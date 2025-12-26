Hoa hậu Đỗ Thị Hà vướng rắc rối vì chồng thiếu gia

Một trong những đám cưới hot nhất năm 2025 là của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương. Nếu trong thời gian yêu cả hai giữ kín bưng thì họ thoải mái "bung xoã" trong đám cưới. Dù là người kín tiếng nhưng thiếu gia Viết Vương lộ rõ mặt, vui vẻ tương tác trước ống kính trong ngày trọng đại. Thế nhưng sau hôn lễ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại có thái độ khác lạ. Trong các vlog chia sẻ cuộc sống hôn nhân, Đỗ Thị Hà chỉ úp mở cánh tay, bóng lưng hoặc giọng nói của chồng doanh nhân khiến nhiều người tò mò. Việc này cũng khiến Hoa hậu Việt Nam vướng vào những tranh cãi, bàn tán trái chiều.

Như mới đây nhất, trong clip trang trí giáng sinh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, netizen để lại rất nhiều bình luận "truy tìm" Viết Vương. Trước tranh cãi giấu chồng sau đám cưới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà phải vội vàng lên tiếng: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".

Khi một cư dân mạng lên tiếng cho rằng netizen hỏi thăm chồng Đỗ Thị Hà xuất phát từ tình cảm, sự yêu mến dành cho anh chứ không có ý xấu thì cô cũng lên tiếng: "Dạ mọi người và các chị yêu quý chồng em là em vui rồi".

Doanh nhân Viết Vương xuất hiện chớp nhoáng trong clip trang trí giáng sinh (Nguồn: FBNV)

Từ sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà liên tục lên tiếng những vấn đề liên quan đến chồng (ảnh: FBNV)

Đỗ Hà và Viết Vương đã ở bên nhau hơn 2 năm trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Dù là doanh nhân giàu có, nhưng Viết Vương lại là người sống giản dị, kín tiếng. Trong lễ cưới tại Hà Nội, anh nhắn nhủ vợ: "Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động. Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh".

Hoa hậu Đỗ Hà cũng dành những lời ngọt ngào cho chồng: "Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới. Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…".

Cả hai cùng nhau đi thiện nguyện sau khi kết hôn (Nguồn: Báo Đắk Lắk)

Đỗ Thị Hà từng thoải mái khoe chồng trong đám cưới tổ chức tại quê nhà và Hà Nội (ảnh: FBNV)