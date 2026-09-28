Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 trở lại sau ba năm

Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 được tổ chức theo Giấy phép số 849/SVHTTDL-QLVH do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 1/5/2026.

Ngày 28/9, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 (Miss Southeast Asia Entrepreneur 2026) tổ chức họp báo tại Hà Nội, giới thiệu mùa giải thứ hai sau lần đầu diễn ra năm 2023.

Năm nay, cuộc thi không chỉ tập trung vào các phần thi sắc đẹp mà còn xây dựng chuỗi hoạt động kết hợp trải nghiệm văn hóa, thời trang, hình ảnh và kết nối doanh nhân. Thí sinh dự kiến sẽ tham gia các buổi ghi hình, photo tour, giao lưu với doanh nghiệp và trải nghiệm đời sống địa phương.

Bà Hà Minh Trang, Chủ tịch cuộc thi

Bà Hà Minh Trang, Chủ tịch cuộc thi cho biết, chương trình năm nay muốn mở rộng sự tham gia của các nữ doanh nhân đến từ nhiều quốc gia, qua đó tạo cơ hội để họ chia sẻ câu chuyện kinh doanh và văn hóa.

Theo bà Trang, danh hiệu là dấu mốc của đêm chung kết, trong khi những mối quan hệ được hình thành trong suốt hành trình có thể tiếp tục sau cuộc thi.

Trưởng ban tổ chức Vũ Trần Thúy Hồng chia sẻ, êkíp đã chuẩn bị các nội dung liên quan đào tạo, hình ảnh, văn hóa, kết nối doanh nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Theo bà Hồng với một cuộc thi dành cho nữ doanh nhân, những trải nghiệm bên ngoài sân khấu cũng là một phần của hành trình. Thí sinh không chỉ được chuẩn bị cho các phần thi mà còn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và mở rộng mối quan hệ với những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Bà Vũ Trần Thúy Hồng

Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu duy trì kết nối giữa các thí sinh sau cuộc thi. Các nữ doanh nhân có thể tiếp tục trao đổi, giới thiệu đối tác, chia sẻ cơ hội và hỗ trợ nhau trong công việc.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 28/11 đến 1/12. Trước đêm thi cuối, các thí sinh sẽ tham gia photo tour, ghi hình, trải nghiệm văn hóa địa phương và chương trình giao lưu doanh nhân.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 30/11. Đà Nẵng cũng là địa điểm chính của chuỗi hoạt động quảng bá, ghi hình và trải nghiệm trong khuôn khổ mùa giải.

Cuộc thi dự kiến trao ba danh hiệu chính gồm Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2, cùng các danh hiệu phụ như Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Ngoại giao…