Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Phan Hoàng Thu: Đầu tư cần bình tĩnh và kỷ luật

Đầu tư không phải là câu chuyện của vốn lớn mà là của tư duy và kỷ luật

Những ngày gần đây, khi thị trường đầu tư liên tục "nóng" từ vàng, bất động sản, chứng khoán... nhiều người bất ngờ khi thấy Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Phan Hoàng Thu chia sẻ những quan điểm khá sắc sảo về tài chính. Thế nhưng, cô khẳng định: "Tôi không cổ vũ đầu tư, tôi cổ vũ kiến thức".

Theo Phan Hoàng Thu, sự sôi động của các kênh đầu tư hiện nay không phải là làn sóng nhất thời mà là kết quả của giai đoạn tái phân bổ tài sản khi kinh tế toàn cầu biến động. "Mỗi kênh đầu tư đều kể một câu chuyện riêng. Quan trọng là chúng ta có hiểu bản chất của nó không. Tôi luôn nói với bạn bè rằng, trước khi nghĩ đến lợi nhuận, hãy nghĩ xem mình có đủ hiểu biết để chịu rủi ro chưa", cô nói.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu.

Hoa hậu không chia sẻ bằng khẩu hiệu mà bằng trải nghiệm thật. Từng có giai đoạn hưng phấn và cả thất vọng khi đầu tư, cô cho rằng dù nam hay nữ không phải yếu tố quyết định thành công mà là kiến thức đầu tư. "Tôi từng nhận được nhiều bài học kinh nghiệm. Nhưng chính những lần như vậy giúp tôi hiểu rằng đầu tư cũng như cuộc sống, cần sự bình tĩnh và kỷ luật. Không ai có thể luôn đúng, nhưng ai biết kiểm soát cảm xúc mới có thể đi xa".

Với Phan Hoàng Thu, quản lý tài chính cá nhân không phải là đặc quyền của người giàu mà là kỹ năng mọi người đều có thể rèn luyện. Cô chia sẻ: "Thuyền to thì sóng cả. Đầu tư không phải là câu chuyện của vốn lớn mà là của tư duy và kỷ luật. Ngay cả với số vốn nhỏ, bạn vẫn có thể bắt đầu bằng cách học cách quản lý dòng tiền, tiết kiệm có mục tiêu. Khi hiểu rõ mình tiêu gì và vì sao, bạn đã bắt đầu đầu tư cho chính mình rồi".

Hoa hậu Đông Nam Á 2014 bật mí, từ khi còn là sinh viên, cô đã tập thói quen lập "các giỏ tài chính" riêng, một phần để chi tiêu, một phần tiết kiệm và một phần để đầu tư dài hạn. "Tiền phải vận động nhưng tôi chỉ đầu tư khoản mà tôi không cần dùng ngay. Nếu đó là tiền học của con hay tiền sửa nhà thì chắc chắn tôi sẽ không thể ngủ ngon. Kỷ luật giúp tôi bình tĩnh ngay cả khi thị trường biến động".

Phan Hoàng Thu chia sẻ, bí quyết của cô thực ra rất đơn giản là chỉ dùng tiền "nhàn rỗi" để đầu tư còn dùng thời gian để học. Học về cách đọc thị trường, học về bản thân, và học cách… chậm lại. Trong đầu tư, biết chờ cũng là một dạng năng lực.

"Tự do tài chính không chỉ đến từ việc kiếm được bao nhiêu"

Khi được hỏi về kênh đầu tư phù hợp với người có vốn vừa phải, Phan Hoàng Thu không ngần ngại cho rằng chứng khoán là lựa chọn hợp lý vì tính linh hoạt và khả năng học hỏi cao. Nhưng cô không bàn sâu về cổ phiếu hay thị trường mà hướng câu chuyện về… lối sống: "Điều quan trọng không phải là bạn đầu tư vào đâu mà là bạn trở thành người như thế nào sau mỗi quyết định đầu tư. Khi bạn học cách suy nghĩ độc lập, bình tĩnh trước biến động, bạn cũng đang rèn cho mình sự bản lĩnh trong cuộc sống".

Là một người đẹp từng đại diện Việt Nam đăng quang Hoa hậu Đông Nam Á 2014 tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới ở Malaysia, đoạt giải Vàng Ngôi sao Tương lai 2012 và lọt vào top 8 Siêu mẫu châu Á 2013 tại Trung Quốc, Phan Hoàng Thu có đủ lý do để chọn cuộc sống hào nhoáng.

Phan Hoàng Thu đang có cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Nhưng cô chọn cách điềm đạm hơn: tự tin, hiểu biết và cân bằng giữa công việc - gia đình - bản thân. Bởi với cô "Phụ nữ không chỉ cần xinh đẹp, mà còn cần tự tin. Sự tự tin lớn nhất đến từ việc bạn hiểu rõ giá trị của chính mình - cả về tinh thần lẫn tài chính".

Không đặt nặng khái niệm "làm giàu", Phan Hoàng Thu nhìn nhận tài chính cá nhân như một phần của hạnh phúc. "Tự do tài chính không chỉ đến từ việc kiếm được bao nhiêu mà còn từ cách mình quản lý đồng tiền như thế nào. Khi bạn độc lập tài chính, bạn có quyền lựa chọn - quyền nói 'không', quyền nghỉ ngơi, quyền sống đúng với mong muốn của mình".

Với cô, đầu tư không chỉ là công cụ kiếm lời mà là hành trình trưởng thành, giúp phụ nữ hiểu giá trị của lao động, của thời gian và của sự chủ động. Cô nói nhẹ mà sâu: "Phụ nữ thông minh không đợi may mắn. Họ học, họ chuẩn bị và họ hành động".