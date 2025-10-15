Hoa hậu Đỗ Thị Hà cưới

Sáng 15/10, hình ảnh tấm thiệp cưới được cho là của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nguồn tin của Tiền Phong , Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia nhà gái vào sáng 16/10 tại Thanh Hóa.

Dàn phù dâu gồm nhiều hoa, á hậu như Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Lễ thành hôn của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được tổ chức tại TP Đồng Hới (Quảng Trị), sau đó khoảng một tuần.

Đỗ Thị Hà kết hôn vào tháng 10.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt vào top 13 chung cuộc. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2023, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển công việc kinh doanh thẩm mỹ viện.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong hồi đầu năm, Đỗ Thị Hà nói cô muốn giữ kín chuyện tình cảm cá nhân và sẽ chia sẻ rộng rãi ở thời điểm phù hợp. “Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các yếu tố lễ nghi truyền thống”, cô nói.

Đỗ Thị Hà cho biết muốn hoàn thành vai trò người vợ và vẫn duy trì sự nghiệp riêng. Tiêu chuẩn về người yêu của cô cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây, Đỗ Thị Hà chú trọng yếu tố hình thức. Hiện tại, Đỗ Thị Hà muốn người bạn đời có thể chấp nhận cả những điểm tốt, xấu và luôn sẵn sàng đồng hành với cô. "Quan trọng nhất là phải chân thành với nhau. Trong tình yêu, hôn nhân mà không có sự chân thành thì sẽ không bền vững", Đỗ Thị Hà chia sẻ.