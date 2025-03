Hoa hậu Đỗ Thị Hà giàu cỡ nào trước khi công ty đầu tư 5 tỷ đồng phải giải thể?

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, viện thẩm mỹ quốc tế do Hoa hậu Đỗ Thị Hà góp vốn 50%, tương đương với 5 tỷ đồng tọa lạc tại Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - khu phố đắt đỏ và xa hoa bậc nhất Thủ đô đã nộp văn bản lên Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hà Nội để giải thể. Lý do là chưa tìm được hướng kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh thị trường và mặt bằng gặp khó khăn. Như vậy, chỉ sau 1 năm hoạt động, công ty do Đỗ Thị Hà đảm nhận vị trí CEO, đồng sáng lập đã gặp thất bại. Trước khi đầu tư số tiền gây choáng này, Hoa hậu Đỗ Thị Hà được biết đến là một trong những Hoa hậu gen Z có khối tài sản đáng kể.

Công ty của Đỗ Thị Hà góp 5 tỷ tiền vốn thông báo giải thể

Từ cô gái xuất thân nhà nông, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bước sang trang mới khi chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020. Đỗ Thị Hà từng chinh chiến quốc tế và dừng chân ở vị trí Top 13 Miss World 2021. Thời gian đương nhiệm, cô chăm chỉ chạy show, liên tục xuất hiện ở các sàn catwalk với vị trí first face hoặc vedette. Ngoài ra, nàng hậu gốc Thanh Hóa còn nhận nhiều job quảng cáo, là gương mặt xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Dù tham gia nhiều hoạt động nhưng Đỗ Thị Hà vẫn dành thời gian để học tập. Hoa hậu Việt Nam 2020 tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh ở Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sức hút với công chúng. Tuy nhiên, trong 1-2 năm gần đây cô chuyển sang định hướng kinh doanh, xây dựng hình ảnh phú bà của chính mình. Nàng hậu đảm nhận vị trí CEO viện Thẩm mỹ ở tuổi 23, sau đó thường xuyên cập nhật hình ảnh đi làm xịn sò và sang chảnh như "nữ tổng tài". Lướt nhanh trang cá nhân của Đỗ Thị Hà có thể thấy bộ sưu tập túi xách hiệu có giá hàng chục triệu đến trăm triệu. Không chỉ phong cách mà thần thái của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng trở nên mặn mà, chững chạc hơn. Cô cũng thường xuyên du lịch và check-in các địa điểm du lịch trong nước đến ngoài nước.

Nói về chuyện đổi đời sau đăng quang, người đẹp từng cho biết: "Khi có danh hiệu, nó giúp tôi có cuộc sống khác, thu nhập cũng tốt hơn. Nhưng đương nhiên ai làm việc cũng phấn đấu để có tài sản riêng và tôi cũng thế".

Đỗ Thị Hà thay đổi phong cách sau khi lên chức CEO

Những năm gần đây, cô cũng gia nhập hội phú bà đồ hiệu, sở hữu nhiều chiếc túi đắt đỏ

Nàng hậu sinh sống trong căn hộ tiện nghi và cao cấp ở Hà Nội

Cô cũng tự tậu xế hộp cho riêng mình ở tuổi 24

Đỗ Hà từng chia sẻ việc muốn trở thành đại gia của chính mình: "Nhiều người luôn nghĩ về danh xưng hoa hậu với những cụm từ đi kèm mang chiều hướng tiêu cực như 'đại gia', 'thiếu gia', 'con dâu nhà hào môn'... Còn tôi, tôi muốn trở thành đại gia, thành phú bà của chính cuộc đời mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng sánh bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay".

Cô vừa thông báo rời công ty Sen Vàng sau 4 năm gắn bó, lý do đưa ra là để chuẩn bị cho những hành trình mới ở tương lai. Tuy nhiên, công chúng nghi vấn đây chính là động thái Hoa hậu Đỗ Thị Hà dần rút khỏi các hoạt động showbiz trước khi về làm dâu hào môn.

Đỗ Thị Hà đã rời công ty chủ quản sau 4 năm gắn bó

Theo nguồn tin của chúng tôi, người yêu của Hoa hậu Việt Nam 2020 là một thiếu gia nổi tiếng ở Quảng Bình. Anh sinh năm 1994, vì có ngoại hình bảnh bao và phong cách ăn mặc trẻ trung nên vẻ ngoài anh không quá lệch so với Đỗ Hà dù cả hai chênh nhau 7 tuổi. Tập đoàn nhà thiếu gia này làm trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu làm các công trình đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt, kinh doanh bất động sản... Chàng trai này khá kín tiếng trên mạng xã hội, trang cá nhân chỉ có vài bài đăng.