Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xác nhận mối quan hệ với Kỳ Duyên

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thời gian qua kè kè bên nhau như hình với bóng.

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân mới đây tiếp tục trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán. Trên Instagram cá nhân, Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh đời thường đi chơi tại Hà Nội kèm dòng trạng thái: "Hà Nội của tui và 1 ly cafe ngon".

Ngay bên dưới bài viết, Đoàn Thiên Ân bất ngờ để lại bình luận vỏn vẹn hai từ: "My boo". Đây là cách gọi tiếng Anh khá phổ biến, thường được hiểu là "người yêu", "cục cưng" hoặc dùng để gọi một người đặc biệt theo cách thân mật. Động thái này lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ sau ít giờ, bình luận của Thiên Ân đã nhận hàng trăm lượt tương tác cùng hàng loạt phản hồi như: "Bà thoại chấn động", "Cho em hỏi bùa gì mà mạnh quá", "Trời ơi chị thoại chấn động quá"...

Điều khiến netizen càng thích thú là Kỳ Duyên cũng nhanh chóng đáp lại bình luận của Thiên Ân. Người đẹp viết: "Trời ơi, nghe nó đã". Màn tung hứng qua lại của cả hai khiến phần bình luận trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh đi chơi ở Hà Nội. Ảnh: IGNV

Dưới phần bình luận, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân còn công khai gọi Kỳ Duyên bằng từ ngữ ngọt ngào. Ảnh: IGNV

Đây là cách gọi tiếng Anh khá phổ biến, thường được hiểu là "người yêu", "cục cưng" hoặc dùng để gọi một người đặc biệt theo cách thân mật. Nguồn: Internet

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024, khi mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc hai nàng hậu xuất hiện cùng nhau tại một quán bar ở TP.HCM. Dù không lên tiếng xác nhận, từ đó đến nay, mọi động thái của Kỳ Duyên và Thiên Ân đều nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen.

Không chỉ nhiều lần đồng hành trong các chuyến du lịch, xuất hiện cạnh nhau tại sự kiện hay gặp gỡ ngoài đời, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn liên tục để lộ những màn tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. Cả hai thường check-in ở cùng địa điểm, sử dụng đồ đôi, chăm chỉ "thả tim", bình luận qua lại dưới bài đăng của đối phương. Chính những chi tiết nhỏ nhưng lặp đi lặp lại này đã khiến cộng đồng mạng càng có thêm cơ sở để "đẩy thuyền" cặp đôi.

Tin đồn hẹn hò của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024. Ảnh: FBNV

Đúng thời khắc giao thừa chào năm 2026, Kỳ Duyên và Thiên Ân đồng loạt chia sẻ loạt ảnh dùng bữa tối cùng nhau. Trong khi nhiều nghệ sĩ lựa chọn quây quần bên gia đình hoặc tham dự các sự kiện lớn, hai nàng hậu lại xuất hiện trong một không gian riêng tư, tận hưởng bữa ăn ấm cúng. Loạt khoảnh khắc ngồi sát cạnh, thoải mái chụp ảnh và trò chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn. Chi tiết này cũng khiến netizen khẳng định rằng cả hai có mối quan hệ đặc biệt.