷ đồng. Theo chia sẻ, căn hộ có diện tích khoảng 400 m², nằm trên tầng 44 và 45 của một dự án bất động sản cao cấp tại Hà Nội.

Mai Phương Thúy và em gái vốn nổi tiếng gắn bó. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, nàng hậu từng cho biết cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Ngọc Phượng, sẵn sàng hỗ trợ vốn khi em cần phát triển công việc hoặc chia sẻ trách nhiệm chăm lo gia đình. Mỗi khi có thời gian rảnh, hai chị em thường cùng nhau đi du lịch, mua sắm và ăn uống.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Mai Phương Thúy cũng từng tặng em gái một chiếc Mercedes có giá gần 8 tỷ đồng. Mai Ngọc Phượng sau đó chia sẻ hình ảnh món quà trên mạng xã hội kèm dòng trạng thái đầy xúc động: “I do have the best sister in the world” (Tôi có người chị gái tốt nhất trên thế giới).

Theo chia sẻ từ Mai Phương Thúy, cô không trực tiếp quyết định mẫu xe hay màu sơn mà chỉ chuyển tiền để em gái chủ động lựa chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu.

Nói về lý do tặng xe, Mai Phương Thúy từng chia sẻ với truyền thông: “Phượng ở nhà chăm mẹ và quán xuyến hai bên nội ngoại trong khi tôi thường xuyên đi làm xa. Gần đây xe em hỏng nên tôi tặng chiếc mới cho tiện đi lại.”

Chia sẻ ngắn gọn ấy phần nào cho thấy cách Mai Phương Thúy thể hiện tình cảm với người thân. Thay vì những lời nói hoa mỹ, cô lựa chọn sự quan tâm bằng những hành động thiết thực, hỗ trợ đúng lúc khi gia đình cần.

Không chỉ quan tâm đến người thân, Mai Phương Thúy còn được bạn bè nhận xét là người hào phóng và rộng rãi. Trong những chuyến du lịch cùng bạn bè, nàng hậu thường chủ động tặng quà hoặc chi trả chi phí lưu trú tại các khách sạn cao cấp. Năm 2018, cô từng gây chú ý khi dành tặng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh một chiếc đồng hồ trị giá hơn 1 tỷ đồng nhân dịp người đẹp tròn 23 tuổi.

Những món quà có giá trị lớn mà Mai Phương Thúy dành cho người thân và bạn bè không đơn thuần nhằm thể hiện sự giàu có, mà phần nào phản ánh tính cách chu đáo, sẵn sàng chia sẻ của người đẹp vốn được nhiều người gọi là “nữ hoàng chứng khoán”.

Tuy nhiên, Mai Phương Thúy lại có quan điểm rất rõ ràng trong chuyện tiền bạc. Cô từng thẳng thắn chia sẻ: “Bình thường tôi không bao giờ cho ai vay tiền, 500 đồng cũng không, kể cả mẹ tôi, tôi cũng không cho vay”.

Theo người đẹp sinh năm 1988, nguyên nhân là bởi việc vay mượn rất dễ phát sinh những rắc rối không đáng có. Cô cho biết mình có thể thoải mái trong việc tặng quà hoặc chi tiền cho những buổi gặp gỡ, ăn uống cùng bạn bè, nhưng đó hoàn toàn là những món quà xuất phát từ sự tự nguyện, chứ không phải các khoản cho vay.

Với Mai Phương Thúy, tiền bạc có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ nếu không được phân định rõ ràng, trong khi việc tặng quà lại mang đến niềm vui cho cả người cho lẫn người nhận. Chính quan điểm sống rạch ròi này giúp cô vừa duy trì được những mối quan hệ bền chặt, vừa thể hiện sự chủ động và chân thành trong cách sẻ chia với những người xung quanh.

Tiềm lực tài chính nổi trội

Từ nhiều năm nay, Hoa hậu Mai Phương Thúy được nhắc đến như một trong những người đẹp có tiềm lực tài chính nổi bật của showbiz Việt. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực đầu tư, từ bất động sản, chứng khoán đến nhiều ngành nghề khác. Với những thành công trên thị trường tài chính, Mai Phương Thúy từng được nhiều người gọi bằng biệt danh "hoa hậu chứng khoán". Bản thân cô cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm đề cao sự độc lập về tài chính và luôn ưu tiên tích lũy, đầu tư cho tương lai.

Sau khi chia sẻ về việc tặng em gái căn sky villa trị giá khoảng 120 tỷ đồng, Mai Phương Thúy cũng trải lòng về hành trình sự nghiệp. Cô cho biết hiện không còn muốn định nghĩa bản thân bằng những khái niệm như "tự do tài chính" hay các cột mốc đo đếm về tài sản. Sau gần 20 năm hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và giải trí, điều cô hướng tới không còn là chứng minh thu nhập hay khối tài sản mình sở hữu, mà là được phát triển bản thân mà không bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn mẫu nghề nghiệp nào.

Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết bản thân vốn có tính lo xa. Ngay sau khi đăng quang ở tuổi 18, cô đã chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Song song với việc học, Mai Phương Thúy tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật để tạo nguồn thu nhập, đồng thời dành thời gian tìm hiểu về đầu tư và kinh doanh.

Theo chia sẻ của người đẹp sinh năm 1988, trong giai đoạn đầu sự nghiệp, mỗi năm cô tiết kiệm được khoảng 1-2 tỷ đồng. Thay vì chi tiêu cho những món đồ xa xỉ, Mai Phương Thúy dành phần lớn số tiền tích lũy để học hỏi, đầu tư vào bất động sản, kinh doanh nhà hàng và từng bước tạo ra lợi nhuận. Cô cũng cho biết mình hiếm khi nắm giữ nhiều tiền mặt, thay vào đó phân bổ phần lớn tài sản vào các kênh đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, những thành quả về tài chính đều là kết quả của một quá trình dài nỗ lực.

"Có những thời điểm tôi làm việc với cường độ gấp đôi người bình thường, nhưng tôi là người say mê công việc nên luôn tìm được niềm vui trong những gì mình làm, chứ không cảm thấy áp lực", Mai Phương Thúy từng chia sẻ.

Dù sở hữu khối tài sản đáng chú ý, Mai Phương Thúy lại khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Trên các nền tảng mạng xã hội, cô chủ yếu đăng tải nội dung liên quan đến công việc, sinh hoạt thường ngày hoặc chia sẻ quan điểm cá nhân về đầu tư, kinh doanh thay vì phô trương sự giàu có.

Đáng chú ý, hình ảnh của nàng hậu trên trang cá nhân cũng khá giản dị. Dù được cho là sở hữu tài sản lớn, Mai Phương Thúy thường xuất hiện với phong cách đời thường, thậm chí có phần xuề xòa.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)